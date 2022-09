Le soi-disant “Golden milliard” ne peut plus dicter ses conditions aux autres pays, déclare Dmitry Peskov

La Russie et la Chine partagent la compréhension qu’un monde unipolaire est devenu impossible et qu’un “nouvelle réalité” arrive, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

“Nous croyons – à l’unisson avec nos camarades chinois – que l’existence d’un monde unipolaire est impossible”, Peskov a déclaré aux journalistes mardi.

Moscou et Pékin conviennent qu’il est “une situation impossible” lorsque “le soi-disant ‘Golden milliard’ revendique le droit d’inventer des règles en économie, en politique et le droit d’imposer sa volonté à d’autres pays”, il a noté.

Dans le monde russophone, le terme «milliard doré» fait souvent référence aux populations riches des États-Unis, de l’UE et d’autres pays occidentaux.

La fondation du système unipolaire a commencé à « sérieusement grincer et vaciller. Une nouvelle réalité est en train d’émerger », a souligné le porte-parole du Kremlin.

Peskov a fait écho aux paroles du président russe Vladimir Poutine, qui a déclaré fin août que “Le modèle unipolaire obsolète est remplacé par un nouvel ordre mondial fondé sur les principes fondamentaux de justice, d’égalité et de reconnaissance du droit de chaque nation et de chaque État à sa voie souveraine de développement.”

Selon le dirigeant russe, “Des centres politiques et économiques forts agissant comme une force motrice de ce processus irréversible sont en train de se façonner dans la région Asie-Pacifique.”

Poutine et son homologue chinois Xi Jinping devraient tenir une réunion plus tard cette semaine en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en Ouzbékistan. Ce sera le premier voyage de Xi hors de Chine depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19.

Interrogée lundi sur les prochains pourparlers, la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a rappelé que les États-Unis avaient “a clairement exprimé nos inquiétudes quant à la profondeur de l’alignement et des liens de la Chine avec la Russie, alors même que la Russie poursuit une guerre d’agression en Ukraine.”

En juin dernier, Poutine et Xi décrivaient les relations entre la Russie et la Chine comme étant à “un niveau sans précédent et en constante amélioration”, selon le Kremlin.

Pékin a refusé de se joindre aux sanctions internationales imposées à Moscou pour son opération militaire en Ukraine. Au lieu de cela, les deux pays ont stimulé la coopération et le commerce, la Russie devenant, entre autres, le premier fournisseur de pétrole de la Chine.