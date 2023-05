Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’est rendu au Kenya pour la troisième fois cette année afin de renforcer les liens économiques entre les nations.

Le Kenya a accepté un pacte commercial avec la Russie. La présidence du pays a déclaré que le commerce bilatéral avec la Russie était encore faible et que le pacte donnerait aux entreprises « l’impulsion nécessaire ».

La Russie vend actuellement principalement des engrais et des céréales à la nation africaine.

Le Kenya va signer un pacte commercial avec la Russie visant à renforcer la coopération entre les entreprises, a annoncé lundi le bureau du président William Ruto, après avoir reçu le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Nairobi.

La Russie a intensifié ses efforts pour renforcer les liens économiques avec l’Afrique pour aider à compenser le grand refroidissement des relations avec l’Occident provoqué par son invasion de l’Ukraine, et prévoit d’organiser un sommet Afrique-Russie à Saint-Pétersbourg en juillet.

La présidence kenyane a déclaré dans un communiqué que le commerce bilatéral avec la Russie était encore faible malgré le potentiel et que le pacte donnerait aux entreprises « l’impulsion nécessaire ».

Il n’a pas précisé quand le pacte pourrait être scellé ni donné de détails sur ce qu’il pourrait englober. La Russie vend actuellement principalement des céréales et des engrais au Kenya.

LA RUSSIE ET ​​LES ÉTATS-UNIS JOCKEY POUR LE SOUTIEN À TRAVERS L’AFRIQUE

Concernant l’Ukraine, la déclaration a réitéré le soutien du Kenya au respect de l’intégrité territoriale de tous les pays, ajoutant :

« Le Kenya appelle à une résolution du conflit dans le respect des deux parties. »

La Russie affirme que son invasion de l’Ukraine, lancée le 24 février 2022, vise à protéger sa propre sécurité contre les dirigeants ukrainiens pro-occidentaux.

LA RUSSIE CONVIENT DE PROLONGER L’ACCORD SUR LES CÉRÉALES EN UKRAINE POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE

Kiev et ses alliés occidentaux accusent Moscou de mener une guerre d’agression non provoquée. Les pays occidentaux ont imposé des sanctions économiques radicales à la Russie, l’incitant à nouer des liens plus étroits avec la Chine, l’Inde, les pays africains et d’autres.

Lavrov s’est rendu sur le continent africain au moins trois fois cette année, tandis que le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, s’est rendu la semaine dernière dans des pays comme l’Éthiopie, le Rwanda et le Mozambique.

La présidence kenyane a déclaré que M. Lavrov était en route pour Le Cap pour une réunion le 1er juin des ministres des Affaires étrangères du groupe BRICS des économies émergentes, qui comprend le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.