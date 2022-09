La Russie et la Chine conviennent d’étendre leurs relations de sécurité

MOSCOU (AP) – Un haut responsable de la sécurité russe a déclaré lundi lors d’une visite en Chine que le Kremlin considérait le renforcement des liens avec Pékin comme un objectif politique majeur.

Nikolai Patrushev, secrétaire du Conseil de sécurité nationale présidé par le président russe Vladimir Poutine, a décrit le “renforcement du partenariat global et de la coopération stratégique avec Pékin comme une priorité inconditionnelle de la politique étrangère de la Russie”.

Patrouchev est l’un des plus proches collaborateurs de Poutine. S’exprimant lors d’une réunion avec Guo Shengkun, un haut responsable du Parti communiste chinois, il a déclaré que “dans les conditions actuelles, nos pays doivent se montrer encore plus disposés à se soutenir mutuellement et à développer la coopération”.

Le bureau de Patrushev a déclaré dans un communiqué après les pourparlers dans la ville de Nanping que les parties avaient convenu “d’élargir les échanges d’informations sur la lutte contre l’extrémisme et les tentatives étrangères de saper l’ordre constitutionnel des deux pays”. Les responsables chinois et russes ont également souligné la nécessité d’élargir la coopération en matière de cybersécurité.

Poutine a rencontré le président chinois Xi Jinping la semaine dernière en Ouzbékistan, leur première rencontre depuis que le dirigeant russe a envoyé des troupes en Ukraine fin février.

Une déclaration du gouvernement chinois publiée après la réunion ne mentionne pas spécifiquement l’Ukraine, mais indique que Xi a promis un “fort soutien” aux “intérêts fondamentaux” de la Russie. La déclaration n’a pas donné de détails, mais Pékin utilise des «intérêts fondamentaux» pour décrire des questions telles que la souveraineté nationale et la revendication du Parti communiste au pouvoir sur Taiwan, sur laquelle il est prêt à entrer en guerre.

Le gouvernement de Xi, qui a déclaré avoir une amitié « illimitée » avec Moscou avant l’invasion de l’Ukraine le 24 février, a refusé de critiquer les actions militaires de la Russie. La Chine et l’Inde ont toutes deux augmenté leurs importations de pétrole et de gaz russes, aidant Moscou à compenser les sanctions occidentales imposées pour ses actions en Ukraine.

Lors de sa rencontre avec Xi jeudi, Poutine a félicité le président chinois pour avoir maintenu une approche “équilibrée” de la crise ukrainienne et s’est dit prêt à discuter des “préoccupations” de Pékin concernant l’Ukraine.

La rare mention par Poutine des inquiétudes chinoises est survenue alors que l’impact de la volatilité des prix du pétrole et de l’incertitude économique due à près de sept mois de combats en Ukraine a provoqué de l’anxiété en Chine.

Xi et Poutine se sont rencontrés en marge de l’Organisation de coopération de Shanghai à huit nations, une alliance de sécurité créée pour contrebalancer l’influence américaine qui comprend également l’Inde, le Pakistan et quatre anciens pays soviétiques d’Asie centrale.

Vladimir Isachenkov, Associated Press