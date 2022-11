La Russie et la Chine bloquent les projets de protection marine de l’Antarctique

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – La Russie et la Chine ont de nouveau bloqué les plans soutenus par l’Union européenne, les États-Unis et 23 autres pays pour protéger trois vastes étendues d’océan autour de l’Antarctique de la plupart des pêches.

Mais les défenseurs de l’environnement ont déclaré que la réunion internationale de deux semaines sur l’avenir des eaux cristallines de l’Antarctique, qui s’est terminée en Australie vendredi soir, présentait des éléments positifs.

Ceux-ci comprenaient un accord sur de nouvelles protections pour la pêche au krill et un engagement à se réunir au Chili l’année prochaine pour discuter plus avant de la proposition de nouvelles aires marines protégées, qui, combinées, couvriraient une bande d’océan plus grande que l’Inde.

De nombreux pays sont devenus frustrés par la capacité de la Russie – et, dans une moindre mesure, de la Chine – à opposer effectivement son veto aux propositions, car les règles du groupe exigent qu’il parvienne à un consensus avant d’agir.

Les États-Unis, qui ont tenté de trouver un terrain d’entente avec la Chine, ont rejeté la responsabilité des désaccords de cette année sur la Russie, qui, selon les États-Unis, sapait le groupe.

“Le rejet répété par la Russie des meilleures informations scientifiques disponibles équivaut à un abus de son engagement à participer à la prise de décision par consensus”, a déclaré le département d’Etat dans un communiqué.

La délégation russe n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le Pew Bertarelli Ocean Legacy Project s’est dit ravi que le groupe ait réussi à s’entendre sur certaines mesures concernant la pêche au krill. Les petites créatures ressemblant à des crevettes sont mangées par les oiseaux de mer, les pingouins, les phoques et les baleines.

“Bien que la mesure de conservation du krill soit une bonne première étape, de nouvelles preuves soulignent que la meilleure approche de précaution pour la conservation de l’océan Austral associe la gestion écosystémique de la pêche et les aires marines protégées”, a déclaré Andrea Kavanagh, directeur des travaux du projet sur l’Antarctique et l’océan Austral.

Trouver un consensus au sein du groupe appelé Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique a toujours été difficile, mais a été exacerbé par la guerre de la Russie en Ukraine – qui est également membre du groupe. La réunion a commencé la semaine dernière par un débrayage massif lorsque les délégués russes ont commencé à parler.

Kostiantyn Demianenko, qui dirigeait la délégation ukrainienne, a déclaré la semaine dernière à l’Associated Press que la Russie n’avait pas le droit d’être à la table.

“Un État qui tue la population civile, détruit les infrastructures civiles aériennes et terrestres d’un autre pays et viole avec défi les dispositions fondamentales du droit international devrait définitivement être limité dans son droit de participer aux activités d’organisations internationales telles que la CCAMLR”, a-t-il écrit. dans un e-mail.

Nick Perry, l’Associated Press