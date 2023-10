La Russie est confrontée à un choix difficile : soutenir Israël ou l’Iran, qui finance le Hamas

Le président russe Vladimir Poutine rencontre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au Kremlin de Moscou, le 30 janvier 2020. Maxime Schemetov | Afp | Getty Images

L’effusion de sang, la violence et la guerre pure et simple entre Israël et le Hamas ont placé la Russie dans une position délicate, Moscou suivant traditionnellement une ligne diplomatique délicate entre Israël et ses alliés au Moyen-Orient. La position de la Russie sur le conflit actuel en Israël est susceptible d’être nuancée et constitue un défi pour Moscou compte tenu de ses liens conflictuels dans la région, estiment les analystes. La Russie entretient des relations chaleureuses et constructives avec Israël ces dernières années. Mais depuis son invasion de l’Ukraine l’année dernière, Moscou a considérablement accru ses liens militaires avec l’Iran, ennemi juré d’Israël et un État connu pour avoir fourni un soutien financier et matériel au groupe militant palestinien Hamasqui a lancé une attaque sans précédent contre Israël le week-end dernier. « La position de la Russie sur le conflit est complexe », a déclaré lundi Tatiana Stanovaya, chercheuse principale au Carnegie Russia Eurasia Center et fondatrice du cabinet d’analyse R.Politik, dans une note d’analyse. « D’un côté, Moscou pourrait s’appuyer sur son histoire de médiation intra-palestinienne et ses liens avec le Hamas pour prendre pied dans tout processus de paix. Elle voit également l’importance de ses relations croissantes avec l’Iran et les États arabes », a-t-elle noté.

Le président russe Vladimir Poutine et le président iranien Ebrahim Raisi se rencontrent à Téhéran le 19 juillet 2022. Sergueï Savostianov | AFP | Getty Images

« D’un autre côté, malgré les tensions récentes, les relations entre la Russie et Israël restent fortes et pragmatiques, caractérisées par des lignes de communication ouvertes, un certain degré de coordination pratique en Syrie et des points de vue partagés sur l’importance historique de la Seconde Guerre mondiale. » « Le fait qu’Israël n’ait pas imposé de sanctions anti-russes occidentales est également remarquable », a déclaré Stanovaya.

Une neutralité intéressée ?

La Russie occupe une position quelque peu unique dans la géopolitique du Moyen-Orient, ayant réussi à forger des alliances avec des pays qui sont des ennemis jurés – comme l’Iran et Israël, ainsi que l’Iran et l’Arabie saoudite, une autre puissance pétrolière – et à se positionner comme un intermédiaire de pouvoir. Dans le cadre des efforts du président Vladimir Poutine pour étendre l’influence et la présence de la Russie dans la région, Moscou a soutenu le régime de Bachar al-Assad en Syrie (un pays qui, comme l’Iran, ne reconnaît pas Israël comme un État légitime) et a en retour une présence militaire dans le pays. pays, et a cherché à approfondir ses liens – ou à étendre sa portée, selon la façon dont vous le voyez – avec le Liban, Egypte et Irak. La Russie est particulièrement proche de l’Iran, et les renseignements et preuves occidentaux suggèrent que Téhéran a fourni à Moscou des armes militaires, principalement des drones, des obus d’artillerie et de charspour être utilisé dans sa guerre contre l’Ukraine. L’Iran a régulièrement nié avoir fourni des armes à Moscou, mais a admis avoir vendu des drones, affirmant qu’il l’avait fait des mois avant l’invasion de l’Ukraine en février 2022.

Le président russe Vladimir Poutine, à droite, le président syrien Bashar Assad, à gauche, et le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu, au centre, visitent la mosquée des Omeyyades à Damas, en Syrie, le mardi 7 janvier 2020. Alexeï Nikolski | Spoutnik, photo de la piscine du Kremlin via AP

Poutine entretient également des relations cordiales avec son homologue israélien, Benjamin Netanyahu, qui a exploité l’influence de la Russie en Syrie pour sécuriser la frontière nord d’Israël. Mais la guerre en Ukraine a mis Israël dans une position inconfortable. avec ses alliés occidentaux, et en particulier les États-Unis, qui auraient fait pression sur Netanyahu pour qu’il se distancie de Poutine et qu’il soutienne plutôt l’Ukraine. Malgré les appels à une « solution diplomatique » pour mettre fin au conflitIsraël a jusqu’à présent résisté à l’envoi d’armes en Ukraine, ou à soutenir sans réserve et à imposer des sanctions à la Russie pour son invasion. Poutine s’entretient mardi au Kremlin avec le Premier ministre irakien Mohammed Shia’ Al Soudani et les troubles au Moyen-Orient devraient être à l’ordre du jour. Pourtant, la réponse initiale de la Russie à la flambée de violence en Israël ce week-end a été discrète, son ministère des Affaires étrangères publiant une déclaration appelant à un cessez-le-feu. Le ministère a également profité de l’occasion pour critiquer le piètre bilan de l’Occident dans la négociation d’un accord de paix entre Israël et les territoires palestiniens et a déclaré qu’il avait bloqué les efforts des médiateurs internationaux, notamment la Russie, pour trouver un accord de paix durable entre les deux parties.

Le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de leur rencontre au Kremlin le 21 avril 2016. Mikhaïl Svetlov | Getty Images

Le Kremlin s’est déclaré lundi « extrêmement préoccupé » par la situation mais, de manière révélatrice, a déclaré Poutine je n’avais pas encore de projets, contacter des responsables israéliens ou palestiniens pour discuter de la crise sécuritaire. Il n’est pas passé inaperçu que lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU, ses membres ne soient pas parvenus à un consensus sur la condamnation de l’attaque du Hamas. La Russie et la Chine ont condamné « toutes les attaques contre des civils », mais n’ont pas ouvertement condamné la violence infligée par le groupe militant. Ils ont également fait allusion aux carences israéliennes et aux « problèmes non résolus » qui, selon eux, ont conduit à la crise actuelle. Tous deux ont soutenu une solution à deux États pour résoudre ce conflit latent de longue date. En raison du soutien apparemment tiède de la Russie à Israël, Ian Bremmer, fondateur et président du groupe Eurasia, a estimé que « les relations entre la Russie et Israël, qui avaient été raisonnablement équilibrées, connaîtront une rupture décisive à la suite des attaques du Hamas ». De son côté, l’Iran a nié toute implication dans l’offensive surprise du Hamas contre Israël qui a débuté samedi matin, bien qu’il ait félicité le groupe militant pour ce qu’il a décrit comme sa « résistance antisioniste » dans toute la région. Par ailleurs, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré dimanche sur « l’état de l’Union » de CNN que les États-Unis n’avaient « pas encore vu de preuves que l’Iran avait dirigé ou était derrière cette attaque particulière, mais qu’il existe certainement une relation de longue date ».

La Russie et l’Iran

Il est incertain dans quelle mesure la Russie peut se positionner en tant que partie neutre face à la dernière crise du Moyen-Orient, étant donné que son invasion de l’Ukraine et le poids des sanctions internationales qui lui sont imposées par l’Occident l’ont sans aucun doute rapproché des puissances régionales. comme l’Iran.

Téhéran est l’un des rares alliés internationaux restants de la Russie vers lequel elle pourrait se tourner pour augmenter ses stocks d’armes épuisés alors qu’elle poursuit sa guerre contre l’Ukraine. Beaucoup voient désormais dans ce conflit le fait que la Russie tente simplement de survivre à l’Ukraine et à ses soutiens occidentaux en termes de financement et de matériel militaire. Le ministère britannique de la Défense a prédit lundi que la Russie ne ferait que se rapprocher de l’Iran, notant dans une mise à jour des renseignements sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, que « l’isolement international a contraint la Russie à réorienter ses efforts de politique étrangère vers des partenariats auparavant moins souhaitables pour gagner soutien diplomatique, économique et militaire. La Russie tentera certainement d’utiliser l’éruption de violence en Israël pour détourner l’attention de ses opérations en Ukraine, ont noté samedi des analystes de l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW). Soulignant que le Kremlin avait déjà amplifié plusieurs opérations d’information après les attaques du Hamas en Israël samedi – accusant principalement l’Occident de négliger les conflits au Moyen-Orient en faveur du soutien à l’Ukraine – l’ISW a déclaré que la Russie affirmait que la communauté internationale cesserait d’y prêter attention. en Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine fait des gestes sous le regard du ministre iranien du Pétrole Javad Owji (deuxième à gauche) lors de la cérémonie d’accueil à l’aéroport le 19 juillet 2022, à Téhéran, en Iran. Poutine et son homologue turc Erdogan sont arrivés en Iran pour le sommet. Contributeur | Actualités Getty Images | Getty Images