La Russie et les États-Unis jockey pour un soutien à travers l’Afrique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Russie et les États-Unis s’affrontent diplomatiquement en Afrique cette semaine, les principaux émissaires des deux pays essayant d’influencer un public africain désireux d’obtenir un soutien financier, mais pas du tout aussi désireux de prendre parti contre l’Ukraine.

Alors qu’il se trouvait en Égypte, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, conscient que la guerre en Ukraine avait entraîné de graves pénuries de céréales en Afrique, a affirmé qu’il ne fallait pas blâmer le Kremlin pour avoir envahi l’Ukraine : “La propagande occidentale et ukrainienne qui accuse la Russie d’avoir soi-disant “exporté la faim ‘ est totalement sans fondement”, a écrit Lavrov dans une lettre publiée dans des journaux africains.

Le Département d’État a semblé riposter, le porte-parole Ned Price déclarant : « La Russie devrait être condamnée pour ses actions, … exacerbant et perpétuant la crise alimentaire mondiale. Il devient clair que la Russie reconnaît que ses propres actions l’ont amenée à devenir un paria.”

Les pays africains ont largement évité de prendre parti dans la guerre en Ukraine, 17 nations se sont abstenues plutôt que de condamner la Russie pour son « agression » lors d’un vote de l’Assemblée générale des Nations Unies pour critiquer la Russie. Beaucoup importent des céréales et des armes russes, certains utilisant les mercenaires russes de l’ombre du groupe Wagner pour régler des comptes peu recommandables.

LE GROUPE WAGNER LIÉ À LA RUSSIE ACCUSÉ D’ATROCITÉS EN AFRIQUE CENTRALE

Cependant, de nombreux pays africains craignent de perdre l’aide occidentale et les liens commerciaux s’ils font tapis avec le Kremlin. Le grain ukrainien, lorsqu’il est disponible, est également expédié vers le continent. L’Égypte importe plus de 96 % de ses céréales – principalement de Russie, mais historiquement 24 % de celles-ci proviennent d’Ukraine.

Les États africains “sont courtisés simultanément par les Russes, les États-Unis et les Français, le président Emmanuel Macron visitant également trois pays d’Afrique”, a déclaré Steven Gruzd, responsable du programme Russie-Afrique à l’Institut sud-africain des affaires internationales. Fox News numérique. “Les dirigeants africains doivent réaliser qu’ils pourraient être utilisés comme accessoires dans le grand théâtre géopolitique dirigé par ces grandes puissances.”

“Ils doivent être très clairs sur les risques et les avantages de ces réunions”, a ajouté Gruzd. “La plupart ne veulent pas avoir à choisir entre la Russie et l’Occident, et essaieront de maintenir des relations avec les deux parties. C’est certainement une décision russe pour montrer qu’ils ne sont pas isolés, et quelle meilleure façon de le faire que le sourire du ministre Lavrov et serrer la main des présidents africains et des ministres des affaires étrangères ? »

La Russie déploie un plan stratégique en Afrique, a déclaré Rebekah Koffler, ancienne officier du renseignement en doctrine et stratégie russes pour la Defense Intelligence Agency (DIA), à Fox News Digital : « Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, les objectifs de Poutine ont été construire des relations commerciales alternatives à la lumière des sanctions économiques imposées par l’Occident à la Russie.”

AFRIQUE : LE NOUVEAU GROUND ZERO POUR LES GROUPES TERRORISTES DHIHADI, DISENT LES EXPERTS

Le Kremlin fournit également de l’énergie à l’Afrique. Cette semaine, les travaux ont commencé sur une nouvelle centrale nucléaire massive soutenue par la Russie en Égypte, et plusieurs autres sont prévues à travers le continent.

Bien qu’il n’y ait pas d’offres similaires cette semaine de la part des États-Unis, l’administration Biden a envoyé l’envoyé spécial pour la Corne de l’Afrique Mike Hammer pour parler d’un projet hydroélectrique, tandis que le département d’État a déclaré que Hammer abordera également “les efforts pour faire avancer les pourparlers de paix entre les Éthiopiens”. Gouvernement et autorités tigréennes.”

LA GUERRE EN RUSSIE AURA UN EFFET “ÉCRASANT” SUR LES PÉNURIES ALIMENTAIRES EN AFRIQUE : “VOUS ALLEZ VOIR DES GOUVERNEMENTS TOMBER”

Pendant ce temps, Lavrov a également rencontré cette semaine le président ougandais Yoweri Museveni. Les analystes disent que l’Ouganda s’est détourné de l’Occident parce que la Russie ne critique pas la nation d’Afrique de l’Est pour son bilan en matière de droits de l’homme et de principes démocratiques. Dans une apparente fête de l’amour sur Twitter, le fils de Museveni, Muhoozi Kainerugaba, a tweeté : “La majorité de l’humanité [that are non-white] soutenir la position de la Russie en Ukraine. Poutine a tout à fait raison !”

L’Ouganda étant manifestement pro-russe dans ses perspectives, les analystes affirment que la représentante américaine auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, pourrait traverser une période difficile lorsqu’elle atterrira en Ouganda la semaine prochaine, en particulier lorsque le département d’État a déclaré qu’elle évoquerait “les États-Unis et le monde”. réponse à l’impact de la guerre de la Russie contre l’Ukraine sur la sécurité alimentaire mondiale ».

C’est une bonne semaine pour les observateurs du cortège dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba. Lavrov et Hammer s’y dirigent tous les deux; tous deux visant à tenter d’influencer les diplomates du continent basés au siège de l’Union africaine de la ville.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Russie semble avoir une longueur d’avance, bien que peut-être à un niveau non officiel, avec des ambassadeurs africains invités à rencontrer Lavrov mercredi, apparemment hors du campus de l’Union africaine. Selon une source, les donateurs occidentaux seraient mécontents de la rencontre des diplomates avec la Russie, car ils pensent que cela montrerait un virage vers le Kremlin.

L’envoyé Hammer espère être autorisé à entrer dans le bâtiment de l’Union africaine, le département d’État déclarant qu’il consultera l’organisation.

Gruzd a conclu que ce jockey diplomatique risquait de faire des pays africains « des pions dans un grand jeu d’échecs ».