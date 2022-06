La Russie est à quelques heures de son premier défaut étranger en un siècle

Spoutnik/Evgeny Biyatov/Kremlin via Reuters

La Russie s’approche de son premier défaut de paiement sur sa dette extérieure depuis plus d’un siècle.

Le pays a fait défaut pour la dernière fois sur sa dette souveraine en 1918.

Les principales agences de notation émettraient généralement la déclaration de défaut, mais les sanctions les empêchent d’exercer des activités en Russie.

Après des mois de flottement au bord du défaut, la Russie n’est plus qu’à quelques heures d’un moment dramatique dans la bataille financière que les États-Unis et d’autres ont menée contre le Kremlin à propos de son invasion de l’Ukraine.

Une période de grâce sur environ 100 millions de dollars de paiements d’obligations manqués – bloqués en raison de sanctions de grande envergure – se termine dimanche soir.

Il n’y aura pas de déclaration officielle, et la Russie conteste déjà la désignation, mais si les investisseurs n’ont pas leur argent avant la date limite, il y aura un « cas de défaut » lundi matin, selon les documents obligataires.

C’est en grande partie une évolution symbolique pour l’instant, étant donné que la Russie est déjà un paria économique, financier et politique dans la majeure partie du monde. Mais cela montre comment les États-Unis, l’Europe et d’autres ont resserré la vis depuis le début de l’invasion en février pour rendre pratiquement impossible pour la Russie de mener ce qui serait autrement des affaires financières normales.

Pour la Russie, il s’agira de son premier défaut étranger depuis la répudiation bolchevique des dettes de l’ère tsariste en 1918. Le pays a basculé très près d’un tel moment plus tôt cette année, mais a réussi une évasion ultime en changeant de mode de paiement. Cette voie alternative a ensuite été fermée en mai – quelques jours seulement avant l’échéance des 100 millions de dollars – lorsque les États-Unis ont mis fin à une échappatoire aux sanctions qui avait permis aux investisseurs américains de recevoir des paiements d’obligations souveraines.

Et maintenant?

Maintenant, la question est de savoir ce qui se passera ensuite, alors que les marchés sont confrontés au scénario unique d’un emprunteur défaillant qui a la volonté et les ressources nécessaires pour payer, mais ne le peut pas.

Les principales agences de notation seraient généralement celles qui émettraient une déclaration de défaut, mais les sanctions les interdisent de faire des affaires en Russie. Les détenteurs d’obligations pourraient se regrouper pour faire leur propre déclaration, mais ils préféreront peut-être attendre pour surveiller la guerre en Ukraine et le niveau des sanctions alors qu’ils essaient de déterminer les chances de récupérer leur argent, ou du moins une partie de celui-ci.

“Une déclaration de défaut est un événement symbolique”, a déclaré Takahide Kiuchi, économiste au Nomura Research Institute de Tokyo. « Le gouvernement russe a déjà perdu l’occasion d’émettre de la dette libellée en dollars. Déjà à partir de maintenant, la Russie ne peut pas emprunter à la plupart des pays étrangers.

Alors que les sanctions imposées aux autorités russes, aux banques et aux particuliers ont de plus en plus coupé les voies de paiement, la Russie a fait valoir qu’elle avait rempli ses obligations envers les créanciers en transférant les paiements de mai à un agent payeur local, même si les investisseurs n’ont pas les fonds en leur possession. comptes.

LIRE | Coup dur pour le changement climatique alors que l’Allemagne fait pression pour que le G7 annule ses engagements en matière de combustibles fossiles

Plus tôt cette semaine, il a effectué d’autres transferts en roubles, malgré le fait que les obligations en question ne permettent pas cette option de paiement.

Le ministre des Finances, Anton Siluanov, a cité la “force majeure” comme justification du changement de devise, qualifiant la situation de “farce”. L’argument juridique de la force majeure n’a jamais englobé les sanctions, selon les avocats qui ont parlé à Bloomberg plus tôt ce mois-ci.

“Il y a tout lieu de suggérer qu’en interdisant artificiellement à la Fédération de Russie le service de sa dette souveraine étrangère, l’objectif est d’appliquer l’étiquette de ‘défaut'”, a déclaré Siluanov jeudi. « N’importe qui peut déclarer ce qu’il veut et peut essayer d’appliquer une telle étiquette. Mais quiconque comprend la situation sait qu’il ne s’agit en aucun cas d’un défaut.

Obtenez les plus grandes histoires d’affaires envoyé par e-mail tous les jours de la semaine.

Allez à la Première page de Fin24.