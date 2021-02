Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a suggéré que son pays doit «se préparer à la guerre» s’il veut des relations pacifiques avec l’Union européenne alors que le bloc des 27 nations envisage des sanctions économiques.

Lavrov a déclaré que l’UE était le plus grand partenaire commercial et d’investissement de la Russie, mais que son pays devait être préparé au cas où «des sanctions seraient imposées dans certains domaines qui créent des risques pour notre économie, y compris dans les domaines les plus sensibles».

On lui a demandé dans l’interview, publiée vendredi par la chaîne YouTube Soloviev Live, si la Russie se dirigeait vers une «rupture» avec l’Union européenne.

«Nous partons du fait que nous sommes prêts [for that]», A répondu Lavrov, selon un transcription publié par le ministère russe des Affaires étrangères.

«Nous ne voulons pas nous isoler de la vie mondiale, mais nous devons être prêts pour cela. Si tu veux la paix, prépare la guerre. »

Les responsables européens et russes ont échangé des paroles fortes depuis la visite de la semaine dernière à Moscou de Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l’UE.

Pendant le voyage, il a appelé à la libération d’Alexei Navalny, le chef de l’opposition russe emprisonné.

Borrell a déclaré plus tard au Parlement européen que l’UE devait adopter une position ferme dans ses relations avec la Russie, soulignant les conflits en cours en Ukraine, en Biélorussie et dans le sud du Caucase.

«Ce sera aux États membres de décider de la prochaine étape, mais oui, cela pourrait inclure des sanctions. Et je présenterai des propositions concrètes, en utilisant le droit d’initiative du haut représentant », a déclaré mardi Borrell aux législateurs européens.