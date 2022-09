La Russie et la Chine commencent des exercices militaires alors que Moscou et Pékin renforcent leurs liens

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Russie et la Chine ont lancé ensemble une semaine de jeux de guerre, à un moment où les deux pays semblent se rapprocher de leurs tensions respectives avec les États-Unis.

L’exercice, connu sous le nom de Vostok 2022, se déroulera jusqu’au 7 septembre sur sept champs de tir dans la mer du Japon et l’Extrême-Orient russe, a déclaré le ministère russe de la Défense et comprendra 140 avions, 60 navires de guerre et plus de 50 000 soldats. Les exercices impliqueront également l’Inde, le Laos, la Mongolie, le Nicaragua, la Syrie et plusieurs anciens États soviétiques, sous la supervision du chef d’état-major russe, le général Valery Gerasimov.

Les exercices incluront les marines russe et chinoise pratiquant “une action conjointe pour protéger les communications maritimes, les zones ou l’activité économique maritime et le soutien aux troupes terrestres dans les zones littorales”, a déclaré le ministère russe de la Défense.

Les jeux de guerre surviennent à un moment où les deux pays cherchent à montrer leur force. La Russie est au milieu d’une invasion de l’Ukraine qui dure depuis des mois, ce que la Chine n’a spécifiquement pas critiqué et même imputé aux États-Unis et à l’OTAN.

LE COORDONNATEUR DU NSC, KIRBY, DIT QUE LA CHINE EST ENGAGÉE DANS UNE “TENTATIVE CLAIRE” POUR “MODIFIER EN PERMANENCE” LE “STATU QUO” À TAIWAN

La Chine, quant à elle, est devenue de plus en plus conflictuelle avec les États-Unis concernant Taïwan et a menacé de représailles avant une visite sur l’île de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi. Le président russe Vladimir Poutine a soutenu la Chine à travers cela, accusant les États-Unis d’utiliser à la fois l’Ukraine et Taïwan pour créer des troubles.

La Russie et la Chine mènent des jeux de guerre conjoints depuis des années, l’année dernière étant la première fois que le Kremlin a envoyé des troupes sur le territoire chinois pour des exercices conjoints.

LA RUSSIE CONNAÎT DÉJÀ DES PANNES TECHNIQUES AVEC DES DRONES IRANIENS

Le porte-parole du ministère chinois de la Défense, le colonel Tan Kefei, a déclaré la semaine dernière qu’à travers ces exercices, la Chine “vise à approfondir la coopération pragmatique et amicale entre les armées des pays participants, à améliorer le niveau de coopération stratégique entre toutes les parties participantes et à renforcer la capacité de répondre à diverses menaces de sécurité.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les deux pays ont également renforcé leurs liens avec un autre ennemi américain, l’Iran. La nation islamique a récemment envoyé à la Russie des centaines de drones à utiliser contre l’Ukraine, bien que la Russie ait apparemment rencontré des difficultés techniques avec eux. L’Iran a également signé l’année dernière un accord de coopération avec la Chine que la secrétaire d’État adjointe aux Affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, a qualifié de “certainement pas bon pour la région”.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.