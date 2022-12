La Russie et la Chine organisent des exercices navals conjoints

Commentez cette histoire Commentaire

MOSCOU – Des navires de guerre russes et chinois ont pratiqué jeudi une action conjointe en mer de Chine orientale, poursuivant une série d’exercices qui reflètent une coopération de défense croissante entre les deux pays. Le ministère russe de la Défense a déclaré que le croiseur lance-missiles Varyag, le destroyer Marshal Shaposhnikov et deux corvettes de la flotte russe du Pacifique participaient aux exercices qui ont débuté mercredi. La Chine a déployé deux destroyers, un sous-marin diesel et plusieurs autres navires pour l’exercice.

Des avions russes et chinois ont également participé aux manœuvres d’une semaine qui comprendront des exercices de tir et des exercices anti-sous-marins, selon le ministère.

“L’objectif principal des exercices est de renforcer la coopération navale entre la Fédération de Russie et la République populaire de Chine et de maintenir la paix et la stabilité dans la région Asie-Pacifique”, a déclaré le ministère.

Les liens militaires entre Moscou et Pékin se sont renforcés depuis que le président russe Vladimir Poutine a envoyé ses troupes en Ukraine le 24 février.

La Chine, qui a déclaré une amitié « sans limites » avec la Russie, a ostensiblement refusé de critiquer les actions de Moscou, accusant les États-Unis et l’OTAN d’avoir provoqué le Kremlin, et a fustigé les sanctions punitives imposées à la Russie.

La Russie, à son tour, a fortement soutenu la Chine au milieu des tensions avec les États-Unis à propos de Taïwan.

En novembre, des bombardiers Tu-95 de l’armée de l’air russe et des bombardiers chinois H-6K ont effectué des patrouilles conjointes au-dessus de la mer du Japon et de la mer de Chine orientale. Dans le cadre des exercices, les bombardiers russes ont atterri en Chine pour la première fois et les bombardiers chinois se sont envolés vers une base aérienne en Russie.