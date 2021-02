La RUSSIE et la Chine unissent leurs forces alors qu’elles se préparent à signer un accord historique pour construire la première base lunaire après avoir snobé les États-Unis.

Les deux pays doivent collaborer sur la structure lunaire internationale, qui a été conçue par la Chine – la dernière construction de la course à l’espace contre l’Amérique.

Le but des stations internationales de recherche lunaire (ILRS) est de créer une présence robotique à long terme sur la Lune d’ici le début de la prochaine décennie, avant d’établir finalement une présence humaine soutenue.

Un arrêté du gouvernement de la Fédération de Russie détaillant le programme a été publié le 11 février, mais la « date de signature du protocole d’accord susmentionné n’a pas encore été déterminée et est actuellement discutée avec les partenaires chinois ».

Les humains n’ont pas mis les pieds sur la lune depuis décembre 1972, lorsque Harrison Schmitt et Eugene Cernan en ont fait des traces lors d’une mission Apollo 17.

Les deux pays mèneront les recherches, en commençant par les prochaines missions chinoises Chang’e-6, -7 et -8 et la sonde russe Luna 27.

Ils prévoient d’utiliser la base lunaire pour aider à «la construction et l’exploitation de la première plate-forme de partage humaine dans le pôle sud lunaire, soutenant l’exploration scientifique à long terme et à grande échelle, les expériences techniques et le développement et l’utilisation des ressources lunaires».

La Chine et la Russie prévoient qu’au début des années 2030, le développement d’ILRS fournira théoriquement une base pour une présence robotique à long terme sur la Lune avec le potentiel pour des missions avec équipage de courte durée.

Les plans de structuration d’une présence humaine à long terme devraient avoir lieu entre 2036 et 2045.

La base robotique située au pôle sud lunaire intégrera l’expertise de la Chine, de la Russie et potentiellement d’autres pays, qui apporteront leurs propres vaisseaux spatiaux.

La société d’État russe pour les activités spatiales, Roscosmos, a déclaré que l’annonce officielle devrait coïncider avec la Conférence mondiale sur l’exploration spatiale en 2021, qui s’est tenue à Saint-Pétersbourg.

« Roscosmos a achevé la procédure nationale d’harmonisation du protocole d’accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement de la République populaire de Chine sur la coopération pour créer la Station internationale de recherche lunaire », a indiqué le bureau de presse. SpaceNews.

Pand Zhihao, ancien chercheur à l’Académie chinoise des technologies spatiales, a fait l’éloge: « Les expertises de la Russie, y compris la technologie des moteurs à oxygène liquide et un système complet de formation d’astronautes, vont sans aucun doute accélérer l’avancement du programme ». au Global Times.

L’Agence spatiale européenne suivrait de près le programme ILRS en prévision de son adhésion – ce qui constituerait une autre ségrégation pour les États-Unis.

Il est à craindre que le consortium ne fasse tomber la NASA de la première place en tant que leader international des programmes spatiaux, à la suite de relations de plus en plus tendues avec les Rocosmos.

Les Russes ont comparé le cadre défavorable des accords d’Artémis, qui propose un cadre juridique mondial pour l’exploitation minière sur la lune, au colonialisme.

Le directeur général adjoint de la coopération internationale de Roscosmos, Sergey Saveliev, a déclaré: « Il y a déjà eu des exemples dans l’histoire où un pays a décidé de commencer à saisir des territoires dans son intérêt – tout le monde se souvient de ce qui en est arrivé ».

La NASA a dirigé le programme des accords Artemis, avant que l’Australie, le Canada, l’Angleterre, le Japon, le Luxembourg, l’Italie et les Émirats arabes unis ne se soient inscrits en octobre de l’année dernière.

On pense que la Russie était également réticente à soutenir le plan en raison de l’élément Lunar Gateway – une petite station spatiale et un centre de communication similaire à l’ISS.

On pense que l’intérêt direct de l’administration Trump pour l’espace a encore isolé les États-Unis de ses alliés internationaux après avoir créé la Force spatiale et se sont engagés à renvoyer des astronautes sur la Lune d’ici 2024.

Le pays est déjà incapable de travailler avec la Chine car elle n’est pas partenaire du programme de la Station spatiale internationale (ISS) et en raison des dispositions de la législation américaine mises en œuvre en 2011.

L’ancienne directrice législative Elya Taichman a déclaré: «Malheureusement, l’administration Trump a exacerbé une menace pour la sécurité nationale et a risqué l’opportunité économique qu’elle espérait obtenir dans l’espace en ne s’engageant pas à engager la Russie ou la Chine en tant que partenaires potentiels.

« Au lieu de cela, les accords d’Artémis ont poussé la Chine et la Russie vers une coopération accrue dans l’espace par peur et par nécessité. »

La Chine est entrée dans l’histoire en 2019 en devenant le premier pays à atterrir du côté obscur de la lune – et le président Xi Jinping s’est assuré que le monde regardait la pose du drapeau chinois.

La merveilleuse mission a eu lieu plus de 50 ans après que les États-Unis ont atteint la surface lunaire – une autre escapade embarrassante pour les Américains.