S’exprimant lors d’une conférence téléphonique pour marquer la signature du mémorandum, le président russe Vladimir Poutine a salué la collaboration entre AstraZeneca et des scientifiques russes, affirmant qu’il « sera possible de réaliser une percée dans le travail sur les vaccins et un certain nombre de autres médicaments vitaux. «

Les développeurs du vaccin ont déclaré que les données de recherche suggéraient que le vaccin était efficace à 91%, une conclusion basée sur 78 infections parmi près de 23 000 participants. Ce sont beaucoup moins de cas que ce que les fabricants de médicaments occidentaux ont recueilli dans les derniers tests avant d’analyser l’efficacité de leurs candidats, et d’importants détails démographiques et autres de l’étude n’ont pas été publiés.

Les derniers résultats de recherche sur le vaccin développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford suggèrent qu’il est sûr et efficace à environ 70%. Les responsables de la santé du monde entier espèrent s’appuyer sur le vaccin britannique pour son coût, sa disponibilité et sa facilité d’utilisation relativement bas. Cependant, des questions subsistent sur la façon dont il peut aider à protéger les plus de 55 ans, une préoccupation majeure étant donné que les personnes âgées sont plus vulnérables au COVID-19.