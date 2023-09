La Russie est-elle un État voyou ?

Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un lors de leur rencontre au cosmodrome de Vostochny, dans la région de l’Amour, le 13 septembre 2023. Vladimir Smirnov | Afp | Getty Images

Sous la présidence de Vladimir Poutine, la Russie a occupé ces dernières années une position souvent contradictoire et de plus en plus inquiétante sur la scène mondiale. D’une part, la Russie continue de conserver des rôles « hérités » avec un haut degré de respectabilité et de responsabilité, comme celui d’être l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU et membre du G20. D’un autre côté, cependant, elle est devenue étroitement alliée à des pays largement considérés comme des « États voyous » internationaux – comme la Corée du Nord, l’Iran, la Biélorussie et la Syrie – et a affiché des traits de caractère similaires en écrasant ses opposants politiques dans son pays et en menaçant l’Occident. dotés d’armes nucléaires, même si l’invasion de son voisin ukrainien en 2022 est allée un peu plus loin que d’autres « hors-la-loi ». Le penchant de la Russie vers les « États voyous » – vaguement définis comme ceux qui enfreignent les lois internationales, soutiennent le terrorisme et constituent une menace pour la sécurité des autres nations et la paix mondiale – s’est accéléré depuis qu’elle a envahi l’Ukraine début 2022, avec une série de mesures. des sanctions internationales contre l’industrie russe et les individus liés au conflit, laissant Moscou largement isolée sur la scène mondiale. Cela l’a effectivement contraint à compter sur des pays comme la Chine et l’Inde pour acheter ses exportations de pétrole et à se tourner vers les « États voyous » alliés comme source potentielle d’équipement et de soutien militaire. Certains proches partisans de la Russie estiment que Moscou, opérant en dehors du droit international, agit de plus en plus comme un « État voyou », en particulier dans sa volonté de défier et de renverser la domination de l’Occident dans les affaires mondiales.

Le président russe Vladimir Poutine (à droite) rencontre le président syrien Bashar al-Assad dans la station balnéaire de Sotchi, en Russie, le 20 novembre 2017. Spoutnik | Mikhaïl Klimentiev | Kremlin | Reuters

La visite du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en Russie cette semaine – au cours de laquelle les deux pays se sont engagés à approfondir leurs liens militaires et économiques malgré les inquiétudes de pays comme les États-Unis et la Corée du Sud – a montré que Moscou cherchait de plus en plus à briser l’ordre mondial et à briser l’ordre mondial. pour bénéficier de ce schisme. « La Russie est de plus en plus un État voyou : ses relations principales sont avec des pays en dehors d’un ordre mondial fondé sur des règles : la Biélorussie, l’Iran, la Syrie et la Corée du Nord », a déclaré lundi à CNBC Ian Bremmer, président et fondateur d’Eurasia Group. « Ce sont des pays qui ne peuvent pas être punis efficacement sous la menace de sanctions supplémentaires de la part des États-Unis et de l’OTAN. Ce sont déjà des ennemis pleinement engagés. Cela limite le montant du soutien supplémentaire sur lequel la Russie peut compter, mais signifie également que les Américains ne peuvent pas grand-chose. faire autrement que de faire des déclarations colériques », a-t-il ajouté. Bremmer a déclaré que la visite de Kim en Russie et son engagement à approfondir les relations bilatérales et à échanger de la technologie militaire contre le programme satellite de Pyongyang montraient que la Russie devenait « plus ouverte au risque et disposée à s’engager dans une guerre asymétrique contre ses ennemis de manière plus large ».

L’ennemi de mon ennemi

Le vieil adage dit que « l’ennemi de mon ennemi est mon ami » et cela peut s’appliquer aux « États voyous », qui ont tous des relations turbulentes et profondément troublées avec l’Occident. Les États voyous ont été liés, dans une large mesure, par leur statut commun de hors-la-loi, largement exacerbé par les sanctions internationales restreignant le commerce et les transactions, et par une animosité idéologique commune envers les valeurs occidentales telles que la démocratie et la liberté. Les relations entre États voyous sont souvent transactionnelles, disent les analystes, et les relations de la Russie avec la Corée du Nord ne semblent pas différentes : les renseignements occidentaux suggèrent que Moscou est prêt à offrir à Pyongyang de la nourriture, une aide financière et une technologie militaire en échange d’armes qu’il peut utiliser contre l’Ukraine. , par exemple, bien que Moscou et la Corée du Nord nient l’existence de ventes d’armes.

Le président russe Vladimir Poutine (à droite) et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un (à gauche) visitent un chantier de construction du complexe de lancement de fusées Angara le 13 septembre 2023 à Tsiolkovsky, en Russie. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est en Russie pour des entretiens avec le président russe Poutine. Contributeur | Actualités Getty Images | Getty Images

« La situation géopolitique mondiale actuelle est celle d’un ordre international polarisé », a déclaré à CNBC Edward Howell, maître de conférences en politique à l’Université d’Oxford et expert de la politique intérieure et étrangère de la Corée du Nord. « La Corée du Nord continue d’exploiter l’ordre international fracturé, en particulier le Conseil de sécurité de l’ONU, depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février de l’année dernière », a-t-il ajouté. « Pyongyang sait que Moscou et Pékin s’opposeront à toute résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sanctionnant la RPDC. [the Democratic People’s Republic of Korea, North Korea’s formal name], que ce soit pour des violations des droits de l’homme ou pour la poursuite du développement des missiles et du nucléaire. Dans le même temps, la Russie sait qu’elle peut compter sur son client de la guerre froide pour lui offrir une aide matérielle, à une époque où elle a peu d’alliés mondiaux », a-t-il déclaré.

Amis avec des avantages

L’analyste politique russe Anton Barbashine a toutefois rejeté l’étiquette d’« État voyou » pour la Russie, affirmant que Moscou continue de détenir le pouvoir et l’influence dans une sphère géopolitique plus globale. Moscou compte toujours parmi ses alliés des pays comme la Chine, l’Inde et la Turquie. « La Russie peut difficilement être qualifiée d’État voyou – compte tenu de son statut au sein du CSNU, du G20, dans une certaine mesure des BRICS – et de sa capacité à influencer le marché de l’énergie via l’OPEP+. [an alliance with fellow oil producers in OPEC] et l’ampleur générale du commerce et de la coopération avec la Chine, l’Inde et même la Turquie. « Mais le fait même que la Russie ait besoin de Kim est le signe d’un déclin considérable des options de la Russie », a déclaré Barbashin à CNBC dans des commentaires envoyés par courrier électronique.

OSAKA, JAPON – 28 JUIN : le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre indien Narendra Modi et le président chinois Xi Jinping posent pour une photo de groupe avant leur réunion trilatérale au Sommet du G20 d’Osaka 2019, le 28 juin 2019 à Osaka, au Japon. (Photo de Mikhaïl Svetlov/Getty Images) Mikhaïl Svetlov | Actualités Getty Images | Getty Images