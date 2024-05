La Russie est « probablement » à l’origine de l’incendie qui a détruit un centre commercial de Varsovie, selon Tusk

Il est « probable » que la Russie ait été impliquée dans l’incendie qui a récemment détruit le plus grand centre commercial de Varsovie, a déclaré le Premier ministre polonais Donald Tusk. Il a toutefois ajouté que les enquêtes étaient toujours en cours.

Lors d’une conférence de presse mardi après-midi, au cours de laquelle il discutait de la formation d’une nouvelle commission chargée d’enquêter sur l’influence russe en Pologne, Tusk a déclaré que des agents russes auraient pu être impliqués dans l’incendie qui a détruit au début du mois le centre commercial Marywilska 44.

Après la destruction par un incendie du plus grand centre commercial de Varsovie, son propriétaire a annoncé qu’il reconstruirait l’installation en concertation avec les commerçants qui y opèrent. La police enquête également, car l’incendie aurait pu être provoqué délibérément. https://t.co/xaB1ympSjY — Notes de Pologne 🇵🇱 (@notesfrompoland) 13 mai 2024

Cet incident, au cours duquel personne n’a été blessé, s’est produit au milieu d’une série d’autres incendies autour de la Pologne en quelques jours, ce qui laisse supposer qu’ils pourraient être le résultat d’une campagne de sabotage russe.

« Nous examinons les rumeurs – très probables – selon lesquelles les services russes auraient quelque chose à voir avec l’incendie de Marywilska », a déclaré Tusk. Mais il a ajouté que « la procédure est en cours » et que des informations complètes seront fournies lorsque l’enquête sera terminée.

Tusk a également annoncé que les propriétaires des magasins incendiés à Marywilska 44 pourraient demander une aide unique de 2 000 zlotys (470 €). L’État prendra également en charge pendant trois mois une partie des salaires des travailleurs qu’ils emploient, à hauteur de la moitié du salaire minimum, qui s’élève actuellement à 3.600 (846 euros) par mois.

Lors de la même conférence de presse, Tusk a également annoncé que trois autres personnes soupçonnées d’avoir perpétré des sabotages au nom de la Russie avaient été arrêtées pendant la nuit, s’ajoutant aux neuf qu’il avait révélées hier.

La semaine dernière, le Premier ministre a promis que 100 millions de zloty supplémentaires seraient alloués aux agences de sécurité polonaises en réponse à la menace croissante d’actions secrètes de la Russie et de la Biélorussie.



Crédit image principale : Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl