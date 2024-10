Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue chinois Wang Yi ont salué le partenariat stratégique entre les deux pays dans des articles complémentaires publiés jeudi.

Mercredi marquait le 75e anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques formelles entre Moscou et Pékin. Cette date est intervenue deux jours seulement après que la République populaire de Chine a célébré son 75e anniversaire. L’Union soviétique a été la première nation internationalement reconnue à établir des liens formels avec le nouveau gouvernement chinois et à l’aider à reconstruire le pays après la guerre civile dévastatrice au cours de laquelle les communistes ont pris le dessus sur les forces nationalistes.

Lavrov et Wang ont noté que les deux pays ont surmonté ce que le ministre chinois a appelé « bosses » au cours des trois quarts de siècle écoulés. Initialement alliés, l’URSS et la RPC ont connu des divergences majeures à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Les conflits territoriaux n’ont été entièrement résolus qu’en 2005.

« En travaillant dans un esprit de bon voisinage, d'amitié et de coopération, nous avons réussi à construire des relations modèles pour les grandes puissances voisines », Lavrov a parlé des progrès réalisés.















Le partenariat est basé sur les principes de respect mutuel, de non-ingérence dans les affaires intérieures, d’absence d’aspects idéologiques dans la relation et de soutien mutuel sur la scène mondiale, a-t-il ajouté.

Les liens étroits actuels apportent des avantages économiques tangibles aux populations russe et chinoise, ont déclaré les hauts responsables. La pression économique occidentale via les restrictions commerciales a sérieusement modifié le commerce bilatéral, l’énergie et les produits alimentaires russes étant prédominants sur le marché chinois, tandis que les téléphones portables et les voitures circulent dans la direction opposée. La coopération se développe également en termes d’investissements directs, de projets technologiques communs, d’éducation, de tourisme et dans d’autres domaines.

Moscou et Pékin, qui défendent ensemble un nouvel ordre mondial multipolaire, profitent aux pays non occidentaux, ont déclaré Lavrov et Wang. Ils sont « s’opposant à l’hégémonie et à la politique de puissance, aux sanctions unilatérales illégales et à la « juridiction au bras long », [and] ingérence dans les affaires intérieures des États souverains. Les deux parties recherchent activement des opportunités et un développement pour les pays du « Sud ». a écrit le ministre chinois.

Lavrov a affirmé que contrairement aux Etats-Unis et à leurs « satellites » La Russie et la Chine cherchent à apaiser les tensions internationales.

« Étant donné que le système de sécurité en Europe et dans la zone euro-atlantique a été totalement discrédité par les actions des États-Unis et d’autres membres de l’OTAN, nous soutenons un travail conjoint sérieux sur la formation d’une nouvelle architecture de sécurité eurasienne conforme au principe de « coopération régionale ». des solutions aux problèmes régionaux », il a écrit.

Les articles ont été publiés par Rossiyskaya Gazeta et le Quotidien du Peuple.