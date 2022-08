La Russie esquive l’effondrement économique mais le déclin a commencé

“Je traverse Moscou et les mêmes embouteillages qu’avant”, explique Andrey Nechaev, qui était ministre de l’Economie russe au début des années 1990.

La volonté de la Chine et de l’Inde de se procurer du pétrole russe bon marché a aidé, mais Nechaev et d’autres analystes affirment que l’économie russe a commencé à décliner et est probablement confrontée à une période de stagnation prolongée en raison des sanctions occidentales.

L’exode des entreprises occidentales et les vagues successives de sanctions occidentales punitives visant les exportations énergétiques vitales de la Russie et son système financier ont un impact, mais pas de la manière dont beaucoup l’avaient prévu.

Nechaev, qui a présidé certaines des périodes économiques les plus turbulentes de la Russie et a aidé à orienter sa transition vers une économie de marché, en attribue une partie à la banque centrale.

Le rouble s’est écrasé à un niveau record par rapport au dollar américain plus tôt cette année à la suite de l’invasion alors que l’Occident a gelé environ la moitié des 600 milliards de dollars de réserves de devises étrangères de la Russie. Mais il a rebondi depuis à son plus haut niveau par rapport au dollar américain depuis 2018. (Rappelez-vous la menace du président Joe Biden de le réduire à “décombres” ?)

C’est en grande partie le résultat des contrôles agressifs des capitaux et des hausses de taux au printemps, dont une grande partie a maintenant été annulée. Les taux d’intérêt sont désormais plus bas qu’avant la guerre, et la banque centrale affirme que l’inflation, qui a culminé à près de 18% en avril, ralentit et se situera entre 12% et 15% sur l’ensemble de l’année.

La banque centrale a également révisé à la hausse ses prévisions de PIB pour l’année et s’attend désormais à ce qu’il se contracte de 4% à 6%. En avril, on prévoyait une contraction de 8 à 10 %. Le Fonds monétaire international prévoit également maintenant une contraction de 6 %.

Cela a aidé le Kremlin à avoir huit ans pour se préparer, stimulé par les sanctions imposées par l’Occident après que Moscou a annexé la Crimée en 2014.

“La sortie de Mastercard, Visa, cela a à peine eu un impact sur les paiements nationaux car la banque centrale avait son propre système de paiement alternatif”, explique Nechaev.

La Russie a mis en place la carte de crédit Mir et son propre système de traitement des transactions en 2017.

Et il y a une raison pour laquelle les fans russes de McDonalds et Starbucks peuvent toujours obtenir leur dose de restauration rapide, explique Chris Weafer, associé fondateur de Macro Advisory Ltd, un cabinet de conseil qui conseille les entreprises multinationales en Russie et en Eurasie.

Depuis 2014, de nombreuses marques occidentales en Russie ont cédé à la pression du gouvernement et ont localisé tout ou partie de leurs chaînes d’approvisionnement. Ainsi, lorsque ces entreprises sont parties, il était relativement facile pour les acheteurs russes de les acheter et de continuer à les faire fonctionner en changeant simplement l’emballage et l’emballage.

“Mêmes personnes, mêmes produits, même approvisionnement”, déclare Weafer.

Ce n’est pas une stratégie entièrement étanche, cependant.

Les magasins McDonald’s renommés ont signalé une pénurie de frites à la mi-juillet, lorsque la récolte de pommes de terre en Russie a été insuffisante et que les fournisseurs étrangers n’ont pas comblé le vide en raison des sanctions.

Le boom énergétique de la Russie peut-il continuer ?

La continuité de la restauration rapide est une chose. La stabilité à plus long terme de la Russie repose sur son secteur de l’énergie, qui reste de loin la principale source de revenus du gouvernement.

Dire que les prix élevés de l’énergie ont jusqu’à présent isolé la Russie serait un euphémisme.

L’Agence internationale de l’énergie indique que les revenus de la Russie provenant de la vente de pétrole et de gaz à l’Europe ont doublé entre mars et juillet de cette année, par rapport à la moyenne des dernières années. Et ce, malgré la baisse des volumes. Les données de l’AIE montrent que les livraisons de gaz vers l’Europe ont diminué d’environ 75 % au cours des 12 derniers mois.

Le pétrole est une autre affaire. La prévision de mars de l’AIE selon laquelle 3 millions de barils par jour de pétrole russe seraient retirés du marché à partir d’avril à cause des sanctions, ou de la menace de celles-ci, ne s’est pas matérialisée. Les exportations se sont maintenues, même si les analystes de Rystad Energy notent une légère baisse au cours de l’été.

Le principal facteur a été la capacité de la Russie à trouver de nouveaux marchés en Asie.

Selon Houmayoun Falakshali du cabinet de conseil en matières premières Kpler, la plupart des exportations russes de pétrole par voie maritime sont destinées à l’Asie depuis le début de la guerre. En juillet, la part était de 56 %, contre seulement 37 % en juillet 2021.

Entre janvier et juillet de cette année, la Chine a augmenté ses importations maritimes de brut russe de l’Oural à prix très réduit de 40 %, par rapport à la même période l’an dernier, selon les données de Kpler. Et ce malgré les efforts initiaux de la Chine pour éviter l’apparence de prendre parti dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Les importations maritimes de l’Inde en provenance de Russie ont augmenté de plus de 1 700 % sur la même période, selon Kpler. La Russie a également augmenté ses exportations de gaz vers la Chine via un gazoduc sibérien.

Ce qui se passera lorsque l’embargo européen sur 90 % du pétrole russe entrera en vigueur en décembre sera critique. On estime que 2 millions de barils par jour de pétrole russe seront dans les limbes, et même s’il est probable qu’une partie de ce pétrole ira en Asie, les experts doutent que la demande soit suffisamment élevée pour tout absorber.

Falakshali dit que la Chine ne peut pas acheter beaucoup plus de pétrole russe qu’elle ne l’est déjà, en raison d’un ralentissement de la demande intérieure et parce qu’elle n’a tout simplement pas besoin de beaucoup plus du type spécifique de pétrole que la Russie exporte.

Le prix jouera également un rôle essentiel pour déterminer si la Russie peut se permettre de continuer à faire des remises pour s’assurer de nouveaux marchés.

“Une remise de 30% à partir de 120 dollars le baril est une chose”, souligne Nechaev. “Une remise à partir de 70 $, c’est une autre affaire.”

« Combustion plus lente »

Alors que l’inflation mondiale aide le secteur énergétique russe, elle nuit à sa population. Tout comme le reste de l’Europe, les Russes souffrent déjà d’une crise du coût de la vie, aggravée par la guerre en Ukraine.

Nechaev, qui a aidé la Russie à traverser un effondrement économique beaucoup plus dramatique dans les années 1990, est inquiet.

“En termes de niveau de vie, si vous le mesurez par les revenus réels, nous avons reculé d’environ 10 ans”, dit-il.

Le gouvernement russe dépense pour essayer de lutter contre cela. En mai, il a annoncé qu’il augmenterait les retraites et le salaire minimum de 10 %.

Il s’agit de mettre en place un dispositif permettant aux salariés des entreprises qui ont “suspendu leurs activités” de passer temporairement chez un autre employeur sans rompre leur contrat de travail. Et il dépense 17 milliards de roubles (280 millions de dollars) pour acheter les obligations des compagnies aériennes russes, paralysées par des interdictions d’espace aérien et des sanctions empêchant la maintenance et la fourniture de pièces par des fabricants étrangers.

Ce sont les sanctions technologiques, comme celles qui affectent l’industrie du transport aérien, qui pourraient avoir l’impact le plus profond sur les perspectives économiques à long terme de la Russie. En juin, la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré que les exportations mondiales de semi-conducteurs vers la Russie s’étaient effondrées de 90 % depuis le début de la guerre. Cela paralyse la production de tout, des voitures aux ordinateurs, et, selon les experts, la placera encore plus loin dans la course technologique mondiale.

“L’impact des sanctions sera plus une combustion plus lente qu’un coup rapide”, déclare Weafer. “La Russie envisage maintenant potentiellement une longue période de stagnation.”

Nechaev est encore plus définitif. “En ce moment, le déclin économique a commencé”, dit-il.