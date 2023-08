La Russie et la Chine cherchent à faire avancer les programmes du sommet BRICS des pays en développement en Afrique du Sud

Russie et Chine cherchera à gagner du terrain politique et économique dans le monde en développement lors d’un sommet Afrique du Sud cette semaine, alors qu’une dose conjointe attendue de grognements anti-occidentaux de leur part pourrait prendre de l’ampleur avec une décision officielle de rapprocher l’Arabie saoudite.

Les dirigeants du bloc économique BRICS du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud tiendront trois jours de réunions dans le quartier financier de Sandton à Johannesburg, la présence du Premier ministre chinois Xi Jinping soulignant la capitale diplomatique que son pays a investie dans le bloc au cours de la dernière décennie et un peu comme une avenue pour ses ambitions.

Président russe Vladimir Poutine apparaîtra sur un lien vidéo après que son voyage en Afrique du Sud ait été compliqué par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale contre lui pour la guerre en Ukraine. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, le Premier ministre indien Narendra Modi et le président sud-africain Cyril Ramaphosa seront au sommet aux côtés de Xi.

Le sommet principal de mercredi – et les réunions parallèles de mardi et jeudi – devraient produire des appels généraux à davantage de coopération entre les pays du Sud dans un contexte de mécontentement croissant face à la domination occidentale perçue sur les institutions mondiales.

C’est un sentiment sur lequel la Russie et la Chine sont plus qu’heureuses de se pencher. Des dirigeants ou des représentants de dizaines d’autres pays en développement devraient assister aux réunions parallèles dans la ville la plus riche d’Afrique pour donner à Xi et au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui représentera Poutine en Afrique du Sud, un public important.

Un point politique spécifique avec des implications plus directes sera discuté et éventuellement décidé – l’expansion proposée du bloc BRICS, qui a été formé en 2009 par les pays émergents du Brésil, de la Russie, de l’Inde et de la Chine, et a ajouté l’Afrique du Sud l’année suivante .

L’Arabie saoudite est l’un des plus de 20 pays à avoir officiellement demandé à rejoindre les BRICS dans le cadre d’une autre expansion possible, selon des responsables sud-africains. Tout mouvement vers l’inclusion du deuxième producteur mondial de pétrole dans un bloc économique avec la Russie et la Chine attirerait clairement l’attention des États-Unis et de ses alliés dans un climat géopolitique extra-glacial, et au milieu d’une récente décision de Pékin d’exercer une certaine influence dans le golfe Persique.

« Si l’Arabie saoudite devait entrer dans les BRICS, cela apporterait une importance extraordinaire à ce groupement », a déclaré Talmiz Ahmad, ancien ambassadeur de l’Inde en Arabie saoudite.

Même un accord sur le principe de l’expansion des BRICS, qui comprennent déjà une grande partie des plus grandes économies du monde en développement, est une victoire morale pour la vision russe et chinoise du bloc comme contrepoids au G-7, selon les analystes.

Les deux sont favorables à l’ajout de plus de pays pour renforcer une sorte de coalition – même si ce n’est que symbolique – au milieu des frictions économiques de la Chine avec les États-Unis et de la guerre froide de la Russie avec l’Occident à cause de la guerre en Ukraine.

Des nations allant de l’Argentine à l’Algérie, en passant par l’Égypte, l’Iran, l’Indonésie et les Émirats arabes unis ont toutes officiellement demandé à rejoindre les Saoudiens, et sont également de nouveaux membres possibles.

Si un certain nombre d’entre eux sont amenés, « alors vous vous retrouvez avec un bloc économique plus grand, et à partir de là un sentiment de pouvoir », a déclaré le professeur Alexis Habiyaremye du College of Business and Economics de l’Université de Johannesburg.

Alors que le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud sont moins enclins à l’expansion et voient leur influence diluée dans ce qui est actuellement un club exclusif du monde en développement, il y a un élan pour cela. Rien n’a été décidé, cependant, et les cinq pays doivent d’abord s’entendre sur les critères que les nouveaux membres doivent remplir. C’est à l’ordre du jour à Johannesburg sous l’impulsion de Pékin.

« L’expansion des BRICS est devenue la principale question à la mode en ce moment », a déclaré Chen Xiaodong, ambassadeur de Chine en Afrique du Sud. « L’expansion est essentielle pour renforcer la vitalité du mécanisme BRICS. Je crois que le sommet de cette année sera témoin d’une nouvelle et solide étape sur ce front.

Les États-Unis ont mis l’accent sur leurs liens bilatéraux avec l’Afrique du Sud, le Brésil et l’Inde dans le but de compenser toute influence russe et chinoise démesurée émanant des BRICS. Lors de la préparation du sommet, le département d’État a déclaré que les États-Unis étaient « profondément engagés avec de nombreux membres dirigeants de l’association BRICS ».

L’Union européenne suivra également de près les événements de Johannesburg, mais en se concentrant presque uniquement sur la guerre en Ukraine et les efforts continus du bloc pour tirer une condamnation unie de l’invasion russe par le monde en développement, qui a largement échoué jusqu’à présent.

Alors que Xi, Lula, Modi et Ramaphosa se réunissaient, le porte-parole de la Commission européenne, Peter Stano, a déclaré que l’UE les appelait à profiter du moment pour faire respecter le droit international.

« Nous attendons avec impatience leur contribution pour que Poutine mette fin à son comportement illégal et déstabilisateur », a déclaré Stano.

Si l’on se fie à une réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS au Cap en juin, précurseur du sommet principal, il n’y aura aucune critique publique de la Russie ou de Poutine à propos de la guerre. Une manifestation prévue par le groupe de défense des droits d’Amnesty International et l’Association ukrainienne d’Afrique du Sud devant le Sandton Convention Center sera probablement la seule condamnation entendue.

Au contraire, la Russie pourrait considérer le sommet comme une opportunité de tirer parti de certaines faveurs.

Après avoir interrompu un accord autorisant le passage de céréales hors d’Ukraine le mois dernier, Poutine pourrait profiter du rassemblement des BRICS pour annoncer davantage d’expéditions gratuites de céréales russes vers les pays en développement, comme il l’a déjà fait pour plusieurs pays africains, a déclaré Maria Snegovaya, chercheuse principale au Programme Europe, Russie et Eurasie du Centre d’études stratégiques et internationales de Washington.

Cela permettrait à Poutine de faire preuve de « bonne volonté » envers le monde en développement, a déclaré Snegovaya, tout en excluant l’Ukraine du processus.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Poutine aurait une « participation à part entière » au sommet malgré son apparition sur un lien vidéo et ferait un discours.

Ce qui est également susceptible d’être diffusé régulièrement au cours des trois jours à Johannesburg, ce sont les récriminations du monde en développement concernant les systèmes financiers mondiaux actuels. Cela s’est transformé au cours des mois et des semaines qui ont précédé le sommet en une critique de la domination du dollar américain en tant que monnaie mondiale pour le commerce international.

Les experts des BRICS sont généralement unis pour souligner les difficultés du bloc à mettre en œuvre sa politique en raison des priorités économiques et politiques différentes des cinq pays, ainsi que des tensions et de la rivalité entre la Chine et l’Inde.

Mais tous peuvent se concentrer sur davantage de commerce en devises locales, a déclaré Cobus van Staden, analyste au China Global South Project, qui suit l’engagement chinois dans le monde en développement.

Il voit les BRICS s’éloigner du dollar dans le commerce régional dans certaines parties du monde de la même manière qu’il voit ce sommet dans son ensemble.

« Rien de tout cela n’est la grande épée qui va tuer le dollar. Ce n’est pas le jeu », a déclaré van Staden. « Ce n’est pas une grosse blessure à l’épée, c’est beaucoup de coupures de papier. Cela ne tuera pas le dollar, mais cela rend définitivement le monde plus compliqué. »

« Ils n’ont pas besoin de vaincre le dollar… et ils n’ont pas besoin de vaincre le G-7. Tout ce qu’ils veulent en particulier, c’est proposer une alternative. C’est ce jeu beaucoup plus long.

