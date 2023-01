La Russie envoie plus de troupes en Biélorussie alors que les craintes d’une nouvelle attaque grandissent

Un train transportant des troupes et du matériel russes est arrivé en Biélorussie alors que Moscou craignait d’utiliser le territoire de son allié pour attaquer l’Ukraine par le nord.

Le ministère biélorusse de la Défense a confirmé vendredi l’arrivée du contingent et a déclaré que le président Alexandre Loukachenko avait visité une base militaire où des troupes russes sont déjà stationnées.

Au cours de la réunion, Loukachenko et un représentant anonyme de l’armée russe ont discuté des exercices militaires conjoints des deux pays, a-t-il ajouté.

Les troupes russes “sont prêtes à accomplir les tâches comme prévu”, a déclaré le représentant.

Les développements sont intervenus après que la Biélorussie, qui a soutenu la Russie dans sa guerre en Ukraine, a déclaré jeudi qu’elle recevrait plus d’armes et d’équipements de son voisin alors que les deux continuent de renforcer la coopération militaire.

Le ministère biélorusse de la Défense a déclaré que l’objectif de créer une force conjointe était de “renforcer la protection et la défense de l’État de l’Union”. [of Russia and Belarus]”.

“Le personnel, les armes, les équipements militaires et spéciaux des forces armées de la Fédération de Russie continueront d’arriver en République de Biélorussie”, indique le communiqué.

Les deux pays se préparent à des exercices conjoints de l’armée de l’air, a indiqué le ministère, sans donner plus de détails.

Le gouvernement biélorusse a déclaré à plusieurs reprises que le pays ne rejoindrait pas la guerre de la Russie en Ukraine.

Mais Moscou a déployé des milliers de forces sur le territoire biélorusse sous prétexte d’exercices militaires avant de lancer son offensive, puis a canalisé des troupes vers l’Ukraine lorsque son invasion a commencé le 24 février.

Selon Kyiv, la Russie continue d’utiliser l’espace aérien biélorusse pour des attaques de drones et de missiles.

Toute nouvelle attaque contre l’Ukraine depuis la Biélorussie ouvrirait un nouveau front majeur dans la guerre, qui a tué des dizaines de milliers de personnes.

Loukachenko a blâmé les nations occidentales pour la guerre, les accusant de rechercher la confrontation avec la Russie et de provoquer l’effusion de sang en cours.

L’homme de 67 ans affirme que l’Ukraine a le pouvoir de mettre fin au conflit en acceptant les exigences de Moscou, à savoir la perte de régions partiellement occupées dans l’est et le sud de l’Ukraine.