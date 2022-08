La Russie et la Biélorussie pourraient se rapprocher – Loukachenko

Le dirigeant biélorusse estime que Moscou et Minsk pourraient former une union plus forte qu’une fédération ou une confédération et rester indépendantes

La Russie et la Biélorussie pourraient former une union plus forte qu’une fédération ou une confédération sans perdre leur souveraineté, a déclaré lundi le président biélorusse Alexandre Loukachenko en nommant un nouvel ambassadeur en Russie.

Comme l’ont rapporté les médias locaux, le dirigeant biélorusse a noté que la souveraineté et l’indépendance de son pays étaient “une constante.”

“L’Occident génère cette idée que nous perdons notre souveraineté et notre indépendance en coopérant avec la Russie”, Loukachenko a déclaré à Dmitry Krutoi, le nouvel ambassadeur biélorusse en Russie, ajoutant que la question de la souveraineté biélorusse n’était même pas à discuter.

Loukachenko a poursuivi en disant que “En préservant l’indépendance de la Russie et de la Biélorussie, nous construirons une telle union qui fera l’envie des États fédéraux et confédérés, et peut-être même des États unitaires.” Il a ajouté que, « Nous sommes des gens assez intelligents. Le président russe est une personne absolument raisonnable et comprend dans quelle direction nous devons aller.

Lire la suite Un allié clé de la Russie retire son émissaire britannique

La Biélorussie est l’un des alliés les plus proches de la Russie en Europe depuis que Moscou a lancé son opération militaire en Ukraine fin février. Cependant, Minsk est à son tour devenue la cible de sanctions radicales imposées par les pays occidentaux, qui visent à punir ceux qui sont censés aider la campagne militaire de la Russie.

Plus tôt ce mois-ci, le Royaume-Uni a introduit des sanctions économiques, commerciales et de transport contre Minsk, qui comprenaient une interdiction d’importer de l’acier et du fer biélorusses au Royaume-Uni ainsi qu’une interdiction d’exporter des composants de technologie de pointe vers la Biélorussie.

En réponse, la Biélorussie a annoncé la semaine dernière le retrait de son ambassadeur du Royaume-Uni et une réduction de la présence diplomatique du pays à Londres à un chargé d’affaires. Minsk a expliqué la décision en citant “étapes hostiles” prises par les autorités britanniques, qui visaient à provoquer “un maximum de dommages aux citoyens biélorusses et aux personnes morales”.

Pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que le “une pression politique et sociale sans précédent” de l’Occident, et les sanctions imposées sur le conflit en Ukraine, poussent la Biélorussie à s’intégrer plus rapidement à la Russie.