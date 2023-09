La Russie est prête à s’engager sur le long terme à l’approche de l’hiver, selon le chef de l’armée britannique

Les forces russes sont « parties pour le long terme » dans le sud et l’est de l’Ukraine, a déclaré le chef de l’armée britannique, alors que la contre-offensive de Kiev approche des mois d’hiver les plus difficiles.

Moscou consacre désormais environ un tiers de ses dépenses publiques à la défense, a déclaré mardi le général Sir Patrick Sanders, chef d’état-major britannique, lors d’un discours prononcé à la conférence Defence and Security Equipment International à Londres, au Royaume-Uni.

Avec une telle part des dépenses publiques consacrées au secteur, « ils sont clairement sur le long terme », a-t-il déclaré. « Nous devons être prêts à ce qui pourrait suivre. »

Début août, Reuters a rapporté que la Russie avait doublé son objectif gouvernemental en matière de dépenses de défense en 2023, pour le porter à plus de 100 milliards de dollars, citant un document gouvernemental consulté par l’agence de presse. Et au cours des six premiers mois de cette année, la Russie a dépensé 12 % de plus en matière de défense que son objectif initial de 2023.

La contre-offensive ukrainienne et les exigences en matière d’artillerie, de munitions, de missiles et de personnel ont poussé la Russie et l’Ukraine à se concentrer sur le financement de leur défense.

Des soldats russes patrouillent dans une rue le 11 avril 2022 à Volnovakha, dans la région de Donetsk. Les forces russes sont « parties pour le long terme » dans le sud et l’est de l’Ukraine, a déclaré le chef de l’armée britannique, alors que la contre-offensive de Kiev approche des mois d’hiver les plus difficiles.

ALEXANDRE NEMENOV/AFP via Getty Images



La répression concertée de Kiev sur les lignes de front russes se dirige vers son quatrième mois de progrès acharnés, remportant de petits gains, notamment dans la région annexée du sud de Zaporizhzhia, à un coût élevé, alors que l’Ukraine se dirige vers la ville de Melitopol occupée par la Russie et la mer de Azov.

Mais la lenteur des progrès des défenses russes fortement fortifiées a suscité des critiques à l’égard des opérations de Kiev, bien que les responsables ukrainiens aient riposté à ces suggestions.

« La contre-offensive ukrainienne, durement menée, se poursuit », a déclaré mardi Sanders. « Et nous devons veiller à ce que leur courage, leur sacrifice et leurs compétences soient à la hauteur de nos engagements collectifs. »

C’est une « grande tâche » pour l’Ukraine que de réussir face aux défenses bien préparées de la Russie, a déclaré mardi le général Sir Jim Hockenhull, chef du commandement stratégique du Royaume-Uni, aux médias lors d’un point de presse à Londres.

Il s’agit d’une situation « vraiment difficile » pour l’Ukraine, a-t-il déclaré, malgré ses « progrès lents mais réguliers ».

« Les opérations offensives contre des emplacements bien défendus, bien préparés et, potentiellement, dans des zones bien défendues, sont vraiment difficiles à mener », a-t-il poursuivi.

Les opérations se sont également concentrées sur la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, que la Russie a revendiquée en mai 2023 après des mois de combats parmi les plus féroces de la guerre. Les combattants ukrainiens « avancent au sud de la ville de Bakhmut », a annoncé mardi l’Ukraine.

Mais le président de l’état-major interarmées américain, le général Mark Milley, a déclaré dimanche qu’il restait à l’Ukraine entre quatre et six semaines de bonnes conditions de combat avant que ses opérations de contre-offensive ne soient obligées de prendre en compte la dégradation des conditions boueuses.

« Il reste encore un temps raisonnable, probablement environ 30 à 45 jours de combats, donc les Ukrainiens n’ont pas fini », a déclaré Milley à la BBC. « Ils n’ont pas terminé la partie combat de ce qu’ils tentent d’accomplir », a-t-il ajouté.

La saison boueuse en Ukraine pourrait entraîner l’enlisement des chars de combat principaux de fabrication occidentale dans les bourbiers, a déclaré Marina Miron, chercheuse postdoctorale au département d’études sur la guerre du King’s College de Londres. Semaine d’actualités.