L’Inde envisage un objectif de zéro net vers 2050, une décennie avant la Chine

(Bloomberg) – Les hauts responsables du gouvernement indien débattent de l’opportunité de fixer un objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici le milieu du siècle, un objectif ambitieux qui nécessiterait une refonte de son économie dépendante du charbon. avec les hauts fonctionnaires et les conseillers étrangers afin d’envisager des moyens de respecter l’échéance de 2050, selon des personnes familiarisées avec la question. Un objectif 2047 est également envisagé, ont-ils déclaré, pour marquer le centenaire de l’indépendance de l’Inde par rapport à la domination britannique. Les gens ont demandé à ne pas être identifiés parce que les discussions sont privées. L’Inde, troisième plus grand émetteur du monde, a subi des pressions pour s’engager à zéro net avant les négociations mondiales sur le climat à Glasgow, en Écosse, cette année. On s’attend à ce que les signataires de l’Accord de Paris renforcent leurs engagements à ralentir le réchauffement climatique, et la Chine – le plus gros pollueur et un rival de l’Inde – a remporté les éloges de la communauté internationale pour avoir fixé un objectif de zéro net pour 2060 en septembre. L’annonce pourrait dépendre des promesses faites par d’autres pays le 22 avril, lorsque le président américain Joe Biden est sur le point de rassembler les dirigeants mondiaux pour un sommet du Jour de la Terre. L’événement est la première réunion de ce type que Biden accueillera en tant que président, et il a demandé à l’envoyé pour le climat John Kerry d’obtenir de nouveaux engagements de la part des participants. t répondre immédiatement aux demandes de commentaires. « Chaque pays doit renforcer son ambition », a déclaré Kerry à la BBC lors de sa visite au Royaume-Uni au début du mois. Il a explicitement inclus l’Inde tout en désignant «les 20 pays qui sont l’équivalent de 81% des émissions mondiales». Une fois que les États-Unis auront adopté un objectif de zéro net largement attendu, neuf des 10 plus grandes économies se seront engagées à neutraliser les émissions. Si l’Inde le fait également, cela marquerait un pas important vers l’aspiration de l’Accord de Paris à empêcher les températures moyennes de s’élever de plus de 1,5 ° C au-dessus de la période préindustrielle. -objectif zéro. Jayant Sinha, membre du parlement du parti Bhartiya Janata de Modi, a déclaré le 12 mars qu’il avait soumis au parlement un projet de loi d’initiative parlementaire qui rendrait un objectif 2050 juridiquement contraignant. un avenir prospère pour l’Inde, mais il jouera également un rôle important pour sauver le monde », a écrit Sinha dans un article d’opinion pour l’Economic Times. Le 16 mars, TS Singh Deo, ministre de l’Etat oriental du Chhattisgarh, a déclaré que le secteur de la santé de la région se fixe un objectif de zéro net pour 2050. «Le changement climatique est l’un des plus grands défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui», a-t-il écrit sur Twitter. «Je suis heureux d’apporter notre petite contribution.» De grands obstacles Au cours des dernières décennies, les pays en développement ont contribué beaucoup moins de gaz à effet de serre à l’atmosphère que les pays qui se sont industrialisés auparavant. En 2018, l’Inde se classait sixième parmi les principaux pollueurs historiques, après les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon. Même l’accord de Paris reconnaît cette réalité, notant que les nations ont «des responsabilités communes mais différenciées». La clause a été utilisée pour soutenir les arguments selon lesquels les pays riches devraient réduire leurs émissions plus rapidement, permettant aux pays plus pauvres d’utiliser des combustibles fossiles pendant un peu plus longtemps pour les aider à atteindre la prospérité dont l’Occident jouit depuis des décennies. la chose la plus importante est de réaliser le plus grand développement pour le moins d’émissions supplémentaires », a déclaré Navroz Dubash, professeur au Center for Policy Research et éditeur du livre« India in a Warming World ». «Vous ne voulez pas faire ce que la Chine a fait, c’est-à-dire augmenter rapidement les émissions et ensuite les réduire rapidement. Vous voulez que l’Inde trouve des moyens d’éviter de s’enfermer dans des infrastructures à haute teneur en carbone. »Lire la suite: La nouvelle cible verte de la Chine signifie toujours trop de pollutionDébat interneCertains responsables du gouvernement veulent voir ce que les États-Unis disent des objectifs de l’accord de Paris le 22 avril Les engagements existants de l’Inde sont déjà relativement ambitieux, l’organisation à but non lucratif Climate Action Tracker lui attribuant la meilleure note parmi les grandes économies. Le pays souhaite étendre l’énergie renouvelable à 450 gigawatts d’ici 2030, soit près de cinq fois la capacité existante, et réduire l’intensité des émissions d’au moins un tiers par rapport aux niveaux de 2005 d’ici la fin de la décennie. des objectifs d’énergies renouvelables plus agressifs, électrifient non seulement son secteur des transports mais la plupart des processus industriels, trouvent des solutions pour des secteurs difficiles à réduire comme la construction et l’agriculture, et renforcent considérablement les engagements pour réduire la consommation de presque tous les produits -industrialisation de l’économie, un objectif de zéro net pour l’Inde sera beaucoup plus important que pour la plupart des économies. «Le pays pourrait ne pas accepter d’objectifs de zéro net d’ici 2050 sans soutien financier extérieur», a déclaré l’analyste de BloombergNEF, Shantanu Jaiswal. Modi devra également faire face à un éventuel recul de l’intérieur de son gouvernement. Le ministère indien de l’Énergie avait précédemment retardé une campagne visant à plafonner les émissions toxiques des centrales électriques, arguant que le secteur ne pouvait pas respecter l’échéance initiale de 2017 pour améliorer les rejets de polluants tels que le dioxyde de soufre et le mercure. L’objectif, ont déclaré des personnes familières, certains responsables affirmant que l’Inde ne devrait pas céder à la pression étant donné que sa consommation de combustibles fossiles est appelée à augmenter dans la décennie à venir.Toutefois, Modi a déjà surpris son propre gouvernement avec des annonces politiques qui ont eu beaucoup de succès. impact de portée. En 2016, il a choqué le pays en interdisant quelque 86% des billets de banque du jour au lendemain dans un programme de démonétisation historique, tandis que l’année dernière, il n’a donné aucun avertissement en verrouillant le pays pour endiguer la propagation du coronavirus. clarté sur la position climatique de l’Inde, elle ne réussira pas sans objectifs à court terme, a déclaré Jonathan Elkind, chercheur principal à l’Université de Columbia. Sans orientations politiques claires, a-t-il déclaré, « tout objectif à long terme restera insaisissable. »