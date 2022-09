La Russie et la Chine commencent d’énormes jeux de guerre avec 50 000 soldats, 60 navires de guerre et 140 avions en message à l’Occident

La RUSSIE et la Chine ont lancé d’énormes jeux de guerre avec 50 000 soldats, 60 navires de guerre et 140 avions dans un message effrayant à l’Occident.

Moscou a déclaré que les exercices auront lieu dans l’Extrême-Orient russe et dans la mer du Japon jusqu’au 7 septembre.

La Chine et la Russie ont lancé ce mois-ci des exercices de jeu de guerre dans la mer du Japon Crédit : AP

La Russie envoie des centaines de pièces d’équipement militaire pour les exercices Crédit : EPA

La Chine a envoyé 21 avions de chasse pour participer aux jeux Vostok 2022 Crédit : Getty

Le chef militaire russe, le général Valery Gerasimov, supervise les exercices Vostok 2022 (Est 2022) impliquant des troupes de plusieurs pays ex-soviétiques ainsi que de l’Inde, du Laos, de la Mongolie, du Nicaragua et de la Syrie.

Les avions de combat Su-35 de Moscou ont été enregistrés en train d’intercepter 20 cibles aériennes en mouvement dans le cadre des exercices.

“Au cours de l’exécution de tâches visant à repousser une attaque aérienne d’un faux ennemi dans le cadre de l’exercice de commandement et d’état-major stratégique Vostok-2022, les équipages des chasseurs Su-35S du district militaire de l’Est ont intercepté plus de 20 cibles aériennes, le dont le rôle a été joué par les avions Su-30SM”, indique un rapport.

Il a déclaré que les pilotes des avions de combat Su-30SM ont manœuvré dans le ciel et abattu des avions ennemis, selon RIA News.

Cette décision audacieuse verra les marines russe et chinoise “pratiquer une action conjointe pour protéger les communications maritimes, les zones d’activité économique maritime et le soutien aux troupes terrestres dans les zones littorales” dans la mer du Japon.

Pékin a déjà engagé 2 000 soldats et quelque 300 véhicules blindés, 21 avions de chasse et trois navires de guerre dans les exercices, selon les médias chinois.

Le porte-parole de Pékin, le Global Times, a déclaré que ces manœuvres marquaient la première fois que le pays envoyait les trois branches de son armée pour participer à des exercices avec la Russie, qu’il a qualifiés de “démonstration d’étendue et de profondeur” de la coopération militaire des deux pays.

Son ministère de la Défense a déclaré vouloir “approfondir la coopération pragmatique et amicale entre les militaires des pays participants” pour “renforcer la capacité à répondre conjointement aux diverses menaces à la sécurité”.

Les jeux de guerre surviennent alors que Moscou et Pékin renforcent leurs liens de défense après que Mad Vlad a envahi l’Ukraine le 24 février – une décision que la Chine a refusé de critiquer et que les experts considèrent comme un prélude à sa propre invasion de Taiwan, gouverné démocratiquement.

Mais les exercices pourraient pousser l’armée russe au point de rupture alors qu’elle lutte pour recruter plus de troupes pour sa guerre impossible à gagner en Ukraine.

Les rapports suggèrent que Poutine recrute des retardataires dans les prisons russes pour se battre alors que son armée subit des morts et des blessés “incroyablement élevés” sur la ligne de front.

La Russie aurait perdu près d’un tiers des effectifs de son armée depuis l’invasion de l’Ukraine, selon le chef d’état-major de la défense britannique.

Alexander Gabuyev, un analyste qui suit les relations russo-chinoises, a déclaré que Vlad voulait détourner l’attention de ses forces en déclin attaquées dans le sud et l’est de l’Ukraine.

Il a déclaré: “Les dirigeants russes démontrent que tout se déroule comme prévu et que le pays et son armée disposent de ressources pour mener les manœuvres parallèlement à l’opération militaire spéciale.”

La Russie et la Chine ont proféré des menaces effrayantes à plusieurs reprises pour faire exploser le Royaume-Uni et les États-Unis alors que les tensions couvaient à propos de l’Ukraine et de Taïwan.

Pas plus tard que le mois dernier, la Chine a prolongé ses plus grands exercices jamais organisés autour de Taïwan au-delà des quatre jours initialement prévus en représailles à la visite de Nancy Pelosi – y compris en répétant le naufrage des sous-marins américains.

Le pays s’était également vanté de sa capacité à couler des porte-avions américains à l’aide de missiles hypersoniques.

La Russie aurait du mal à recruter des troupes pour sa guerre en Ukraine Crédit : EPA

Pendant ce temps, la Russie a lancé une série de menaces à l’Occident lors de son invasion de l’Ukraine.

L’un des copains de Poutine s’était précédemment vanté que la bombe nucléaire Satan-2 de Moscou pouvait démolir “la moitié de la côte américaine”.

En juillet, Moscou a annoncé son intention d’organiser des exercices du 30 août au 5 septembre, alors même qu’elle mène une guerre coûteuse en Ukraine.

Sous le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Poutine, Pékin et Moscou sont devenus de plus en plus proches.

Il y a un an, la Russie et la Chine ont organisé des exercices militaires conjoints dans le centre-nord de la Chine impliquant plus de 10 000 soldats.

En octobre, la Russie et la Chine ont organisé des exercices navals conjoints dans la mer du Japon.

Quelques jours plus tard, les navires de guerre russes et chinois ont organisé leurs premières patrouilles conjointes dans le Pacifique occidental.

Peu de temps avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Pékin et Moscou ont annoncé un partenariat “sans limites”.

Cela survient alors que Poutine se rapproche également du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Poutine a écrit au tyran pour former un pacte afin d’unir les nations parias contre l’Occident “hostile”.

La parenté préoccupante a attisé la peur parmi les agences de sécurité qui craignent que leur alliance n’ait des conséquences désastreuses.

Poutine a lancé une série de menaces effrayantes à l’Occident Crédit : AFP