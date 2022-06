La Russie et la Lituanie, membre de l’OTAN, s’affrontent à propos de Kaliningrad

Un panneau indiquant « Kaliningrad » se dresse au sommet de la gare sud de la ville. Harry Engel | Getty Images Sports | Getty Images

Un nouveau front de tensions entre la Russie et l’Otan s’est ouvert après que l’un des membres de l’alliance militaire occidentale, la Lituanie, a interdit le transit de certaines marchandises en provenance de Russie vers son enclave de Kaliningrad sur la mer Baltique. La Russie a juré de riposter à ce qu’elle a qualifié d' »actions hostiles » de la Lituanie, mettant en garde contre des conséquences « graves », tandis que les membres de l’OTAN ont réitéré leur soutien au pays. Voici un bref guide de ce qui se passe et pourquoi c’est important alors que le conflit russo-ukrainien gronde en arrière-plan.

Ce qui s’est passé?

La Lituanie a déclaré la semaine dernière qu’elle interdirait le transit de certaines marchandises sanctionnées par l’UE en provenance de Russie à travers son territoire vers l’enclave russe de Kaliningrad. Le gouvernement a déclaré que le blocus s’appliquerait à toutes les marchandises sanctionnées par l’UE en provenance du continent par chemin de fer, bloquant ainsi le transit des métaux, du charbon, des matériaux de construction et des produits de haute technologie vers le port maritime russe. La Lituanie a déclaré que sa décision avait été prise après consultation de la Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, et qu’elle appliquait les sanctions à la Russie qui avaient été imposées à la suite de l’invasion non provoquée de l’Ukraine le 24 février. La Russie a répondu à la Lituanie, une ancienne république soviétique, en qualifiant cette décision d’acte « sans précédent » et « hostile », son ministère des Affaires étrangères publiant mardi un communiqué dans lequel il a déclaré « si dans un proche avenir le transit de marchandises entre la région de Kaliningrad et la le reste du territoire de la Fédération de Russie passant par la Lituanie n’est pas entièrement restauré, la Russie se réserve le droit de prendre des mesures pour protéger ses intérêts nationaux. »

Qu’est-ce que Kaliningrad ?

Kaliningrad est une petite enclave russe située sur la mer Baltique et prise en sandwich entre la Lituanie et la Pologne. Il abrite environ 487 000 personnes et couvre une superficie d’environ 86 miles carrés. Faisant autrefois partie de l’empire allemand, il a été saisi par les troupes soviétiques de l’Allemagne nazie en 1945 et est resté aux mains de la Russie depuis, devenant un port maritime important pour la Russie lui permettant un accès direct à la mer Baltique. En effet, l’oblast (ou province) de Kaliningrad fait office de quartier général de la flotte russe de la Baltique. La flotte organise régulièrement des exercices militaires en mer Baltique, avoir effectué 10 jours d’exercices le 19 juin qui impliquait 60 navires de guerre et 10 000 militaires.

Un point de passage frontalier désaffecté vers la Russie est vu le 15 avril 2022 à Nida, en Lituanie. L’enclave russe de Kaliningrad, sur les rives de la mer Baltique, est prise en sandwich entre les membres de l’OTAN, la Lituanie et la Pologne, et est le port de transport et de commerce le plus stratégique de la côte baltique. Paulius Peleckis | Getty Images Actualités | Getty Images

L’interdiction par la Lituanie du transit de certaines marchandises sanctionnées par l’UE, annoncée vendredi dernier et mise en œuvre samedi, a provoqué des achats de panique à Kaliningrad. Le gouverneur de la région, Anton Alikhanov, a insisté sur le fait que la Russie augmenterait le nombre de cargos faisant transiter des marchandises de Saint-Pétersbourg vers l’enclave pendant le reste de l’année.

Que pourrait-il se passer ensuite ?

On ne sait pas comment Moscou réagira à la décision de la Lituanie. Lundi, l’attaché de presse du président Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a qualifié cette décision d' »illégale » et a déclaré que « cette décision est vraiment sans précédent ». « La situation est plus que grave… Nous avons besoin d’une analyse sérieuse et approfondie afin d’élaborer notre réponse », a-t-il ajouté. Ministère des Affaires étrangères de Lituanie a publié un communiqué lundi affirmant que « le transit de passagers et de marchandises non autorisées à destination et en provenance de la région de Kaliningrad via la Lituanie se poursuit sans interruption ». Il a ajouté que la Lituanie « n’a imposé aucune restriction unilatérale, individuelle ou supplémentaire au transit » et qu’elle applique systématiquement les sanctions de l’UE. Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l’UE, a également soutenu la Lituanie lundi, se disant inquiet de la forme que pourraient prendre les représailles alors qu’il défendait la position de Vilnius. « Certes, je suis toujours inquiet des représailles russes », a-t-il dit, mais il a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de « blocus ». « La Lituanie n’a pris aucune restriction nationale unilatérale et n’applique que les sanctions de l’Union européenne », a-t-il déclaré, affirmant que tout rapport en Russie selon lequel la Lituanie appliquait ses propres sanctions était « de la pure propagande ». Timothy Ash, stratège souverain senior chez BlueBay Asset Management, a déclaré mardi qu' »il est juste de dire que Kaliningrad est un impératif stratégique pour la Russie », notant que la défendre et la soutenir l’est certainement. « La Russie réagira à coup sûr, la seule question est de savoir ce que ce sera… [and] ce que la Russie pourrait faire militairement », a-t-il noté.

En quoi est-ce important?

Les tensions entre la Russie et l’OTAN sont déjà exacerbées à la suite de la guerre en Ukraine et la décision de la Lituanie les a encore aggravées, mettant potentiellement un pays de l’OTAN (et toute l’alliance) en ligne pour une confrontation directe avec la Russie. Un pilier clé de l’alliance de l’OTAN est le concept de défense collective: Si l’un est attaqué, cela est considéré comme une attaque contre l’ensemble du groupe avec les membres engagés à se protéger les uns les autres. Alors que l’OTAN aide l’Ukraine à lutter contre l’invasion russe, ses membres envoyant une large gamme d’équipements et d’armes militaires ainsi qu’une aide humanitaire, l’OTAN a déclaré à plusieurs reprises qu’elle n’enverrait pas de troupes dans le pays car elle ne souhaite pas une confrontation directe avec l’énergie nucléaire en Russie. La Russie devra soigneusement calibrer sa réponse à la Lituanie, sachant que toute attaque directe sera considérée comme une attaque contre tous les membres de l’OTAN par l’organisation.

Des véhicules des forces armées allemandes de la Bundeswehr de la caserne Griffin arrivent au bataillon du groupement tactique de présence avancée renforcée de l’OTAN en Lituanie à Rukla, en Lituanie, le 17 février 2022. Petras Malukas | AFP | Getty Images