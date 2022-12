La Russie est prête à reprendre certains flux de gaz vers l’Europe via un gazoduc, selon le vice-Premier ministre

Moscou est prêt à reprendre l’approvisionnement en gaz de l’Europe via le gazoduc Yamal-Europe, a déclaré le vice-Premier ministre Alexander Novak aux médias officiels.

“Le marché européen reste pertinent, car la pénurie de gaz persiste, et nous avons toutes les chances de reprendre l’approvisionnement”, a-t-il déclaré.

La Russie exportera également plus de GNL vers l’Europe en 2023 qu’elle ne l’a fait cette année, a-t-il ajouté.

Le vice-Premier ministre russe a déclaré aux médias d’État que le pays était prêt à reprendre certains flux de gaz vers l’Europe, Reuter rapporté dimanche.

“Le marché européen reste pertinent, car la pénurie de gaz persiste, et nous avons toutes les chances de reprendre l’approvisionnement”, a déclaré Alexander Novak à l’agence de presse TASS, selon le rapport. “Par exemple, le pipeline Yamal-Europe, qui a été arrêté pour des raisons politiques, reste inutilisé.”

Les flux du gazoduc Yamal-Europe se sont pour la plupart inversés depuis décembre dernier, la Pologne ayant choisi d’importer du gaz d’Allemagne à la place.

Et en mai, la Pologne a mis fin à son accord avec la Russie pour recevoir du gaz naturel après que Moscou ait exigé des paiements en roubles.

La société énergétique russe Gazprom avait également interrompu les flux vers la Pologne en juin et a déclaré qu’elle n’exporterait plus de gaz via la Pologne alors que Moscou imposait des sanctions à l’entreprise qui exploite la section polonaise du gazoduc Yamal-Europe, selon Reuters.

Mais même si le gazoduc a cessé de sortir de Russie, il est devenu l’un des principaux exportateurs de gaz naturel liquéfié. Fin novembre, l’Union européenne avait dépensé environ 13 milliards de dollars pour le GNL russe. cinq fois plus qu’il ne l’a fait en 2021 alors que les prix ont bondi.

“Cette année, nous avons pu augmenter de manière significative l’approvisionnement en GNL de l’Europe”, a déclaré Novak. “Au cours des 11 mois de 2022, ils sont passés à 19,4 milliards de m3, d’ici la fin de l’année, 21 milliards de m3 sont attendus.”