La Russie et la Biélorussie invitées aux Jeux asiatiques malgré les vives objections de l’Ukraine

La voie de la Russie pour envoyer une équipe aux Jeux olympiques de Paris l’année prochaine est devenue plus claire jeudi au milieu des objections féroces de l’Ukraine.

Le Comité international olympique a indiqué mercredi qu’il favorisait les équipes officiellement neutres de Russie et de son allié biélorusse aux Jeux olympiques de 2024 malgré l’appel du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à les exclure complètement.

Un jour plus tard, la Russie et la Biélorussie ont été invitées à participer aux Jeux asiatiques, un qualificatif olympique clé.

La Russie concourt normalement dans le cadre de l’Europe, mais entretient des relations tendues avec de nombreux pays qui y organiseront des épreuves de qualification. La Russie et la Biélorussie ont été exclues de presque toutes les compétitions internationales dans les sports olympiques suite à l’invasion de l’Ukraine.

Zelenskyy a déclaré avoir dit au président français Emmanuel Macron, dont le pays accueille les Jeux olympiques, que la Russie ne devrait y avoir “pas sa place”. L’Ukraine cherche à rallier le soutien contre le plan négocié par le CIO.

“Le CIO ne tient pas compte des crimes de guerre russes, affirmant qu'”aucun athlète ne devrait être empêché de concourir uniquement à cause de son passeport”, alors que des athlètes ukrainiens continuent d’être tués par la Russie à cause de leur passeport. J’exhorte toutes les personnalités sportives à faire connaître leur position. “, a écrit jeudi sur Twitter le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba.

L’Ukraine a boycotté une qualification olympique de judo l’année dernière lorsque les Russes ont été autorisés à concourir en tant que neutres.

Réactions mitigées en Europe

En Russie, l’approche du CIO a été saluée par Igor Levitin, un assistant du président Vladimir Poutine qui occupe des postes gouvernementaux et sportifs influents.

“Je pense que c’est déjà un succès. La société olympique comprend que les Jeux Olympiques ne peuvent pas être organisés sans la Russie”, a déclaré Levitin, vice-président senior du Comité olympique russe, dans des propos rapportés par l’agence de presse officielle Tass.

Certains responsables russes ont exprimé leur mécontentement face au CIO, déclarant qu’il n’autoriserait pas les athlètes reconnus “soutenir activement la guerre en Ukraine”. Le président du ROC, Stanislav Pozdnyakov, a déclaré mercredi qu’il s’opposait à “toute restriction, exigence supplémentaire ou sanction”.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a déclaré qu’elle soutenait les Russes en compétition en tant qu’athlètes neutres lorsque sa ville accueille les Jeux, sans le drapeau russe.

“Je pense que c’est le temps des sportifs et qu’il ne faut pas priver les sportifs de leur compétition. Mais je pense et je plaide, comme une grande partie du mouvement sportif, qu’il n’y a pas de délégation derrière la bannière russe”, a-t-elle ajouté. a déclaré à la télévision France 2.

“Bien sûr, les Jeux se déroulent dans une période géopolitique. J’espère que la guerre en Ukraine sera derrière nous lorsque nous accueillerons les Jeux de Paris.”

Il n’y a pas eu de réponse immédiate du gouvernement français, même si d’autres pays européens ont critiqué le CIO. La secrétaire britannique à la culture, Michelle Donelan, a déclaré que la position du CIO était “un monde éloigné de la réalité de la guerre ressentie par le peuple ukrainien”. En Allemagne, la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser l’a qualifiée de “mauvaise voie”.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, à gauche, et le président du CIO, Thomas Bach, à droite, rient lors d’une conférence de presse conjointe en 2017. Les deux parties ont déclaré qu’elles soutenaient les Russes en tant qu’athlètes neutres aux Jeux olympiques de 2024. (Buda Mendes/Getty Images)

Précédent depuis 1992

La déclaration du CIO de mercredi faisait référence à la guerre civile dans l’ex-Yougoslavie autour des Jeux olympiques de 1992 à Barcelone. Le pays était sous sanctions des Nations Unies, de sorte que les athlètes yougoslaves n’étaient autorisés à concourir individuellement qu’en tant que «participants olympiques indépendants». Ils n’ont pas participé à des sports d’équipe tels que le football et le basket-ball.

Ce serait plus strict que les mesures précédentes du CIO contre la Russie dans les retombées de plusieurs années de l’un des plus grands cas de dopage de l’histoire du sport. Les Russes ont concouru sous le nom d ‘«athlète olympique de Russie» aux Jeux olympiques d’hiver de 2018 et en tant que ROC en 2021 et 2022, sans hymne ni drapeau de leur pays mais avec les couleurs nationales sur les uniformes.

Les Jeux asiatiques auront lieu à Hangzhou, en Chine, en septembre et octobre, et serviront de qualifications olympiques dans plusieurs sports, dont le tir à l’arc et la boxe. Certains autres sports organisent leurs propres compétitions de qualification spécifiques à l’Asie.

“L’OCA croit au pouvoir unificateur du sport et au fait que tous les athlètes, quelle que soit leur nationalité ou le passeport qu’ils détiennent, devraient pouvoir participer à des compétitions sportives”, a déclaré l’OCA dans un communiqué.

Le directeur général de longue date de l’OCA basé au Koweït, Husain al-Musallam, est également le président de World Aquatics, qui supervise le sport olympique de base de la natation dans la ville natale du CIO, Lausanne.

“L’OCA a proposé de donner aux athlètes russes et biélorusses éligibles la possibilité de participer à des compétitions en Asie, y compris les Jeux asiatiques”, a déclaré l’organisation.

L’OCA a ajouté qu’il “reste en attente” jusqu’à ce que le CIO et les instances dirigeantes des sports individuels finalisent les conditions pour que la Russie et la Biélorussie puissent concourir.