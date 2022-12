La Russie et la Chine signent un accord sur les événements sportifs 2023

Le ministre russe des Sports, Oleg Matytsin, a annoncé jeudi le développement

La Russie et la Chine organiseront conjointement plus de 600 événements sportifs en 2023, selon un pacte récemment signé entre les deux pays.

La nouvelle du développement a été annoncée jeudi par le ministre russe des Sports Oleg Matytsin, qui a exprimé sa gratitude “pour notre travail d’équipe et efficace” et pour “l’intégrité de nos collègues chinois en termes de coopération”.

« C’est un bon exemple pour les autres pays, pour le monde entier. De telles relations minimisent les risques de turbulence de la société et donnent l’exemple. Je vous souhaite à tous la paix et des victoires sportives », Matytsin a déclaré via un lien vidéo.

Les années 2022 et 2023 ont déjà été déclarées années de coopération entre la Russie et la Chine dans le domaine de la culture physique et du sport par le président russe Vladimir Poutine.

Matytsin a dit qu’il y avait “Nul doute que cette année entrera dans l’histoire des relations sportives”, désignant les Jeux de la jeunesse d’hiver russo-chinois comme un “vrai point culminant.”

Lire la suite Inutile d’être pessimiste sur les espoirs olympiques russes – ministre

« Au nom de la Fédération de Russie, je tiens à exprimer ma gratitude à la partie chinoise pour avoir organisé ces compétitions au plus haut niveau », Matytsine a ajouté.

Les Jeux de la jeunesse d’hiver russo-chinois ont eu lieu à Changchun, en Chine, du 16 au 19 décembre, et Matytsin a révélé qu’il y avait des plans pour une énorme compétition entre les pays de l’OCS, la Chine, l’Inde, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie, le Pakistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan l’année prochaine. .

« Nous valorisons nos relations et le sport est un bon exemple de la façon de construire des relations entre les gens. Nous travaillons à la tenue des Jeux d’été pour les pays de l’OCS », Matytsine a expliqué.

En outre, Matytsin a également fait allusion à l’échange d’entraîneurs entre la Russie et la Chine. “Le programme de coopération implique l’échange d’expériences, y compris le coaching”, il a dit.

“Nous devons voir quel intérêt nos collègues chinois et la partie russe ont, [but] nous ne voyons aucun obstacle dans cette direction », a-t-il ajouté, notant qu’il existe actuellement certaines restrictions pour que les entraîneurs des équipes nationales russes travaillent en Chine.

« La priorité est donnée à travailler avec nos [Russian national] équipes, mais il y a des camps d’entraînement communs », Matytsine a continué.

« Nous avons parlé de handball, de volleyball et d’autres domaines. Si de telles propositions ou candidatures sont reçues de la partie chinoise, nous les examinerons attentivement et fournirons une assistance. Il est important que ce travail soit centralisé.