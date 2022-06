La Russie est devenue une plus grande source de pétrole pour la Chine que l’Arabie saoudite en mai

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Une augmentation d’une année sur l’autre de 55% en mai, à 8,42 millions de tonnes métriques, signifie que les importations en provenance de Russie ont dépassé celles en provenance d’Arabie saoudite pour devenir la plus grande source unique de brut de la Chine pour le mois, selon les données des douanes chinoises publiées vendredi. En avril, le pétrole saoudien représentait 21% des importations totales de la Chine, contre 15% pour le carburant d’origine russe, selon une analyse de Cinda Securities.

La campagne de pression occidentale a entraîné une baisse de 15 % des exportations globales de carburant russe en mai, mais les prix élevés à l’échelle mondiale signifient que la Russie a rapporté 97 milliards de dollars depuis le début de l’invasion jusqu’au début juin, selon une estimation du Centre finlandais pour la Recherche sur l’énergie et l’air pur.

La Chine, malgré une position officielle de neutralité sur la guerre en Ukraine, a déclaré à plusieurs reprises que son partenariat étroit avec la Russie était inchangé. Le ministère chinois des Affaires étrangères accuse régulièrement les États-Unis et l’OTAN de la guerre et qualifie d’illégales les sanctions occidentales contre la Russie.

Malgré cela, les expéditions chinoises de biens technologiques tels que les smartphones et les ordinateurs portables ont chuté depuis le début de la guerre. En privé, des responsables chinois ont déclaré que Pékin n’était disposé à apporter son aide à la Russie que tant qu’elle n’était pas sanctionnée, a rapporté le Washington Post.

La semaine dernière, le président chinois Xi Jinping et Poutine ont manifesté leur solidarité avec un appel téléphonique le jour de l’anniversaire de Xi, le 15 juin, au cours duquel le dirigeant chinois a salué les progrès constants dans les relations bilatérales et a réaffirmé son soutien aux « intérêts fondamentaux de la Russie concernant la souveraineté et la sécurité ». .”