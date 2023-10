La Russie et la Chine appellent à la reprise des pourparlers de paix au Moyen-Orient, au point mort depuis longtemps

Les divisions au Conseil de sécurité ont entravé la réponse de l’ONU aux violences israélo-palestiniennes

La Russie et la Chine ont plaidé en faveur d’un véritable processus de paix au Moyen-Orient lors d’une réunion dimanche du Conseil de sécurité de l’ONU destinée à discuter des récentes attaques du groupe militant palestinien Hamas en Israël, les pires que le pays ait connues depuis des décennies.

« Mon message est le suivant : il est important d’arrêter les combats immédiatement, de parvenir à un cessez-le-feu et à des négociations significatives, qui sont au point mort depuis des décennies. » Vassily Nebenzia, le représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU, a déclaré dimanche aux journalistes après une session d’urgence du Conseil de sécurité.

Nebenzia a souligné que la Russie condamnait toutes les attaques contre des civils. L’ambassadeur chinois Zhang Jun a exprimé une position similaire avant la réunion, exhortant le monde à « revenir à la solution à deux États. »

Le Conseil de sécurité n’a toutefois pas produit de déclaration commune sur la question en raison de désaccords entre ses membres.

Pour leur part, les États-Unis ont demandé aux 15 membres de condamner « ces odieuses attaques terroristes commises par le Hamas ». Après la séance, l’ambassadeur adjoint des États-Unis, Robert Wood, a déclaré : « un bon nombre de pays » a répondu à l’appel de Washington, mais pas à tous, ajoutant que les journalistes pouvaient deviner à qui il faisait référence.

Moscou avait précédemment décrit la crise comme « une manifestation extrêmement dangereuse du cercle vicieux de la violence qui découle directement de la non-application des résolutions pertinentes » par le Conseil de sécurité de l’ONU. Il affirme que les pays occidentaux ont effectivement bloqué le travail du Quatuor sur le Moyen-Orient, un groupe international chargé de servir de médiateur dans le processus de paix israélo-palestinien qui inclut la Russie, les États-Unis, l’UE et l’ONU.

Le représentant permanent d’Israël à l’ONU, Gilad Erdan, a déclaré que l’objectif de son pays était de « effacer » Hamas «infrastructures terroristes». Il a appelé les membres du groupe militant « sauvages » et « des terroristes ressemblant à des animaux » les accusant de « crimes de guerre flagrants et documentés » lors du raid sur le sud d’Israël.

En plus de cibler des bases et du personnel militaires israéliens, les combattants du Hamas ont attaqué des civils et capturé des otages, selon des images de leurs attaques circulant en ligne. Israël a déclaré la guerre à l’organisation et lancé des frappes de représailles sur Gaza.

Pendant ce temps, Riyad Mansour, l’ambassadeur palestinien, a cité le blocus de Gaza par Israël et les attaques régulières à l’intérieur de cette zone densément peuplée comme alimentant la violence. Il a exhorté Israël à ne pas « doubler ses terribles choix. »

Ces dernières années, Israël a été dirigé par une série de gouvernements de droite poursuivant des politiques de conciliation et d’escalade. Le pays a réussi à revitaliser ses relations diplomatiques avec plusieurs pays arabes et envisage d’établir des liens avec l’Arabie saoudite par le biais d’un accord trilatéral impliquant les États-Unis. Cependant, ces avancées diplomatiques se sont accompagnées de critiques croissantes de la part d’éminentes organisations de défense des droits de l’homme, notamment B’Tselem et Human Rights Watch, qui affirment que le traitement réservé aux Palestiniens par Israël est une forme d’apartheid.

De leur côté, les pays arabes ont publié des déclarations concernant l’escalade en cours, suggérant qu’Israël porte au moins une responsabilité partielle dans la situation et appelant à une relance du processus de paix.