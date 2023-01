La Russie et la Chine organiseront des exercices navals au large de l’Afrique du Sud

JOHANNESBURG (AP) – La Russie et la Chine mèneront des exercices navals dans l’océan Indien au large des côtes de l’Afrique du Sud le mois prochain dans une autre indication du renforcement de leurs relations avec le pays le plus développé d’Afrique au milieu de la guerre en Ukraine et de l’incertitude financière mondiale.

Les forces armées sud-africaines ont déclaré jeudi qu’elles participeraient, avec les marines russe et chinoise, à “un exercice maritime multinational” du 17 au 27 février au large de la côte est de l’Afrique du Sud, près des villes de Durban et de Richards Bay.

Les exercices auront lieu autour du premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février et mettront davantage l’accent sur le refus de l’Afrique du Sud – une voix de premier plan sur son continent – de se ranger du côté de l’Occident et de condamner les actions de la Russie.

L’annonce intervient également quelques jours avant que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ne se rende en Afrique du Sud et s’entretienne avec son homologue sud-africain Naledi Pandor.

Le gouvernement sud-africain a déclaré l’année dernière qu’il avait adopté une position neutre sur l’Ukraine et appelé au dialogue et à la diplomatie, mais les prochains exercices navals ont conduit le principal parti d’opposition du pays à accuser le gouvernement de se ranger du côté de la Russie.

Le gouvernement sud-africain nie avoir pris parti et a appelé à la fin de la guerre en Ukraine.

Mais la Force de défense nationale sud-africaine, qui comprend toutes ses forces armées, a déclaré que l’exercice naval du mois prochain “renforcerait les relations déjà florissantes entre l’Afrique du Sud, la Russie et la Chine”. Le but des exercices était de “partager les compétences et les connaissances opérationnelles”, a déclaré la SANDF.

Les trois pays ont également mené un exercice naval similaire en 2019 au Cap, tandis que la Russie et la Chine ont organisé des exercices navals conjoints en mer de Chine orientale le mois dernier.

L’Afrique du Sud, un partenaire occidental clé, était l’un des nombreux pays africains qui se sont abstenus lors d’un vote des Nations Unies l’année dernière condamnant l’invasion de la Russie. Les États-Unis et l’Union européenne avaient espéré que l’Afrique du Sud soutiendrait la condamnation internationale de la Russie et agirait en tant que leader pour les autres nations d’Afrique.

Le président Joe Biden a accueilli le président sud-africain Cyril Ramaphosa à la Maison Blanche en septembre, alors qu’un point de discussion clé était leurs divergences sur la guerre en Ukraine. Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken s’est rendu en Afrique du Sud l’année dernière.

Les experts ont mis en garde contre l’influence militaire accrue de la Russie en Afrique depuis qu’elle a annexé pour la première fois des parties de l’Ukraine en 2014, tandis que l’administration Biden reconnaît également l’importance de renforcer les relations sur le continent après que la Chine a passé des décennies à s’implanter sur les marchés africains des ressources naturelles. L’amélioration des relations avec l’Afrique du Sud est au cœur des efforts américains visant à limiter l’influence russe et chinoise.

Le gouvernement sud-africain a attiré davantage l’attention sur sa position à l’égard de la Russie en octobre lorsqu’il a déclaré qu’il autoriserait un superyacht lié à l’oligarque russe Alexey Mordashov à accoster au Cap malgré le fait qu’il soit sous sanctions américaines et européennes.

Le gouvernement sud-africain a également été accusé d’avoir autorisé un autre navire russe sanctionné à accoster sur une base navale près du Cap en décembre.

La relation de l’Afrique du Sud avec la Russie est en grande partie due au soutien que l’Union soviétique a apporté au parti du Congrès national africain, désormais au pouvoir, dans sa lutte pour faire tomber l’apartheid, le régime de répression contre la majorité noire du pays. L’apartheid a pris fin en 1994 lorsque l’ANC a remporté les premières élections démocratiques en Afrique du Sud et que Nelson Mandela est devenu président.

L’Afrique du Sud est également membre des BRICS, un bloc d’économies émergentes, aux côtés du Brésil, de la Russie, de l’Inde et de la Chine.

Imray a rapporté de Cape Town, Afrique du Sud.

Mogomotsi Magome et Gerald Imray, The Associated Press