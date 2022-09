La Russie et les États-Unis s’affrontent sur les armes occidentales pour l’Ukraine

NATIONS UNIES (AP) – La Russie a rejeté les affirmations selon lesquelles les armes occidentales modernes fournies à l’Ukraine pourraient la mener à la victoire comme des “fantasmes vides”, insistant jeudi sur le fait que l’armée russe détruit les armes anciennes et nouvelles de l’Ukraine et “terminera” la guerre en tant que président Vladimir Poutine a juré.

Les États-Unis ont accusé la Russie d’avoir “le culot de blâmer d’autres pays pour avoir refusé de se retirer alors qu’elle cherche à détruire un autre État membre de l’ONU”. L’administration Biden a déclaré qu’elle s’engageait à soutenir le peuple ukrainien “alors qu’il défend sa vie, sa liberté et sa démocratie”.

L’affrontement est survenu lors de la troisième réunion consécutive du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’Ukraine.

Mardi, le conseil a tenu une réunion à la demande de la Russie pour connaître la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l’Ukraine, où l’Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées de bombarder l’installation et de menacer d’une éventuelle catastrophe nucléaire.

Mercredi, à la demande des États-Unis et de l’Albanie, le Conseil a discuté de ce que les États-Unis ont qualifié d’expulsion forcée de centaines de milliers d’Ukrainiens vers la Russie.

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a convoqué la réunion de jeudi pour discuter des menaces à la paix causées par les gouvernements étrangers fournissant des armes et des biens militaires à l’Ukraine.

Il a déclaré au conseil que les conséquences du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et de son «entourage» affirmant que les armes occidentales et la «soi-disant guerre miracle» changeraient le cours du conflit de six mois et apporteraient la victoire à l’Ukraine sont «très lamentables pour l’Ukraine. ”

“Nous sommes encore très loin de la fin de ce processus destructeur”, a déclaré Nebenzia. “Permettez-moi de dire immédiatement, cependant, que l’armement occidental ne joue pas un rôle décisif sur le champ de bataille, indépendamment de ce que disent les Ukrainiens et leurs vassaux.”

“L’armée russe détruit constamment, avec un minimum de risques pour ses soldats et ses civils, non seulement les anciennes armes de modèles soviétiques, que les pays d’Europe de l’Est déchargent, mais aussi les armes modernes de l’OTAN”, a-t-il déclaré.

Nebenzia a concédé que “plusieurs villages mineurs ont été pris” récemment, ce qui a conduit les médias occidentaux à affirmer une contre-offensive ukrainienne, mais il a déclaré que la plupart des experts militaires s’accordent à dire que de nouvelles armes ne modifieront pas l’équilibre des forces “et ne feront que prolonger l’agonie du régime Zelenskyy”. .”

Le chef du désarmement de l’ONU, Izumi Nakamitsu, qui a informé le conseil, a déclaré qu’il y avait eu “des rapports répandus et vérifiés de manière indépendante sur le transfert d’importants systèmes d’armes conventionnelles à des groupes armés locaux en Ukraine, y compris des systèmes de roquettes d’artillerie”. Elle n’a pas dit d’où ils venaient, soulevant seulement des préoccupations générales concernant le détournement.

Nebenzia a affirmé qu'”une proportion importante” des armes occidentales se retrouvent entre les mains de contrebandiers et pourraient se retrouver entre les mains de terroristes en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Richard Mills, a qualifié la réunion de jeudi de “tentative transparente” de la Russie pour détourner l’attention de la réunion de mercredi sur le déplacement forcé des Ukrainiens. Il a noté que la secrétaire générale adjointe de l’ONU pour les droits de l’homme avait déclaré que son bureau avait des rapports de torture “en conjonction avec l’utilisation odieuse par la Russie des ‘camps de filtration'”.

Mills a déclaré que les affirmations de la Russie selon lesquelles les États-Unis et l’Occident intensifient et prolongent la guerre en Ukraine “sont fausses”.

“Ce sont des tentatives cyniques pour détourner l’attention du rôle de Moscou en tant que seul agresseur dans ce qui est une guerre inutile et brutale, pour laquelle le monde paie un prix collectif”, a-t-il déclaré.

Mills a demandé à tous les membres du conseil de réfléchir à ce qu’ils feraient s’ils étaient envahis par un plus grand voisin et à ce qu’ils demanderaient à la communauté internationale.

“Aucun d’entre nous ici ne laisserait simplement l’histoire et l’identité de notre pays être attaquées, nos villes réduites en cendres, notre peuple tué, notre territoire pris”, a-t-il déclaré. “Nous ferions appel au soutien international face à une telle agression nue.”

L’ambassadeur ukrainien Sergiy Kyslytsya a rappelé que l’ancien dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev a écrit dans ses mémoires qu’Hitler n’aurait pas été vaincu sans l’aide des États-Unis et qu’aujourd’hui l’Ukraine et les États-Unis et ses autres alliés « font de leur mieux pour assurer une telle réponse » contre la Russie.

“La libération des territoires ukrainiens qui est en bonne voie dans les régions de Kharkiv et de Kherson est la meilleure preuve de l’efficacité de nos efforts”, a-t-il déclaré. “Nous nous battrons contre les occupants jusqu’à ce que tous les soldats russes qui sont entrés en Ukraine pour tuer ces gens soient vaincus.”

Edith M. Lederer, Associated Press