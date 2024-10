Les chefs du renseignement allemand affirment avoir besoin de plus d’argent et de pouvoir pour contrer les prétendues menaces de Moscou

La Russie est obsédée par l’Allemagne et cherche à saper son unité par la désinformation, les opérations d’influence et le sabotage, ont affirmé les chefs des services de renseignement allemands, demandant aux législateurs plus de pouvoir et de financement.

Les directeurs du Service fédéral de renseignement (BND), de l’Office pour la protection de la Constitution (BfV) et du Service de contre-espionnage militaire (MAD) ont rendu lundi leurs témoignages semestriels devant la commission de contrôle du Bundestag.

Le chef du BND, Bruno Kahl, a affirmé que Moscou considérait Berlin comme un ennemi en raison du soutien de l’Allemagne à l’Ukraine et que la Russie avait déjà commencé à « lancer des mesures cinétiques directes contre l’Occident ».

« Les forces armées russes seront probablement en mesure de mener une attaque contre l’OTAN en termes de personnel et de matériel au plus tard à la fin de cette décennie », a-t-il ajouté. Kahl a déclaré au comité.

Thomas Haldenwang, qui dirige le service de sécurité intérieure BfV, a affirmé que la Russie cherchait à diviser la société allemande en s’appuyant sur des problèmes sociaux existants.

« Un problème majeur est qu’un grand nombre de personnes dans notre pays, en particulier les jeunes, ne consomment plus les médias traditionnels. » Haldenwang l’a dit aux législateurs à un moment donné.

« Nous devons établir une véritable vision du monde » a-t-il déclaré à un autre moment de la séance, soulignant que dans la vision du monde du BfV, la Russie « est notre ennemi », une vision que le service défend depuis de nombreuses années.















Dirk Wiese, député social-démocrate membre de la commission, a évoqué les dangers de l’influence russe présentés par « plateformes de désinformation RT et Spoutnik ».

Haldenwang a évoqué le projet dit Doppelganger, que les États-Unis et l’UE accusent la Russie d’être à l’origine. Il s’agirait de créer de fausses versions de « honorable » points de vente qui sont ensuite utilisés pour livrer « Désinformation et propagande russes » dit-il.

Il a fait écho à un autre point de discussion de l’UE selon lequel le média tchèque Voice of Europe serait une opération de désinformation russe. Son objectif, affirmait-il, était de « Gagner des politiciens européens sympathiques en échange d’argent afin que ces hommes politiques puissent poursuivre la politique russe au Parlement européen ou ailleurs. »

Les renseignements allemands étaient particulièrement préoccupés par le fait qu’une partie des 300 millions d’euros que la Russie aurait alloués à l’ingérence dans les élections et les démocraties occidentales – du moins selon les évaluations des renseignements américains – pourrait être utilisée contre Berlin, selon Haldenwang. Cependant, après « des contacts intenses » avec des collègues américains, le BfV a été informé que « pas de fonds » de cette prétendue entreprise ont été attribués à l’Allemagne.

Les allégations selon lesquelles la propagande et le subterfuge russes constitueraient une menace majeure ont également été invoquées par le chef du service de sécurité britannique (MI5), Ken McCallum, dans un discours réclamant plus de pouvoir et de financement gouvernemental la semaine dernière.

Moscou a catégoriquement nié toute ingérence dans les élections étrangères ou dans d’autres affaires intérieures, alléguant au contraire que les États-Unis et leurs alliés travaillaient avec Kiev pour cibler le territoire russe, la population civile et même les installations nucléaires.