Le plus haut tribunal européen des droits de l’homme a déclaré jeudi la Russie responsable d’une série de violations dans les régions séparatistes de Géorgie après la guerre Russie-Géorgie de 2008.

La Géorgie a salué le verdict de la Cour européenne des droits de l’homme comme une victoire majeure.

Le président Salomé Zurabichvili a qualifié la décision d ‘«historique», notant que la Géorgie a été «reconnue comme victime de cette guerre et c’est une grande réussite pour notre pays, notre société, notre histoire et notre avenir».

Le Premier ministre Giorgi Gakharia a également qualifié le verdict de décision historique, affirmant que «l’affaire contre la Russie devant la Cour européenne des droits de l’homme s’est terminée par la victoire de la Géorgie».

La guerre d’août 2008 a éclaté au milieu des tensions croissantes sur la région séparatiste géorgienne d’Ossétie du Sud, dont une grande partie était sous le contrôle de séparatistes soutenus par la Russie.

La Géorgie a déclaré avoir lancé un barrage d’artillerie sur la capitale régionale après que les troupes de combat russes sont entrées dans la région et ont bombardé des villages géorgiens, mais la Russie a affirmé que les troupes sont entrées uniquement en réponse à l’artillerie.

Après la guerre, Moscou a établi des bases militaires en Ossétie du Sud et dans une autre province géorgienne séparatiste, l’Abkhazie, et les a reconnues comme des États indépendants, alors que la plupart des pays du monde ont continué à les considérer comme faisant partie de la Géorgie.

Dans son affaire contre la Russie, la Géorgie l’a accusée d’avoir violé la Convention européenne des droits de l’homme pendant et après la guerre, mais la CEDH n’a accepté que les plaintes géorgiennes relatives à la période après les combats.

Le tribunal basé à Strasbourg a jugé que la Russie exerçait un contrôle effectif sur les régions séparatistes de Géorgie après les hostilités et était responsable de mauvais traitements et d’actes de torture contre des prisonniers de guerre géorgiens, de détentions arbitraires de Géorgiens et de «traitements inhumains et dégradants» de 160 détenus géorgiens. civils, qui ont été maintenus en détention surpeuplée pendant plus de deux semaines en août 2008.

‘Victoire sans précédent’

Il a également tenu la Russie responsable d’avoir empêché les Géorgiens de souche déplacés de force de retourner dans les régions séparatistes après le conflit. Le tribunal a ordonné à Moscou de mener une enquête sur les violations des droits de l’homme pendant et après les hostilités.

Le ministre géorgien des Affaires étrangères, David Zalkaliani, a salué la décision de la CEDH comme «une victoire internationale sans précédent de l’État géorgien».

Le ministère russe de la Justice a exprimé son désaccord avec certaines des conclusions de la Cour accusant la Russie des incidents en Ossétie du Sud et en Abkhazie « malgré le fait que l’implication directe des troupes russes dans ces affaires n’ait jamais été prouvée ».

Dans le même temps, le ministère a souligné la décision de la CEDH selon laquelle les plaintes géorgiennes relatives à la période des combats étaient irrecevables.