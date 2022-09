La Russie et les États-Unis cherchent à relancer un accord nucléaire clé – Moscou

Les deux États envisagent de reprendre les inspections dans le cadre d’un traité de réduction des armes nucléaires connu sous le nom de New START, selon la Russie

Moscou et Washington sont “engagé dans un dialogue” en vue de relancer l’accord New START, a déclaré jeudi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, lors d’un point de presse. Le nouveau START est un traité clé de réduction des armes nucléaires qui limite le nombre d’ogives nucléaires déployées, ainsi que leurs vecteurs.

Les deux puissances envisagent notamment la reprise des inspections mutuelles des arsenaux nucléaires déployés, suspendues en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

“Le sujet de leur reprise est à l’étude”, Zakharova a déclaré aux journalistes, ajoutant que les parties discutaient actuellement des moyens qui leur permettraient de “revenir à la pleine mise en œuvre du traité à cet égard.”

La Russie et les États-Unis pourraient également organiser une réunion en personne de la commission consultative bilatérale, a déclaré la porte-parole, ajoutant que de telles possibilités sont “à l’étude”. La commission tient actuellement une session à distance pendant que ses membres discutent “des problèmes organisationnels et techniques qui doivent être résolus”, elle a ajouté.

Lire la suite La Russie dit aux États-Unis de « renoncer » à sa stratégie « agressive »

Selon Zakharova, “anti-russe” les actions des États-Unis et de leurs alliés ont même rendu certains “routine” difficiles les procédures prévues par le traité. La porte-parole a dénoncé la position de Washington sur certaines questions comme “non constructif” et a déclaré que Moscou chercherait à “Résoudre tous les problèmes préoccupants” sur un pied d’égalité et conformément aux intérêts nationaux russes.

Le nouveau traité START de 2010 reste pratiquement le seul accord actif de contrôle des armements entre les deux puissances nucléaires depuis le retrait unilatéral américain du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF) en 2019.

L’accord devait expirer au début de 2021 et était sur le point de s’effondrer lorsque le président russe Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden ont convenu de le prolonger de cinq ans en janvier 2021. L’accord a été sauvé à la dernière minute après des pourparlers précédents. bloqué entre Moscou et Washington sous le prédécesseur de Biden, Donald Trump.

L’accord limite le nombre d’ogives nucléaires que les États-Unis et la Russie peuvent posséder à 1 550 chacun. Il indique également que chaque partie ne doit pas avoir plus de 700 missiles balistiques intercontinentaux déployés, missiles balistiques lancés par sous-marins et bombardiers nucléaires. Le nombre total de vecteurs nucléaires stratégiques ne doit pas dépasser 800.

La nouvelle survient alors que les relations entre Moscou et Washington ont atteint des creux historiques au milieu de l’action militaire russe en cours en Ukraine, qui a vu les États-Unis soutenir Kiev avec une aide militaire et financière.