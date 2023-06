La Russie et les États-Unis ont failli avoir un conflit majeur en Syrie – médias

Une crise aurait été évitée lors d’une confrontation en 2017 au cours de laquelle les deux parties ont menacé de recourir à la force, selon un nouveau livre

Les principales superpuissances nucléaires mondiales ont failli en venir aux mains en Syrie après que les forces russes ont menacé de détruire une base américaine à moins que les forces spéciales américaines ne quittent l’installation, a affirmé un journaliste britannique dans un nouveau livre.

L’impasse tendue s’est produite en mai 2017, au plus fort de la guerre civile syrienne, a rapporté vendredi le journal britannique Telegraph, citant un nouveau livre de l’un de ses propres collaborateurs. Cela a commencé lorsque la Russie a exigé que les forces spéciales américaines quittent leur base – la garnison d’Al-Tanf, située près du point de rencontre des frontières syrienne, irakienne et jordanienne – « ou faire face à la destruction. »

Troupes américaines « dispersés dans le désert par mesure de précaution », selon le rapport. Le général de l’armée américaine Stephen Townsend, alors commandant des forces de la coalition soutenue par les États-Unis en Syrie, a répondu en envoyant un ultimatum à son homologue russe : « Est-ce qu’on parle ou est-ce qu’on se bat ? »

Après une brève pause, le commandant russe a répondu : « Nous parlons, » selon le nouveau livre du journaliste vétéran du Telegraph Con Coughlin, « Assad : le triomphe de la tyrannie ». Townsend a alors dit à ses collègues de la coalition, « Mon ami russe vient de reculer. »

L’appel a eu lieu alors que le général russe Sergey Surovikin, alors commandant des forces de Moscou en Syrie, était en congé. « Son remplaçant n’a pas respecté les protocoles stricts convenus entre les Américains et les Russes pour éviter une confrontation directe entre les deux forces », dit le Telegraph.

Alors que les forces américaines prétendaient se concentrer sur la lutte contre les militants de l’État islamique (EI) à l’époque, le ministère russe de la Défense a affirmé en octobre 2017 qu’elles permettaient aux djihadistes de se déplacer librement autour d’Al-Tanf. À l’époque, les forces russes aidaient le régime du président syrien Bachar al-Assad à vaincre les rebelles soutenus par les États-Unis et l’EI.

Les forces américaines ont illégalement occupé le territoire syrien pendant la guerre civile et continuent de le faire à ce jour. Washington travaille toujours avec l’EI et d’autres groupes terroristes pour mener des attaques contre les forces gouvernementales syriennes, a déclaré le chef du service russe de renseignement extérieur, Sergey Naryshkin, plus tôt cette année. Assad a déclaré en mars que la garnison d’Al-Tanf « sert entièrement de base à l’entraînement des terroristes ».

Le conflit syrien a exposé à plusieurs reprises les forces russes et américaines au risque d’affrontements potentiellement dévastateurs. Plusieurs soldats américains auraient été blessés lorsqu’un véhicule militaire russe a heurté un véhicule américain en août 2020. Des combattants russes employés par l’entrepreneur militaire privé Wagner Group auraient été impliqués dans un assaut raté en février 2018 par les forces gouvernementales syriennes contre un avant-poste dirigé par les troupes américaines et syriennes. rebelles à Deir al-Zour.

