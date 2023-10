La Russie est devenue un « mandataire de l’Iran » – la faible réponse de Poutine à l’attaque du Hamas témoigne de la situation critique de la politique étrangère russe

La réponse de Vladimir Poutine à la Attaque de militants du Hamas contre Israël Cela démontre probablement sa dépendance à l’égard de l’Iran, a déclaré Abbas Gallyamov, ancien rédacteur de discours de Poutine qui vit maintenant en Israël. Radio NV le 12 octobre

Le dictateur russe a adopté une position hostile envers Israël tout en étant amical envers le Hamas, ce qui montre à quel point il a été marginalisé, a déclaré Gallyanov.

« Nous soupçonnons que Poutine est actif et fait ce qu’il veut. Cependant, il semble y avoir des raisons de croire que Poutine a été considérablement affaibli. Il est devenu tellement dépendant de l’Iran qu’il ne peut plus mener une politique indépendante au Moyen-Orient. » » utilisé pour poursuivre les intérêts russes en réussissant à équilibrer Israël et l’Iran. Mais maintenant, il a perdu la capacité de maintenir cet équilibre. Essentiellement, il est devenu un mandataire iranien. «

L’éventuelle implication de Poutine dans l’attaque du Hamas contre Israël pourrait avoir été une décision forcée, a-t-il déclaré.

« L’Iran a décidé de l’escalade pour ses propres raisons. Et Poutine n’a eu d’autre choix que de s’y joindre, car c’est crucial pour l’Iran. Peut-être que c’est juste ça. »

Les mercenaires du groupe Wagner qui ont quitté la Biélorussie pour l’Afrique ont été impliqués dans la formation et le transfert d’expériences de combat au groupe militant palestinien Hamas, qui a attaqué Israël le 7 octobre, a déclaré le Centre de résistance nationale (NRC) du ministère ukrainien de la Défense.

Les principaux domaines d’entraînement des unités du Hamas étaient l’entraînement aux assauts et l’utilisation de petits véhicules aériens sans pilote pour larguer des explosifs.

Seuls les Russes, parmi les alliés du Hamas, ont l’expérience de l’utilisation de drones dotés de mécanismes de largage, et ce sont les mercenaires de Wagner qui les ont remis aux militants du Hamas lors d’exercices en Afrique, a indiqué le NRC.

L’utilisation par le Hamas de drones pour larguer des grenades sur les tours d’observation israéliennes et l’utilisation de mitrailleuses télécommandées sont le signe d’une attaque bien préparée, a déclaré le Wall Street Journal. Cela a privé les soldats israéliens d’au moins une partie de l’infrastructure nécessaire à la surveillance de la frontière.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, s’adressant à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN par liaison vidéo le 9 octobre, a établi des parallèles entre les stratégies employées par les militants du Hamas dans leurs attaques contre Israël et les tactiques utilisées par la Russie dans sa guerre à grande échelle contre l’Ukraine. Le dirigeant ukrainien a également souligné les similitudes entre les tactiques employées par les militants du Hamas et les forces d’invasion russes.

Les services de renseignement ukrainiens (HUR) savent que la Russie soutient les opérations du groupe terroriste Hamas contre Israël, et les services de renseignement ukrainiens estiment que les autorités russes étaient au courant que des militants du Hamas se préparaient à attaquer Israël, a déclaré Zelenskyy. HUR estime également que Moscou a fourni aux militants des armes que les Russes ont capturées pendant la guerre en Ukraine.

Lire l’article original sur La nouvelle voix de l’Ukraine