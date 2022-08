La Russie et la Chine se rapprochent après la visite de Pelosi à Taiwan

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Il était prévisible que le ministre russe des Affaires étrangères déchirerait le voyage de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan, le qualifiant de “gênant” et accusant l’Amérique de ce que l’Occident reproche au président russe Vladimir Poutine d’afficher constamment : l’impunité. Le point du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov était que malgré les avertissements de la Chine selon lesquels elle ne voulait pas d’elle dans son arrière-cour, Pelosi a fait ce qu’elle voulait et s’en est tirée.

La Chine, bien sûr, ne peut pas dicter le voyage des législateurs américains, mais elle peut être provoquée. “Ceux qui jouent avec le feu ne finiront pas bien”, a menacé le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

La visite a tellement bouleversé Pékin qu’elle a apparemment conduit à des exercices militaires pratiquement à terre qui encercleront la nation insulaire cette semaine. Étant donné que l’Ukraine est souvent considérée comme un test décisif pour la Chine en ce qui concerne ses projets sur Taïwan, comment cela joue-t-il dans le tableau géopolitique plus large et en particulier dans l’escalade des tensions entre les États-Unis et une Russie essentiellement soutenue par la Chine ?

La réponse est – non, selon Dmitri Trenin, qui a servi dans les armées soviétiques et russes et a atteint le grade de colonel avant de devenir analyste militaire et politique. La Russie et les États-Unis, dit-il, mènent une guerre indirecte en Ukraine. Trenin a déclaré à Fox News : “Mais cela (la visite de Pelosi) pourrait faire tomber les illusions persistantes des Chinois concernant les affaires avec les États-Unis. Ce serait bon pour la Russie.”

Trenin, qui occupe désormais des postes à la fois à l’Institut russe de l’économie mondiale et des relations internationales et à l’École supérieure d’économie de Russie, a déclaré qu’en même temps “l’intérêt des Chinois à conserver leur accès aux marchés occidentaux les rend très prudents pour ne pas se heurter des États-Unis sur la question des sanctions contre la Russie.”

Trenin dit que les Russes se sont habitués à cela. “Ils savent que la Chine est toujours après ses propres intérêts, et ils recherchent des domaines/instances où ceux-ci coïncident avec les leurs.”

Pelosi est le plus haut responsable américain à s’être rendu à Taiwan en un quart de siècle. “L’Amérique a promis de toujours être aux côtés de Taiwan”, a-t-elle déclaré. “Aujourd’hui, notre délégation est venue à Taïwan pour dire sans équivoque que nous n’abandonnerons pas notre engagement envers Taïwan.”

Trenin dit qu’il croit que “beaucoup sinon la plupart” dans le reste du monde ont en fait vu la visite comme “une provocation imprudente à l’appui des pures ambitions personnelles/de parti du Président, au prix du risque d’une collision militaire directe entre deux armes nucléaires”. superpuissances armées ». Mais la visite montre, a-t-il dit, que “les États-Unis restent de loin le meilleur acteur mondial. Ils peuvent gérer simultanément les deux adversaires, la Russie et la Chine. Essentiellement, Washington insiste sur le fait qu’il peut faire ce qu’il veut n’importe où dans le monde, ignorant les protestations des grandes puissances.

Jeudi matin, le vice-président du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev a même ajouté une note menaçante, affirmant que “les États-Unis auront désormais des conséquences mondiales”, a-t-il déclaré. “Personne ne peut garantir que le prochain vol d’une vieille femme agitée atteindra le point sélectionné.”

Taïwan a certainement accueilli Pelosi à bras ouverts et ses remarques sur l’engagement de l’Amérique envers la démocratie étant “à toute épreuve” ont été bien accueillies.

Trenin affirme que les relations russo-chinoises sont également assez solides. Ils ont réussi le “test de résistance” post-24 février, dit-il. Peut-être plus important encore, conclut Trenin, le pivot vers l’Est de la Russie est terminé, mettant fin à ce qu’il décrit comme une orientation occidentale de 300 ans, “pour le meilleur ou pour le pire”.

“Moscou”, dit-il, “déplace déjà ses ressources dans cette direction. L’ambassade à Pékin sera plus importante que DC, Delhi plus prestigieuse que Berlin et Téhéran dépassera Paris”.