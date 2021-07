La Russie et la France se disputent la loi sur le champagne

Bouteilles de vin mousseux Brut Imperial produit à la Maison du vin russe Abrau-Durso, l’une des marques de vin mousseux les plus importantes de Russie, à Novorossiysk.

LONDRES — Les producteurs de champagne français sont furieux contre une nouvelle loi russe qui, selon eux, tente de saper leur marque de renommée mondiale.

La Champagne est une région du nord-est de la France, mais le plus célèbre est le nom du vin mousseux qui y est produit.

Les autorités russes contestent cela avec une nouvelle loi présentée plus tôt cette semaine qui oblige les producteurs de champagne français à ajouter les mots « vin mousseux » au dos de l’étiquette s’ils veulent vendre leurs bouteilles en Russie. Les producteurs de champagne sont fiers de leur nom et de leur marque et refusent toute référence au « vin mousseux ».

La même loi permet aux producteurs russes de vin mousseux d’utiliser « shampanskoye » – le mot russe pour Champagne – sur leurs bouteilles.

« Nous sommes juste choqués », a déclaré jeudi à CNBC Charles Goemaere, directeur général du Comité du champagne, une association professionnelle qui représente les producteurs et maisons de champagne indépendants.

Le « premier dommage financier », a-t-il déclaré, est que les producteurs « sont incapables d’exporter du champagne sur le marché russe malgré les commandes (précédentes) ». Changer les étiquettes des bouteilles prêtes à être expédiées serait un défi technique et financier.