La Russie et le Pakistan conviennent de construire un gazoduc de Karachi à Lahore, le plus gros contrat depuis des décennies

Le ministre russe de l’Énergie Nikolay Shulginov et l’ambassadeur du Pakistan, Shafqat Ali Khan, ont signé vendredi un accord révisé sur le projet à Moscou, ouvrant la voie au démarrage de la construction dans un proche avenir.

S’étendant sur plus de 1 100 kilomètres, le gazoduc surnommé le « Pakistan Stream » devrait avoir une capacité de décharge allant jusqu’à 12,3 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, selon le communiqué du ministère de l’Énergie.

Le gazoduc relierait les terminaux de gaz naturel liquéfié à Karachi et une autre ville portuaire, Gwadar, aux centrales électriques et aux centres industriels de la région nord du Pendjab au Pakistan, qui comprend la ville de Lahore.

Les deux nations « faire un gros effort » dans la préparation des amendements à l’accord, a déclaré Shulginov, ajoutant que la signature de l’accord leur permettrait de commencer la construction « dès que possible. » L’accord serait « aider le Pakistan à renforcer sa sécurité énergétique et à accroître sa dépendance au gaz naturel en tant que source d’énergie respectueuse de l’environnement », a ajouté le ministre.

L’année dernière, un responsable pakistanais a déclaré à Bloomberg que la construction pourrait commencer dès juin, mais les responsables russes n’ont pas encore confirmé cette information. Le projet, dont le coût est estimé à 2,25 milliards de dollars selon les médias pakistanais, impliquerait la création d’une société Special Purpose Vehicle (SPV) exploitée conjointement par l’Inter State Gas Systems du Pakistan et plusieurs sociétés russes, dont la TMK, une société qui est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de tuyaux en acier pour l’industrie pétrolière et gazière, faisant des affaires en Russie, aux États-Unis et au Canada, entre autres pays.

En vertu de l’accord, le Pakistan détiendrait 74 % des parts de l’opérateur du pipeline tandis que la Russie détiendrait les 26 % restants. L’accord initial sur la construction du pipeline a été signé en 2015, mais il a ensuite été révisé.

Le projet devrait devenir le plus gros contrat d’infrastructure entre le Pakistan et la Russie depuis au moins le début des années 1970, lorsque l’Union soviétique a construit le complexe industriel Pakistan Steel Mills à Port Qasim, près de Karachi.

« Le Pakistan Stream reste un projet phare de la coopération bilatérale entre la Russie et le Pakistan et les deux pays accordent la priorité à cette question », dit Choulginov.

