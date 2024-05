L’administration Biden est de plus en plus préoccupée par le fait que la Russie et la Corée du Nord prévoient une « surprise d’octobre » avant l’élection présidentielle américaine, selon un rapport.

L’alliance militaire croissante entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pourrait étendre l’arsenal nucléaire de Pyongyang et accroître les tensions dans la région Asie-Pacifique. six hauts responsables américains ont déclaré à NBC News.

Poutine et Kim devraient parvenir à un accord visant à étendre les transferts de technologie militaire vers Pyongyang lors de la visite du premier en Corée du Nord dans les semaines à venir, a indiqué le média.

Vladimir Poutine serre la main de Kim Jong Un lors d’une rencontre au cosmodrome de Vostochny en septembre dernier. via REUTERS

« 2024 ne sera pas une bonne année. Cela va être un peu des montagnes russes », a déclaré Victor Cha, vice-président senior pour l’Asie et la Corée au Centre d’études stratégiques et internationales.

Les États-Unis sont également en état d’alerte maximale face à la Corée du Nord qui devrait entreprendre ses actions militaires les plus graves depuis une décennie, juste avant l’élection présidentielle de novembre – peut-être avec le feu vert de Poutine, ont ajouté les responsables.

« Nous sommes convaincus que la Corée du Nord sera provocatrice cette année. C’est juste une question de savoir dans quelle mesure la situation va s’aggraver », a déclaré un responsable du renseignement américain à NBC.

L’administration Biden s’inquiète d’une éventuelle « surprise d’octobre » de la part de la Corée du Nord et de la Russie. PA

Le timing des provocations pourrait viser à semer le trouble à l’étranger alors que les électeurs américains se préparent à voter soit pour Biden, soit pour l’ancien président Donald Trump.

Les responsables du renseignement américain avaient précédemment accusé Moscou d’interférer avec les élections américaines visant à installer Trump à la Maison Blanche.

Les relations de l’administration Biden avec la Russie sont également extrêmement tendues, en particulier à la suite de l’invasion de l’Ukraine en 2022, a noté NBC.

Les responsables américains estiment que Poutine fournit à la Corée du Nord des technologies de sous-marins nucléaires et de missiles balistiques en échange de munitions pour la guerre en Ukraine, a rapporté le média.

On craint également que la Corée du Nord ne procède à un nouvel essai nucléaire. PA

Deux ans après le début du conflit, la Corée du Nord fournit à la Russie plus de munitions que l’Europe n’en fournit à l’Ukraine.

En échange, Pyongyang demanderait à la Russie des pièces de missiles balistiques, des avions, des missiles, des véhicules blindés et d’autres technologies avancées, ont indiqué les responsables.

Les experts craignent également que la Russie puisse aider la Corée du Nord à finaliser les préparatifs pour déployer son premier sous-marin nucléaire.

« L’assistance technique haut de gamme de la Russie se présente sous des formes qui sont en effet très difficiles à surveiller », a déclaré un haut responsable à NBC à propos des échanges supposés.

Les relations croissantes entre Poutine (à droite) et Kim (à gauche) placent les responsables américains en état d’alerte. PA

Les États-Unis n’ont pas eu de dialogue majeur avec le régime de Kim depuis trois ans, ont déclaré les responsables à NBC.

L’administration Biden a de nouveau contacté la Corée du Nord cette année, mais n’aurait reçu aucune réponse.

Les inquiétudes sont également renforcées par les indications selon lesquelles la Corée du Nord a continué à progresser dans son programme de missiles, notamment en testant un missile hypersonique, a expliqué NBC.

Moscou pourrait désormais aider Pyongyang à progresser vers un missile balistique à longue portée capable de parcourir des milliers de kilomètres et de rentrer ensuite complètement intact dans l’atmosphère, ont prévenu des responsables américains.

Un missile à capacité nucléaire doté de capacités de rentrée constituerait un défi majeur pour les systèmes de défense américains.

Il y a également eu une légère hausse de l’activité dans le tunnel n°3 de l’installation nucléaire de Punggye-ri, ce qui pourrait indiquer la préparation d’un autre essai.

Kim Jong Un inspectant un tir d’essai d’un missile balistique tactique la semaine dernière. KCNA VIA KNS/AFP via Getty Images

« Les États-Unis et la Corée du Sud estiment que la Corée du Nord a achevé tous les préparatifs requis pour mener un septième essai nucléaire depuis le tunnel », a déclaré Beyond Parallel, un projet examinant la péninsule coréenne au Centre d’études stratégiques et internationales.

« Nous allons être prêts et préparés [in the event of a nuclear test]», a déclaré à NBC un haut responsable de l’administration Biden.

Les experts espèrent que la Russie hésitera à pousser la Corée du Nord à provoquer les États-Unis à la veille des élections de novembre en raison des liens étroits entre Poutine et la Chine, a ajouté le média. La Chine hésite généralement à créer davantage d’instabilité dans la région.

Pourtant, les tensions dans la région restent vives, en partie à cause du déclenchement de deux guerres en deux ans : le conflit en Ukraine et la guerre entre Israël et le Hamas qui a débuté en octobre dernier.

Le camp Trump a défendu à plusieurs reprises l’idée que les deux guerres sont le résultat du leadership de Biden.