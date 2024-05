WASHINGTON — L’administration Biden craint de plus en plus que l’intensification de l’alliance militaire entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un puisse étendre considérablement les capacités nucléaires de Pyongyang et accroître les tensions dans la région Asie-Pacifique, ont déclaré six hauts responsables américains à NBC News.

Les responsables américains se préparent également à ce que la Corée du Nord entreprenne potentiellement ses actions militaires les plus provocatrices depuis une décennie à l’approche de l’élection présidentielle américaine, peut-être à la demande de Poutine, ont indiqué les responsables.

Le moment, ont-ils déclaré, pourrait être conçu pour créer des troubles dans une autre partie du monde alors que les Américains décident de renvoyer le président Joe Biden ou l’ancien président Donald Trump à la Maison Blanche.

« Nous sommes convaincus que la Corée du Nord sera provocatrice cette année. C’est juste une question de savoir dans quelle mesure la situation s’aggravera», a déclaré un responsable du renseignement américain.

Premier tir d’essai du Hwasongpho-16B nord-coréen, un nouveau type de missile balistique à combustible de portée intermédiaire, le 2 avril. KCNA / AFP – Fichier Getty Images

Les responsables du renseignement américain ont accusé la Russie d’interférer dans les élections de 2016 pour aider à élire Trump. L’administration Biden entretenait des relations tendues avec la Russie, qui se sont effondrées après l’invasion de l’Ukraine en 2022.

Alors que Poutine devrait se rendre en Corée du Nord pour rencontrer Kim dans les semaines à venir, les responsables américains s’attendent à ce qu’ils consolident un nouvel accord visant à étendre les transferts de technologie militaire vers Pyongyang.

« 2024 ne sera pas une bonne année », a déclaré Victor Cha, vice-président senior pour l’Asie et la Corée au Centre d’études stratégiques et internationales. « Ça va être un peu des montagnes russes. »

Une alliance naissante

Les responsables du renseignement américain pensent que Poutine fournit à la Corée du Nord des technologies de sous-marins nucléaires et de missiles balistiques en échange de l’envoi par Pyongyang à la Russie d’une grande quantité de munitions pour sa guerre en Ukraine, ont déclaré de hauts responsables américains. La Corée du Nord fournit à la Russie plus de munitions que l’Europe n’en fournit à l’Ukraine, y compris des millions d’obus d’artillerie.

Les responsables craignent également que la Russie puisse aider la Corée du Nord à accomplir les dernières étapes nécessaires pour déployer son premier sous-marin capable de lancer un missile nucléaire.

En septembre, la Corée du Nord a dévoilé un sous-marin basé sur un ancien modèle soviétique, mais les responsables américains ont déclaré que Pyongyang exagérait probablement ses capacités. Ils ont déclaré que le sous-marin avait encore besoin de technologies supplémentaires avant de pouvoir déployer ou lancer un missile nucléaire.

Bien qu’ils aient proposé à plusieurs reprises d’entamer des négociations sans aucune condition, les États-Unis n’ont eu aucun dialogue significatif avec le régime de Kim depuis trois ans, ont indiqué les responsables. L’administration a de nouveau contacté la Corée du Nord cette année, mais elle n’a pas répondu.

Une unité d’artillerie russe tire un obusier D-30 vers des positions ukrainiennes le 26 janvier 2023. RIA Novosti / Spoutnik via AP

Les responsables américains ont déclaré qu’ils n’avaient pas une compréhension tout à fait claire des types de technologies que la Russie fournit à la Corée du Nord. Contrairement aux transferts d’armes qui peuvent être physiquement suivis, le partage de technologie militaire n’est pas aussi facilement détecté.

« L’assistance technique haut de gamme de la Russie se présente sous des formes qui sont en effet très difficiles à contrôler », a déclaré un haut responsable de l’administration.

Les responsables américains ont prévenu que les munitions nord-coréennes étaient très probablement anciennes et peu fiables. Mais la Corée du Nord a envoyé l’artillerie à un moment où l’Ukraine était aux prises avec ses stocks et devait rationner ses munitions, de sorte que cet afflux a donné à la Russie un avantage sur le champ de bataille.

Les responsables ont déclaré qu’en échange des munitions qu’elle fournit à Moscou, la Corée du Nord souhaite que la Russie lui fournisse des pièces de missiles balistiques, des avions, des missiles, des véhicules blindés et d’autres technologies avancées.

Ces derniers mois, la Corée du Nord a continué à faire progresser son programme de missiles, notamment en testant un moteur à combustible solide pour un missile hypersonique et d’autres avancées progressives qui, ensemble, ont rendu son programme de missiles plus fiable, préviennent les responsables américains.

Pyongyang recherche depuis longtemps un missile balistique à longue portée capable de parcourir des milliers de kilomètres, puis de rentrer dans l’atmosphère avec la charge utile intacte. Les responsables américains préviennent que la Russie pourrait désormais les aider à franchir les dernières étapes. Un missile à capacité nucléaire doté de véhicules de rentrée pouvant survivre représenterait un défi important pour les systèmes de défense antimissile américains.

Les responsables américains ont également déclaré qu’il y avait eu une activité accrue dans l’une des installations d’essais nucléaires nord-coréennes, ce qui pourrait indiquer la préparation d’un autre essai. Images satellite publiées en avril par Beyond Parallel, un projet examinant la péninsule coréenne au Centre d’études stratégiques et internationales de Washington, a montré une activité au tunnel n°3 de l’installation nucléaire de Punggye-ri.

Le groupe a déclaré que « les États-Unis et la Corée du Sud ont estimé que la Corée du Nord avait achevé tous les préparatifs requis pour mener un septième essai nucléaire depuis le tunnel ».

L’administration Biden s’attend depuis un certain temps à un essai nucléaire de la Corée du Nord. Les États-Unis ont récemment préparé des plans d’urgence sur la manière de réagir si Kim entreprenait des actions agressives dans la zone démilitarisée avec la Corée du Sud ou bombardait les îles frontalières de la Corée du Sud, ce qu’il n’a pas fait depuis 2010.

« Nous allons être prêts et préparés », a déclaré le haut responsable de l’administration, soulignant la coordination de l’administration avec la Corée du Sud et le Japon.

Les responsables américains ont déclaré qu’ils craignaient également que Moscou puisse aider la Corée du Nord dans sa fabrication nationale d’armes et même créer un partenariat de base industrielle de défense.

Une « surprise d’octobre » ?

Que Poutine encourage ou non Kim à prendre des mesures provocatrices destinées à créer une soi-disant surprise d’octobre lors de l’élection présidentielle américaine, un deuxième haut responsable de l’administration a déclaré que la Russie pourrait hésiter à prendre une telle mesure. Le responsable a déclaré que la Chine, qui s’est également rapprochée de la Russie et a aidé Poutine à mener sa guerre en Ukraine, ne souhaite généralement pas d’instabilité dans la région.

Pourtant, les responsables américains admettent qu’il y a beaucoup de choses qu’ils ignorent sur l’alliance Russie-Corée du Nord – et sur la direction qu’elle pourrait prendre à partir de maintenant. Les tensions accrues dans la région Asie-Pacifique surviendraient après le déclenchement de deux guerres depuis l’entrée en fonction de Biden : l’une en Ukraine et l’autre entre Israël et le Hamas.

Trump a fait valoir que les deux guerres sont le résultat du leadership de Biden et qu’elles n’auraient pas eu lieu s’il était au pouvoir. Les responsables de Biden à la Maison Blanche contestent avec véhémence cette affirmation.

La relation de plus en plus étroite entre Poutine et Kim représente un changement majeur par rapport à l’époque où la Russie travaillait avec les États-Unis dans le passé pour tenter de maîtriser la Corée du Nord. Aujourd’hui, Moscou utilise son droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU pour permettre à Pyongyang d’échapper aux mesures d’application des sanctions destinées à limiter son programme nucléaire.

« Il s’agit d’un changement énorme », a déclaré le deuxième haut responsable de l’administration.