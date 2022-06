La Russie est-elle en train de gagner la guerre en Ukraine ? Les experts ont leur mot à dire | Nouvelles du monde

Pendant des mois, un récit a construit – et a été alimenté par les renseignements occidentaux – selon lequel la Russie lutte pour atteindre ses principaux objectifs en Ukraine.

Nous avons assisté à un retrait complet du nord et de l’ouest après une poussée ratée sur Kyiv, et à un recentrage sur le Donbass à l’est, où les combats ont parfois ressemblé à une impasse.

Mais maintenant, l’élan, du moins à court terme, semble être avec Vladimir Poutineselon les analystes.

Alors, la guerre se dirige-t-elle maintenant en faveur de la Russie ?

Sir Richard Barrons, ancien chef du Commandement des forces interarmées, a déclaré à Sky News : “Je pense qu’à court terme, c’est le cas.

“Russie sentirez qu’il est assis maintenant un peu moins d’un quart de Ukraine. Elle sait que l’Ukraine n’a pas la capacité militaire de les expulser, et elle sentira qu’il y a une certaine lassitude dans le monde à supporter les conséquences de cette guerre.”

Au cours de la semaine dernière, les forces ukrainiennes ont s’est retiré de Severodonetsk – la plus grande partie restante de la région de Louhansk qui était sous le contrôle de Kyiv. Louhansk fait partie du Donbass.

Le territoire de la ceinture sud a également été consolidé – mais si militairement il y a eu des progrès, Moscou est conscient que “stratégiquement” il perdra cette guerre, dit Sir Richard.

“Il a été isolé de la communauté internationale”, a-t-il déclaré.

“C’est un État paria. Son économie diminuera peut-être de 15 % cette année. Et si l’Ukraine est en mesure de se rééquiper et de se réarmer, alors l’Ukraine inversera la tendance militaire en temps voulu et commencera à expulser les Russes.

“Et donc pour la Russie, le timing est probablement tout ici.”

Le professeur Michael Clarke répond à vos questions sur la guerre en Ukraine



Il a déclaré que la prise de Severodonetsk par les Russes était une “victoire tangible”, mais qu’un combat acharné les attendait dans la ville voisine de Lysychansk, la dernière grande ville de Louhansk encore détenue par les troupes ukrainiennes.

“Les Russes ne doivent en aucun cas penser qu’ils vont avancer plus loin dans le Donbass sans payer un prix très lourd en termes de jeunes qu’ils perdent et d’équipements qui sont détruits”, a déclaré Sir Richard.

“Et ils sauront que leur capacité à prendre tout le Donbass sera limitée simplement à cause de la qualité de la résistance ukrainienne.”

L’importance de capturer Severodonetsk

L’analyste de la défense, le professeur Michael Clarke, a également déclaré que la prise russe de Severodonetsk était “symboliquement significative”.

“C’est la ville qui donne à la Russie la partie nord du Donbass”, a-t-il déclaré.

La guerre à un “point critique”

L’ancien chef d’état-major général Lord Richard Dannatt est également apparu sur Sky News pour offrir son analyse de la guerre en Ukraine.

Interrogé sur un attaque contre un centre commercial à Krementchoukqui a tué au moins 18 personnes, il a déclaré que le président russe Vladimir Poutine était un “terroriste”.

À l'intérieur du centre commercial après l'impact d'un missile



“C’est un point crucial”, a-t-il déclaré.

“Il viendra un moment dans un avenir pas trop lointain où les Russes prendront le contrôle de ces deux provinces du Donbass, ce qui est leur jeu stratégique actuel.

“Maintenant, l’Occident peut dire aux Russes qu’ils doivent partir. Les Russes n’iront pas volontairement et qui va les faire partir ?

“L’OTAN ne va pas lancer une opération pour les expulser. Il pourrait donc y avoir une nouvelle réalité dans laquelle une partie du territoire souverain de l’Ukraine reste occupée par les Russes pendant un certain temps.”