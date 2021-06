La Russie et la Chine cherchent à « enfoncer un coin » dans l’alliance de l’OTAN

BRUXELLES – Le président Joe Biden a profité de son premier sommet de l’OTAN depuis son entrée en fonction pour se joindre à d’autres membres de l’alliance militaire pour appeler à une réponse à la montée en puissance de la Chine, ajoutant à une relation déjà tendue entre la Russie et l’alliance.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré lundi que l’alliance de 30 pays, établie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour contrer les ambitions géopolitiques de l’Union soviétique de l’époque, était à un « moment charnière » de ses 72 ans d’histoire. Et Biden a déclaré aux dirigeants du bloc à son arrivée pour la réunion d’une journée à Bruxelles, en Belgique, qu’il souhaitait « clarifier » que « l’OTAN est d’une importance cruciale pour les intérêts américains ».

Lors d’une nouvelle conférence, Biden a déclaré que « la Russie et la Chine cherchent toutes deux à creuser un fossé dans notre solidarité transatlantique », mais a ajouté que le traité de l’OTAN est « solide et inébranlable ».

Biden a déclaré avoir parlé avec ses homologues étrangers des actes agressifs de la Russie qui représentaient une menace pour la sécurité, en particulier des récentes cyberattaques malveillantes.

« Je ne cherche pas un conflit avec la Russie mais nous répondrons si la Russie poursuit ses activités néfastes », a-t-il déclaré.

L’ancien président Donald Trump a laissé de nombreux alliés américains perplexes sur ce point alors qu’il dénigrait l’utilité et l’efficacité de l’alliance, accusait publiquement les membres de se soustraire à leurs engagements de financement et semblait parfois s’efforcer d’apaiser le principal adversaire de longue date de l’OTAN, le président russe Vladimir Poutine.

Un communiqué de l’OTAN publié lundi a maintenu la pression sur la Russie, affirmant que « tant que la Russie ne démontre pas le respect du droit international et de ses obligations et responsabilités internationales, il ne peut y avoir de retour au ‘business as usual' » avec Moscou.

Les agressions territoriales de la Russie en Ukraine voisine ont déstabilisé les membres de l’OTAN, et l’utilisation par Moscou de la désinformation et de la cyberguerre a exacerbé les tensions. Biden rencontrera Poutine à Genève mercredi, lorsque de nombreuses questions discutées par les dirigeants de l’OTAN seront soulevées avec le dirigeant russe.

« La Russie a intensifié son jeu au cours des derniers mois, et nous sommes des cibles », a déclaré Philip M. Breedlove, ancien commandant suprême des forces alliées de l’OTAN pour l’Europe, faisant référence aux cyberattaques contre les intérêts américains qui, selon Washington, ont été orchestrées sous une forme ou une autre par le Kremlin. « Et nous devons trouver comment y faire face. »

Mais pour la première fois dans l’histoire de l’alliance, la Chine a été distinguée dans une déclaration au sommet de l’OTAN, les dirigeants affirmant que Pékin présente des « défis systémiques » pour l’alliance.

Le communiqué en 79 points accusait Pékin d' »étendre rapidement son arsenal nucléaire » et d’être « opaque dans la mise en œuvre de sa modernisation militaire ». Il a sonné l’alarme sur la coopération militaire de la Chine avec la Russie sous la forme d’exercices d’entraînement. Moscou et Pékin ont récemment organisé des exercices militaires conjoints pour la première fois dans la mer Baltique.

« Nous restons préoccupés par le manque fréquent de transparence de la Chine et l’utilisation de la désinformation. Nous appelons la Chine à respecter ses engagements internationaux et à agir de manière responsable dans le système international, y compris dans les domaines spatial, cyber et maritime, conformément à son rôle de une grande puissance », indique le communiqué.

Pékin a rapidement riposté.

L’ambassade de Chine au Royaume-Uni a publié lundi une déclaration disant que l’OTAN « a délibérément calomnié la Chine et s’est ingérée arbitrairement dans les affaires intérieures de la Chine » et a exposé les « intentions sinistres de quelques pays » comme les États-Unis.

Les dirigeants de l’OTAN ont déclaré qu’ils élargiraient l’article 5 – une clause de défense mutuelle invoquée une seule fois auparavant dans l’histoire de l’alliance, après les attentats du 11 septembre – pour inclure les assauts qui ont lieu dans l’espace. Jusqu’à aujourd’hui, l’article 5 ne s’appliquait qu’aux attaques militaires traditionnelles qui se produisaient sur terre, en mer ou dans les airs. Des attaques dans le cyberespace ont été récemment ajoutées.