La conversation

Comment les pandémies se terminent-elles? L’histoire suggère que les maladies s’estompent mais ne disparaissent presque jamais vraiment

Quand la pandémie prendra-t-elle fin? Tous ces mois, avec plus de 37 millions de cas de COVID-19 et plus d’un million de décès dans le monde, vous vous demandez peut-être, avec une exaspération croissante, combien de temps cela va durer.Depuis le début de la pandémie, les épidémiologistes et les spécialistes de la santé publique ont été utiliser des modèles mathématiques pour prévoir l’avenir dans le but de freiner la propagation du coronvirus. Mais la modélisation des maladies infectieuses est délicate. Les épidémiologistes préviennent que «[m]Les odelles ne sont pas des boules de cristal », et même les versions sophistiquées, comme celles qui combinent les prévisions ou utilisent l’apprentissage automatique, ne peuvent pas nécessairement révéler quand la pandémie prendra fin ou combien de personnes mourront. En tant qu’historien qui étudie la maladie et la santé publique, je suggérez qu’au lieu d’attendre des indices, vous pouvez regarder en arrière pour voir ce qui a mis fin aux épidémies passées – ou pas. Où nous en sommes actuellement au cours de la pandémie Au début de la pandémie, de nombreuses personnes espéraient que le coronavirus disparaîtrait tout simplement. Certains ont fait valoir qu’elle disparaîtrait d’elle-même avec la chaleur estivale. D’autres ont affirmé que l’immunité des troupeaux entrerait en vigueur une fois qu’un nombre suffisant de personnes seraient infectées. Mais rien de tout cela ne s’est produit. Une combinaison d’efforts de santé publique pour contenir et atténuer la pandémie – des tests rigoureux et la recherche des contacts à la distance sociale et au port de masques – s’est avérée utile. Cependant, étant donné que le virus s’est propagé presque partout dans le monde, de telles mesures ne peuvent à elles seules mettre fin à la pandémie. L’espoir est maintenant les vaccins, qui ont été développés à une vitesse sans précédent.Pourtant, les experts nous disent que même avec des vaccins efficaces et un traitement efficace, le COVID-19 pourrait ne jamais disparaître. Même si la pandémie est freinée dans une partie du monde, elle se poursuivra probablement ailleurs, provoquant des infections ailleurs. Et même s’il ne s’agit plus d’une menace immédiate au niveau de la pandémie, le coronavirus deviendra probablement endémique – ce qui signifie qu’une transmission lente et soutenue persistera. Le coronavirus continuera de provoquer des flambées plus petites, tout comme la grippe saisonnière.L’histoire des pandémies regorge d’exemples aussi frustrants. Une fois qu’elles émergent, les maladies partent rarement Qu’elles soient bactériennes, virales ou parasitaires, pratiquement tous les agents pathogènes qui ont touché des personnes au cours des derniers milliers d’années sont toujours avec nous, car il est presque impossible de les éradiquer complètement. la vaccination est la variole. Les campagnes de vaccination de masse menées par l’Organisation mondiale de la santé dans les années 60 et 70 ont été couronnées de succès et, en 1980, la variole a été déclarée la première – et toujours, la seule – maladie humaine à être totalement éradiquée. Les réussites comme la variole sont donc exceptionnelles. C’est plutôt la règle que les maladies persistent, comme par exemple des agents pathogènes comme le paludisme. Transmis par parasite, il est presque aussi vieux que l’humanité et pèse encore aujourd’hui: il y a eu environ 228 millions de cas de paludisme et 405 000 décès dans le monde en 2018. Depuis 1955, programmes mondiaux d’éradication du paludisme, aidés par l’utilisation de DDT et de chloroquine , a apporté un certain succès, mais la maladie est encore endémique dans de nombreux pays du Sud. De même, des maladies telles que la tuberculose, la lèpre et la rougeole nous accompagnent depuis plusieurs millénaires. Et malgré tous les efforts, l’éradication immédiate n’est toujours pas en vue.Ajoutez à ce mélange des agents pathogènes relativement plus jeunes, tels que le VIH et le virus Ebola, ainsi que la grippe et les coronavirus dont le SRAS, le MERS et le SRAS-CoV-2 qui cause le COVID-19, et le tableau épidémiologique global devient clair. Les recherches sur la charge mondiale de morbidité révèlent que la mortalité annuelle causée par les maladies infectieuses – dont la plupart surviennent dans les pays en développement – représente près d’un tiers de tous les décès dans le monde.Aujourd’hui, à l’ère des voyages aériens mondiaux, du changement climatique et des perturbations écologiques , nous sommes constamment exposés à la menace de maladies infectieuses émergentes tout en continuant à souffrir de maladies beaucoup plus anciennes qui restent bien vivantes. Une fois ajoutées au répertoire des agents pathogènes qui affectent les sociétés humaines, la plupart des maladies infectieuses sont là pour rester. La peste a provoqué des pandémies passées – et continue d’apparaître Même les infections qui ont maintenant des vaccins et des traitements efficaces continuent de faire des morts. Peut-être qu’aucune maladie ne peut mieux illustrer ce point que la peste, la maladie infectieuse la plus mortelle de l’histoire de l’humanité. Son nom est encore aujourd’hui synonyme d’horreur. La peste est causée par la bactérie Yersinia pestis. Il y a eu d’innombrables flambées locales et au moins trois pandémies de peste documentées au cours des 5 000 dernières années, tuant des centaines de millions de personnes. La plus célèbre de toutes les pandémies était la peste noire du milieu du XIVe siècle, mais la peste noire était loin d’être une explosion isolée. La peste est revenue chaque décennie ou même plus fréquemment, frappant à chaque fois des sociétés déjà affaiblies et faisant des ravages pendant au moins six siècles. Même avant la révolution sanitaire du XIXe siècle, chaque foyer s’est progressivement éteint au fil des mois, voire des années, sous l’effet des changements de température, d’humidité et de la disponibilité d’hôtes, de vecteurs et d’un nombre suffisant d’individus sensibles. Certaines sociétés se sont remises assez rapidement de leurs pertes causées par la peste noire. D’autres ne l’ont jamais fait. Par exemple, l’Égypte médiévale n’a pas pu se remettre complètement des effets persistants de la pandémie, qui a particulièrement dévasté son secteur agricole. Les effets cumulatifs du déclin des populations sont devenus impossibles à récupérer. Elle a conduit au déclin progressif du sultanat mamelouk et à sa conquête par les Ottomans en moins de deux siècles.[Deep knowledge, daily. Sign up for The Conversation’s newsletter.]Cette même bactérie de la peste qui détruit l’état reste avec nous même aujourd’hui, un rappel de la très longue persistance et de la résilience des agents pathogènes. Espérons que COVID-19 ne persistera pas pendant des millénaires. Mais même avec des vaccins efficaces, personne n’est en sécurité. La politique ici est cruciale: lorsque les programmes de vaccination sont affaiblis, les infections peuvent réapparaître. Il suffit de regarder la rougeole et la polio, qui réapparaissent dès que les efforts de vaccination échouent. Compte tenu de ces précédents historiques et contemporains, l’humanité ne peut qu’espérer que le coronavirus qui cause le COVID-19 se révélera être un pathogène traitable et éradicable. Mais l’histoire des pandémies nous apprend à attendre le contraire. Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d’information à but non lucratif dédié au partage des idées d’experts universitaires. En savoir plus: * Comment 3 pandémies précédentes ont déclenché des changements sociétaux massifs * Les ceintures de sécurité et les taux de tabagisme montrent que les gens adoptent finalement des comportements sains – mais cela peut prendre du temps que nous n’avons pas pendant une pandémie * Comparez la pandémie de grippe de 1918 et COVID-19 avec Attention – le passé n’est pas une prédiction Nükhet Varlik ne travaille pas, ne consulte pas, ne détient pas d’actions ou ne reçoit de financement d’aucune entreprise ou organisation qui bénéficierait de cet article, et n’a divulgué aucune affiliation pertinente au-delà de sa nomination universitaire.