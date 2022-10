La Russie et la Chine devraient construire une industrie commune des semi-conducteurs

La seule façon d’échapper à la pression des sanctions technologiques américaines est de mettre en commun l’expertise et les ressources, sans limites

Les États-Unis ont récemment imposé certaines des sanctions liées aux semi-conducteurs les plus sévères qu’ils aient jamais imposées à la Chine. En utilisant le “règle du produit direct étranger », qui interdit l’utilisation de la technologie d’origine américaine à la partie sanctionnée, même pour les pays tiers, la Maison Blanche a interdit à l’ensemble de l’industrie chinoise des semi-conducteurs d’utiliser des équipements de fabrication de puces dirigés par les États-Unis, dans le but de ralentir l’essor de la technologie des puces. C’est le même mouvement que les États-Unis ont utilisé contre Huawei il y a deux ans, mais à plus grande échelle, et démontre la volonté du président Joe Biden de doubler la confrontation avec Pékin, le forçant à poursuivre une voie d’autonomie dans les semi-conducteurs.

La politique étrangère des États-Unis consiste à détruire activement la mondialisation dans le but de consolider la domination américaine unilatérale et de saper les États concurrents. Bien que les États-Unis aient autrefois cru que la mondialisation servait les objectifs et les intérêts américains, l’histoire de la politique américaine depuis que Donald Trump est devenu président a été que l’intégration mutuelle des alliés et rivaux américains, par le biais du commerce et de l’investissement, est mauvaise et contraire aux intérêts américains. Par conséquent, les États-Unis s’efforcent de créer une confrontation politique mondiale afin de maintenir leurs avantages stratégiques critiques et de diviser à nouveau le monde en blocs respectifs, afin de pouvoir légitimer leur position par l’idéologie.

Lire la suite Les États-Unis ciblent le secteur technologique chinois – Reuters

Alors que Trump ne se souciait que de la Chine, Biden a intensifié cela à un tout autre niveau et a déclenché une double confrontation contre Moscou et Pékin, chauffant le conflit et les tensions à des niveaux jamais vus dans la guerre froide d’origine. Cela signifie, qu’on le veuille ou non, que la Chine et la Russie continueront d’être des partenaires stratégiques l’une de l’autre au milieu de l’agression manifestée par les États-Unis via l’OTAN et l’Ukraine, ainsi qu’en ce qui concerne Taïwan. Alors que la Chine a longtemps été réfractaire au risque, a prôné la stabilité et s’est efforcée de s’intégrer davantage à l’Occident, en étant prudente dans ses actions, les dernières mesures américaines montrent que quoi que fasse Pékin, Washington continuera de poursuivre le découplage de plus en plus, et le monde ne va pas revenir comme avant. Par conséquent, la Chine ne peut pas dépendre de l’Occident pour réaliser ses objectifs économiques et technologiques.

Dans ce cas, la Chine devrait, quelles que soient les sanctions occidentales, adopter une perspective à long terme et reconnaître qu’une intégration économique plus profonde avec la Russie est une nécessité, et non un accessoire de moindre priorité. La tentative de la Chine de renforcer ses relations économiques avec l’Occident au sens large a été sabotée par les États-Unis, qui, comme le montre ce qui précède, déclenchent délibérément une confrontation géopolitique pour forcer leurs alliés à se conformer, comme on l’a vu concernant l’OTAN et l’Ukraine. Qu’est-il arrivé à l’accord global sur l’investissement (CAI) entre la Chine et l’UE ? Il a été sapé par les États-Unis, qui ont utilisé la question du Xinjiang pour lancer des sanctions donnant-donnant pour le saboter. Qu’advient-il maintenant des tentatives de la Chine pour mieux s’intégrer à ses voisins d’Asie du Sud-Est ? Les États-Unis tentent à nouveau de créer des tensions à Taiwan pour favoriser l’incertitude et forcer les pays à prendre parti.

Au fur et à mesure que cela se produit, les États-Unis prennent de plus en plus de mesures pour exclure officiellement la Chine de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Il a également fait la même chose en Russie. Alors que la fenêtre de la technologie américaine se ferme, la Russie et Moscou doivent intensifier la portée de leur coopération, de leur innovation et de leurs investissements communs dans le domaine des semi-conducteurs. Les États-Unis sont déjà en train de construire une nouvelle chaîne d’approvisionnement autour d’eux. Alors qu’il impose des sanctions à Pékin, il a fortement armé des dizaines de sociétés de semi-conducteurs pour qu’elles construisent de nouvelles capacités aux États-Unis et a approuvé des subventions massives visant à établir un “L’Amérique d’abord” chaîne d’approvisionnement mondiale de puces dont les pays rivaux sont exclus. La Chine investit depuis longtemps des milliards dans sa propre voie d’autosuffisance, mais elle ne devrait pas essayer de le faire seule, ou d’ailleurs sans son partenaire stratégique le plus critique, qui est dans le même bateau.

La Russie et la Chine sont parfaitement complémentaires dans cette entreprise. Tout d’abord, la Chine dispose de capitaux excédentaires, d’expertise et d’autres ressources, avec une main-d’œuvre de plus en plus éduquée qui excelle dans les domaines scientifiques. D’autre part, la Russie possède les matériaux naturels essentiels nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs. Au niveau national, la Russie a eu du mal à établir une industrie des puces et a fait des progrès limités depuis la fin de la guerre froide. Face aux sanctions occidentales et aux embargos technologiques, la stratégie de la Russie devrait être de rechercher des investissements chinois dans son secteur des puces, d’augmenter le nombre d’échanges éducatifs et scientifiques avec Pékin sur cette question et de prioriser stratégiquement les matériaux nécessaires à la fabrication de puces à la fois au niveau national et dans le commerce avec d’autres pays. . Ce sera bien sûr une tâche longue et difficile, étant donné que la priorité doit être de construire une toute nouvelle chaîne d’approvisionnement et une technologie fondamentale à partir de zéro. Les États-Unis s’efforcent d’utiliser leur “goulots d’étranglement” dans les technologies clés pour presser la Chine, ce qui signifie que ces technologies doivent être recréées à nouveau ou sous de nouvelles formes.

Lire la suite L’interdiction des ventes de technologies à la Russie pourrait déclencher une guerre mondiale des micropuces – expert

La guerre froide originale concernait deux blocs militaires et technologiques concurrents. Les États-Unis refaçonnent délibérément le monde de cette façon, qu’on le veuille ou non. La Chine donne clairement la priorité à sa croissance économique et à son développement et ne veut pas de confrontation de blocs. Elle a bien réussi dans ce domaine, mais elle ne doit plus se faire d’illusions sur le monde dans lequel elle vit et doit s’efforcer de mettre en commun ses énormes ressources, sa population et son expertise pour aider également d’autres pays.

Les États-Unis pensent que leur politique étrangère peut à la fois paralyser la Russie et étouffer la Chine. Dans ce cas, Pékin doit être prêt à ne pas compter sur la bonne volonté occidentale qui s’évapore rapidement, mais à concevoir de nouveaux marchés et opportunités et à construire une nouvelle coalition pour riposter à la stratégie américaine des semi-conducteurs avant qu’il ne soit trop tard. Les États-Unis ont franchi une ligne en coupant un secteur entier de l’économie chinoise de ses exportations, sans aucune provocation. Auquel cas, Pékin ne devrait pas essayer d’apaiser les exigences des ultra-faucons à Washington qui exigent sa conformité à l’Ukraine tout en claquant plus de sanctions, et faire son partenariat avec Moscou “Pas de limites”. Il ne faut pas le laisser s’effondrer face à l’intimidation américaine.