La Russie et les États-Unis modernisent les satellites de l’Arctique au milieu de la course vers le Grand Nord

Une fusée Soyouz 2.1b transportant le satellite Arktika-M No 1 est lancée depuis le cosmodrome de Baïkonour le 28 février – Roscomos \ TASS via Getty Images)

Les États-Unis et la Russie sont en train de moderniser les systèmes de surveillance spatiaux de l’Arctique alors que la concurrence stratégique dans le Grand Nord entre dans sa phase la plus sérieuse depuis la fin de la guerre froide.

Dimanche, le satellite russe Arktika-M est entré en orbite sur une fusée Soyouz lancée depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan.

Il s’agit du premier de deux nouveaux satellites destinés à donner à la Russie un aperçu des conditions météorologiques dans la région et à retransmettre les signaux de détresse des navires, des aéronefs ou des personnes vivant dans des zones reculées dans le cadre d’un programme de sauvetage. Le deuxième satellite sera lancé en 2023.

Le lancement est intervenu après que les États-Unis et le Canada ont annoncé qu’ils renforceraient leur système d’alerte précoce à l’époque de la guerre froide en réponse à l’augmentation de l’activité russe et chinoise dans la région.

Le président américain Joe Biden et Justin Trudeau, le premier ministre canadien, ont déclaré qu’ils augmenteraient les dépenses du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord après les pourparlers bilatéraux du 23 février.

Norad, un réseau de satellites, de stations radar et de bases aériennes en Alaska et dans le nord du Canada, a été développé pour la première fois dans les années 1950 pour avertir rapidement les alliés d’une attaque soviétique sur le pôle Nord, mais a été remplacé ces dernières années par des missiles hypersoniques développés par la Russie. et la Chine.

L’Arctique s’est réchauffé plus de deux fois plus vite que la moyenne mondiale au cours des trois dernières décennies, provoquant une ruée vers les ressources et le contrôle des routes maritimes à mesure que la glace fond.

La Russie cherche à exploiter des ressources minérales nouvellement accessibles et à développer des activités le long de la route maritime du Nord sur son flanc nord. Il a également rouvert plusieurs bases militaires dans la région et investi dans des unités de guerre spécialisées dans l’Arctique au cours de la dernière décennie.

Les États-Unis, plusieurs pays nordiques et la Chine ont également manifesté leur intérêt pour la protection de leur influence dans la région.

L’année dernière, la Chine a annoncé son propre projet de lancer un satellite basé sur un radar à synthèse d’ouverture (SAR) pour surveiller l’état de la glace de mer et les routes de navigation.

La Russie assumera cette année la présidence tournante de deux ans du Conseil de l’Arctique, qui comprend également le Canada, le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Suède et les États-Unis.

Anton Kobyakov, conseiller du président Vladimir Poutine pour les affaires arctiques, a déclaré que les priorités de la présidence incluraient le statut des peuples autochtones, la préservation des écosystèmes et de la biodiversité, le développement du tourisme et l’attrait des investissements.