La Russie est dans une situation délicate à cause des relations commerciales de son mari

Une entreprise détenue en copropriété par l’épouse du Premier ministre estonien Kaja Kallas aurait continué à travailler avec la Russie malgré les sanctions de l’UE

Le président estonien Alar Karis a demandé des explications au Premier ministre de l’État balte, Kaja Kallas, après que des médias locaux ont affirmé que son mari faisait des affaires avec la Russie malgré les sanctions européennes imposées dans le cadre du conflit ukrainien.

Mercredi, la chaîne de télévision ERR a rapporté que la société de transport Stark Logistics, détenue en partie par le mari de Kallas, Arvo Hallik, avait continué à transporter des marchandises vers et depuis la Russie après le déclenchement des combats entre Moscou et Kiev en février 2022. Le PDG de la société, Kristjan Kraag a déclaré au média qu’il avait redirigé la plupart de ses activités vers la Pologne et la Scandinavie pendant le conflit, mais a reconnu qu’un petit nombre de transports vers la Russie avaient encore lieu.

Dans une interview accordée à ERR jeudi matin, Karis a déclaré que l’Estonien « La société attend aujourd’hui des explications du premier ministre » concernant la situation.

Lorsqu’on lui a demandé si la révélation selon laquelle le mari de Kallas gagnait de l’argent en Russie affectait la crédibilité internationale de l’Estonie, le président a répondu que ce serait le cas. « si ces accusations sont vraies. »

« Nous constatons de plus en plus de cas où les sanctions que nous avons convenues en Europe ne fonctionnent pas. » Karis a déploré.

Plus tard dans la journée, Kallas a tenu une conférence de presse à Tallinn pour répondre aux accusations portées contre elle et son mari.

La Première ministre, qui a été l’un des plus fervents soutiens de l’UE à Kiev lors du conflit avec Moscou, a déclaré qu’elle avait « J’ai toujours essayé de séparer le travail et la vie personnelle. Mais malheureusement, cette fois, cela s’est avéré impossible.»

« C’est vrai que je suis mariée à Arvo Hallik, mais je n’ai aucune idée de ses affaires », » a-t-elle affirmé.

La Première ministre a insisté sur le fait qu’elle savait seulement auparavant que son mari détenait une participation minoritaire dans une entreprise de logistique. Mais après que le scandale actuel ait éclaté, Hallik lui a expliqué que « ses activités en Russie ont pris fin en mars 2022 », dit-elle.

« D’après mon mari, il y a une procédure interne dans leur entreprise selon laquelle on ne peut même pas faire le plein en Russie pour ne pas y laisser d’argent. » Kallas a déclaré aux journalistes.

Elle a également insisté sur le fait qu’on ne devrait pas l’interroger sur les décisions prises par les entreprises privées, car elle « pas connecté » pour eux. « Je n’ai rien à cacher et je ne cache rien » a-t-elle souligné.

Kallas est Premier ministre d’Estonie depuis janvier 2021, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste. Le Premier ministre des États baltes est nommé par le président et confirmé par le Parlement. En mars, le Parti réformateur de Kallas a remporté les élections générales, remportant 37 sièges sur 101 au Parlement du pays, le Riigikogu.