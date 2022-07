La Russie et la Syrie ont mené des dizaines de frappes illégales à double frappe, selon un rapport

Commentez cette histoire Commentaire

Les gouvernements russe et syrien ont mené des dizaines de frappes aériennes « double tap » contre des civils et des travailleurs humanitaires en Syrie depuis 2013, selon les conclusions d’un groupe de défense des droits axé sur la Syrie, indiquant un schéma d’attaques illégales qui semble s’être poursuivi dans le territoire russe. invasion de l’Ukraine. Le rapport, publié jeudi par le Syria Justice and Accountability Center (SJAC), un groupe de défense des droits de l’homme basé aux États-Unis, identifie 58 attaques par double pression ciblant des zones résidentielles en dehors du territoire contrôlé par le gouvernement entre 2013 et 2021. Dans de telles attaques, la Russie et la Syrie bombarder ou lancer une frappe aérienne ciblant un endroit où les ambulanciers paramédicaux et les civils sont rassemblés pour aider les victimes d’une première frappe.

Les forces syriennes et russes ont mené les frappes “dans le cadre d’une stratégie plus large visant à punir et à reprendre le contrôle des zones tenues par l’opposition” pendant plus d’une décennie de guerre civile en Syrie, selon le rapport.

“Les frappes aériennes à double pression représentent la politique de” choc et crainte “du gouvernement syrien visant à réprimer impitoyablement le sentiment d’opposition et à terroriser les civils”, a déclaré Mohammad Al Abdallah, directeur exécutif du SJAC, dans un communiqué de presse. Les attaques constituent des crimes de guerre, a-t-il dit.

Les chercheurs ont utilisé des renseignements open source, y compris des vidéos et des images satellite, pour vérifier chaque frappe. Bon nombre des doubles tapotements documentés se sont produits à Idlib, une province tenue par les rebelles dans le nord-ouest de la Syrie, et dans le Rif Damashq, une région englobant la capitale, Damas, qui a connu des combats acharnés pendant des années.

Dans la région ravagée d’Idlib en Syrie, les frappes aériennes russes soulignent des stratégies plus larges dans la région

Les attaques représentent un “modèle du gouvernement syrien violant le droit international humanitaire”, a déclaré Nessma Bashi, l’auteur principal du rapport. En plus des attaques délibérées contre des civils, le droit international interdit les attaques contre le personnel médical, les hôpitaux et les travailleurs humanitaires – ainsi que la violence qui vise à « semer la terreur parmi la population civile ».

Le rapport reconstitue cinq incidents qui mettent en évidence le bilan civil des frappes à double frappe.

En 2013, des civils travaillant pour sauver des survivants et exhumer des corps d’un complexe d’habitation détruit dans une banlieue de Damas ont été touchés par une autre frappe. “Les civils qui ont secouru les survivants n’ont pas eu le temps de courir”, indique le rapport. “Un corps sans tête a été emporté d’une structure bombardée.”

Des avions syriens et russes ont ciblé à plusieurs reprises des travailleurs de la défense civile syrienne, également connus sous le nom de Casques blancs, lors d’attaques à deux reprises dans la banlieue de Damas à Douma en mars 2018, selon le rapport. Le groupe de volontaires, qui opère dans les zones tenues par l’opposition, est devenu célèbre pour avoir fourni des soins médicaux d’urgence après les attaques, creusant les décombres pour sauver les gens.

Dans certains cas cités dans le rapport, a déclaré Bashi, des attaques à double pression ont tué des intervenants des Casques blancs alors que leurs caméras tournaient, capturant des preuves de la deuxième frappe.

Ismail Alabdullah, coordinateur des médias basé à Idlib pour les Casques blancs, a déclaré avoir été témoin de “dizaines de doubles frappes” à Alep. Deux de ses collègues ont été tués par une double frappe alors qu’ils répondaient à une attaque dans le centre d’Alep lors du siège brutal de cette ville en 2016, a-t-il déclaré.

“J’ai eu de la chance – je suis toujours en vie maintenant”, a-t-il déclaré au Washington Post.

Des groupes de surveillance et des journalistes ont documenté des frappes à double frappe qui auraient été menées par les forces syriennes et russes, dont une qui a partiellement détruit un hôpital soutenu par Médecins sans frontières à Homs en 2015. Des enquêteurs de l’ONU ont accusé la Russie en 2020 d’avoir mené une attaque à double frappe. sur un marché en Syrie en juillet 2019 qui a tué au moins 43 civils. Mais le SJAC affirme que son rapport fournit “l’étude la plus complète des incidents de double tapotement” dans le conflit à ce jour.

Que sont les crimes de guerre, et la Russie les commet-elle en Ukraine ?

Les forces du président syrien Bachar al-Assad ont commencé à effectuer des frappes à deux reprises dans les premières années de la guerre, selon le rapport. Les attaques se sont intensifiées après l’entrée officielle de la Russie dans le conflit en 2015. Les armes à guidage laser, telles que le Krasnopol de fabrication russe, ont causé des destructions plus étendues.

La guerre en Ukraine pourrait menacer la bouée de sauvetage des déplacés syriens

La Russie a déployé cette tactique, affinée en Syrie, dans sa guerre en Ukraine, selon des rapports d’enquêteurs internationaux et de journalistes sur le terrain. Lors d’une attaque en mars à Kharkiv, un missile russe aurait touché un bâtiment de l’administration régionale. Une deuxième frappe s’est produite quelques minutes plus tard, après l’arrivée des sauveteurs, selon un rapport d’avril de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

Cinq civils ont été tués lors d’une autre frappe à deux reprises à Kharkiv le mois suivant, alors qu’une équipe de la Croix-Rouge tentait d’administrer les premiers soins, a rapporté l’Australian Broadcast Corporation.

“La Syrie était en quelque sorte le terrain d’essai de cette approche”, a déclaré Bashi. “Ce que l’Ukraine a montré, c’est que des doubles tapotements sont effectués régulièrement.”

La guerre de la Russie en Ukraine s’appuie sur les tactiques qu’elle a utilisées en Syrie, selon les experts

C’est l’un des nombreux exemples où Moscou tire de son livre de jeu sur la Syrie en Ukraine. En avril, la Russie a fait appel au général Alexander Dvornikov, un vétéran des opérations militaires de Moscou en Syrie, pour superviser ses opérations en Ukraine.

Les auteurs du rapport espèrent que leurs conclusions aideront les efforts visant à tenir la Syrie et la Russie responsables. Le SJAC, qui recueille et analyse la documentation des violations commises par toutes les parties au conflit syrien, prévoit de publier des rapports supplémentaires dans les mois à venir sur les violations des droits qui auraient été commises par d’autres acteurs de la guerre, a déclaré Bashi.

Jusqu’à présent, la responsabilité s’est avérée largement insaisissable. La Syrie n’est pas partie au Statut de Rome, le traité régissant la Cour pénale internationale, ce qui signifie que la Cour a une compétence limitée en Syrie. La Russie, qui s’est retirée du traité de la CPI en 2016, a entravé les efforts du Conseil de sécurité de l’ONU pour renvoyer le conflit syrien devant la Cour.

Pourtant, les avocats des droits de l’homme ont lancé un nouvel effort pour porter les affaires de crimes de guerre impliquant des responsables syriens devant la CPI. Les tribunaux nationaux en Europe, quant à eux, sont utilisés pour poursuivre de telles affaires contre le gouvernement d’Assad, en vertu du principe de compétence universelle.

Les Syriens en quête de justice voient la guerre en Ukraine comme une épée à double tranchant, a déclaré Bashi. “Beaucoup de Syriens craignaient que l’attention des médias et l’argent ne soient inondés vers l’Ukraine et que tous les autres soient négligés à cause de cela”, a-t-elle déclaré.

Mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie a également insufflé une nouvelle vie dans le domaine du droit international et des efforts pour enquêter et poursuivre les crimes de guerre.