La Russie est derrière une fausse vidéo virale montrant des « migrants haïtiens » votant en Géorgie, selon le gouvernement fédéral

Des responsables fédéraux de la cybersécurité et du renseignement ont déclaré vendredi qu’une vidéo virale prétendant montrer des immigrants haïtiens se livrant à une fraude électorale avait été réalisée par des groupes d’ingérence russes qui tentent de saper la confiance dans les élections américaines.

La vidéo, qui a commencé à circuler sur les réseaux sociaux cette semaine, montre deux hommes affirmant être arrivés aux États-Unis en provenance d’Haïti il ​​y a six mois. Ils prétendent avoir la citoyenneté américaine et voter pour la vice-présidente Kamala Harris dans plusieurs comtés de Géorgie, en montrant des cartes qui ressemblent à des permis de conduire.

La directrice de l’Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, Jen Easterly, a déclaré vendredi à MSNBC que la vidéo était « produite par la Russie et spécialement conçue pour devenir virale et saper la confiance américaine dans la sécurité et l’intégrité de nos élections ».

La CISA, le directeur du renseignement national et le FBI ont publié un déclaration commune peu de temps après, désignant des « acteurs d’influence russe » comme responsables de la vidéo. Des entités russes ont également créé une vidéo accusant à tort une personne liée au ticket Harris-Walz d’avoir accepté un pot-de-vin d’un artiste, ont indiqué les agences.

Le secrétaire d’État géorgien, Brad Raffensperger, avait rejeté la vidéo plus tôt cette semaine, affirmant qu’elle était « manifestement fausse » et « un exemple de désinformation ciblée ».

« C’est faux et c’est un exemple de désinformation ciblée que nous avons vue lors de cette élection et d’autres », a déclaré Raffensperger dans un communiqué. déclaration Jeudi soir.

La vidéo était amplifié sur X par la membre du comité RNC de Géorgie Amy Kremer, suscitant les critiques de Gabriel Sterling, directeur des opérations du bureau de Raffensperger. (Kremer a aidé à organiser le rassemblement qui a conduit à la violente attaque contre le Capitole le 6 janvier 2021.)

« Aucune personne responsable ne retweeterait ce mensonge et cette désinformation ridiculement évidents », a répondu Sterling. « Ceux qui agissent ainsi renforcent les efforts des ennemis de l’Amérique et compromettent la sécurité de notre nation. »

Dans sa déclaration de jeudi, Raffensperger a exhorté les plateformes de médias sociaux à supprimer la vidéo de leurs sites Web, en particulier Elon Musk, le propriétaire de X. Désinformation électorale a se déchaîner sur X sous Le leadership de Musket le milliardaire acerbe, qui a soutenu Donald Trump, a théories du complot politique personnellement amplifiées sur la plateforme. La vidéo était toujours disponible sur la plateforme vendredi après-midi.

La vidéo en question combine deux des fausses affirmations les plus flagrantes de Trump : son attaques racistes et sans fondement contre les migrants haïtiens aux États-Unis et ses affirmations infondées selon lesquelles les démocrates tricher aux élections en permettant aux immigrants de voter. Rien ne prouve que les démocrates accordent la citoyenneté aux immigrants comme moyen d’obtenir plus de voix.

Les responsables électoraux ont également déclaré à plusieurs reprises a rejeté la demande que répandu vote des non-citoyens est un vrai problème. En Géorgie, le dernier audit public des listes électorales a révélé que 20 non-citoyens sur 8,2 millions d’électeurs inscrits, a déclaré Raffensperger la semaine dernière, dont seulement neuf ont déjà voté aux États-Unis.

CORRECTION (2 novembre 2024, 15 h 52 HE) : Une version précédente de cet article indiquait de manière erronée le nombre de non-citoyens qui, selon l’audit de l’État de Géorgie, avaient voté. Il est neuf heures, pas onze heures.