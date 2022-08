La Russie et les États-Unis révèlent l’état des pourparlers sur le nucléaire

Des déclarations divergentes n’ont pas permis de savoir si les discussions sur le nouveau START se poursuivaient ou “n’avaient pas lieu”

Les contacts entre Moscou et Washington au sujet de la réduction des armements stratégiques n’ont pas été interrompus et les informations nécessaires sont échangées par les voies appropriées, a déclaré jeudi à la presse le diplomate russe Andrey Belousov à Genève. Plus tôt dans la journée, cependant, son homologue du département d’État a déclaré que d’autres discussions sur le nouveau traité START n’avaient pas lieu pour le moment.

“Les interactions entre la Russie et les États-Unis en tant que parties au nouveau traité START n’ont pas été interrompues”, a déclaré Belousov, qui est le représentant adjoint de la Russie auprès de l’ONU et d’autres organisations internationales à Genève.

“Nous espérons que ce travail se poursuivra jusqu’à la fin du traité, qui, comme vous le savez, a été prolongé jusqu’en février 2026”, il ajouta.

Belousov abordait la question de savoir si la récente décision de la Russie de se retirer du régime d’inspection pouvait être interprétée comme une sortie du traité. Plus tôt ce mois-ci, Moscou a souligné que les sanctions américaines créaient une disparité entre les conditions de travail des inspecteurs américains et russes, ce qui n’était pas approprié.

“Maintenant, la Russie se trouve dans une position difficile qui empêche les inspections sur le territoire américain. Pendant ce temps, la partie américaine n’est pas pressée de changer la situation. dit Belousov. “Nous serons prêts à examiner la question de la reprise des activités d’inspection dès que les conditions appropriées seront créées pour cela.”

À titre d’exemple, Belousov a cité l’annonce américaine selon laquelle certains de ses bombardiers stratégiques et sous-marins porteurs de missiles ont été convertis et ne pourraient plus être utilisés pour déployer des armes nucléaires.

“Cependant, dans le contexte du traité, nous ne pouvons pas vérifier cela, de sorte que les États-Unis disposent désormais de facto de plus de plates-formes pour déployer des armes nucléaires que le traité ne le permet”, a-t-il ajouté. dit le diplomate.

S’exprimant lors d’un briefing du département d’État plus tôt dans la journée, la sous-secrétaire d’État au contrôle des armements et à la sécurité internationale, Bonnie Jenkins, a déclaré que le conflit en Ukraine avait perturbé les pourparlers nucléaires avec Moscou.

« Je pense que nous réalisons tous que les discussions entre les États-Unis et la Russie sur les prochaines étapes concernant le nouveau traité START n’ont pas lieu actuellement en raison de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Et ces pourparlers se poursuivront à l’avenir lorsque la situation sera bonne », les agences de presse l’ont citée comme disant.