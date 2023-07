La Russie et l’Arabie saoudite réduisent à nouveau l’approvisionnement en pétrole pour augmenter les prix – National

L’Arabie saoudite et la Russie prolongent les réductions de la quantité de pétrole qu’elles pompent dans le monde dans le but de soutenir les prix, montrant comment deux des plus grands producteurs de pétrole du monde se démènent pour augmenter les revenus des combustibles fossiles alors même que la demande s’est affaiblie avec le économie.

La décision a donné un léger coup de pouce aux prix du pétrole lundi et intervient après que les Saoudiens ont annoncé une forte réduction de la production pour juillet lors de la dernière réunion de la coalition OPEP + des producteurs de pétrole – faisant craindre que les prix de l’essence pour les conducteurs américains ne commencent à augmenter.

Le ministère saoudien de l’énergie a déclaré qu’il prolongerait la réduction de 1 million de barils par jour de juillet jusqu’en août pour soutenir « la stabilité et l’équilibre des marchés pétroliers ». Cela maintiendra la production du pays du Golfe à 9 millions de barils par jour.

Pendant ce temps, le vice-Premier ministre russe Alexander Novak a déclaré que son pays réduirait sa production de 500 000 barils supplémentaires par jour en août, selon des informations russes.

L’histoire continue sous la publicité





0:41

Les prix de l’essence vont augmenter avec l’entrée en vigueur de la deuxième taxe sur le carbone



Les réductions volontaires s’ajoutent aux réductions antérieures que le cartel pétrolier de l’OPEP, dirigé par l’Arabie saoudite, et les producteurs alliés, dirigés par la Russie, ont convenu de prolonger jusqu’à l’année prochaine.

Mais ils n’ont guère stimulé durablement les prix du pétrole, aidant les conducteurs américains à remplir leurs réservoirs à moindre coût pendant la saison estivale chargée des voyages et offrant aux consommateurs du monde entier un certain soulagement contre l’inflation.

Le prix moyen d’un gallon d’essence aux États-Unis est de 3,53 $, selon le club automobile AAA, en baisse de 1,28 $ le gallon par rapport à l’année dernière.

Le brut américain de référence a pris 77 cents lundi à 71,41 dollars le baril, tandis que le brut Brent standard international a gagné 70 cents à 76,11 dollars. Les deux ont ensuite effacé certains de ces gains.

À la mode maintenant Des familles sous le choc, reconnaissantes après la tornade qui a détruit des maisons près de Calgary

Pourquoi le Vietnam interdit-il le nouveau film Barbie ?

Le brut américain est déprimé depuis un certain temps et a dépassé les 70 dollars le baril pour la première fois en cinq semaines vendredi.

L’histoire continue sous la publicité

Le fait que les Saoudiens aient estimé qu’une autre réduction était nécessaire souligne les perspectives incertaines de la demande de carburant dans les mois à venir, alors même que les voyages reprennent. Les États-Unis, par exemple, ont connu un record absolu de passagers aériens vendredi lors du week-end du 4 juillet.

Mais la faiblesse économique aux États-Unis et en Europe suscite des inquiétudes, tandis que le rebond de la Chine après les restrictions liées au COVID-19 n’a pas été aussi fort que beaucoup l’avaient espéré.

Les Saoudiens ont besoin de revenus pétroliers élevés et soutenus pour financer des projets de développement ambitieux visant à diversifier l’économie du pays, tandis que la Russie cherche à augmenter ses bénéfices pour payer sa guerre contre l’Ukraine.

Les sanctions occidentales signifient que Moscou est obligée de vendre son pétrole à prix réduit à des pays comme la Chine et l’Inde. Ses revenus d’exportation estimés ont chuté de 1,4 milliard de dollars à 13,3 milliards de dollars en mai, en baisse de 36% par rapport à il y a un an, a déclaré l’Agence internationale de l’énergie dans un rapport le mois dernier.

Combiné avec des réductions antérieures, la production de la Russie en août sera réduite de 1 million de barils par jour. Mais Rystad Energy a déclaré en juin que Moscou n’avait baissé sa production que de 400 000 barils en mai, au lieu du demi-million promis.